Пролетая над полями спаржи (фото)

Гайзельхёринг • Первая спаржа, выращенная на таких полях в Германии, появится в продаже где-то в середине апреля, то есть до начала сезона осталось ждать месяц-полтора. По традиции сезон в Германии продолжается до 24 июня - дня памяти Иоанна Крестителя (Johannistag). Как видно на фотографиях из Баварии и Гессена, грядки уже накрыли пленкой, чтобы земля лучше прогревалась и спаржа начинала как можно скорее расти.

Подготовка к сезону спаржи в Гессене

Немцы и спаржа - в тоннах и миллионах

В Германии насчитывается около 1800 фермерских хозяйств, выращивающих этот овощ. Больше всего их находится в Баварии, Нижней Саксонии, Северном Рейне - Вестфалии и Баден-Вюртемберге. Каждый сезон в Федеративной Республике потребляется 125-130 тысяч тонн спаржи. Из них 80 процентов - выращивается в самой Германии. Оставшаяся часть импортируется - в основном, из Испании, Греции и Нидерландов. Ежегодный оборот немецких производителей составляет около 400 миллионов евро.

Классический вариант подачи спаржи

Где покупать спаржу в Германии

Самая дорогая спаржа в торговле - класса экстра. Она должна быть абсолютно белой, прямой и диаметром 12 миллиметров. Многие предпочитают покупать спаржу не в магазинах, а непосредственно на крестьянских подворьях, которые торгуют этим сезонным товаром не только в рабочие, но и в выходные дни. Там она - самая свежая, только что с поля, цены - немного ниже, а выбор - шире. Плюс за небольшую дополнительную плату можно воспользоваться автоматом для механической чистки спаржи, чтобы сэкономить дома время.

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