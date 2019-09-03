 Пролетая над полями спаржи (фото) | Кадр дня | DW | 10.03.2020

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Кадр за кадром

Пролетая над полями спаржи (фото)

Немцы называют спаржу "королевой овощей". До начала сезона в Германии осталось недель пять-шесть.

Плантация спаржи в Баварии с высоты птичьего полета

Плантация спаржи в Баварии с высоты птичьего полета

Гайзельхёринг • Первая спаржа, выращенная на таких полях в Германии, появится в продаже где-то в середине апреля, то есть до начала сезона осталось ждать месяц-полтора. По традиции сезон в Германии продолжается до 24 июня - дня памяти Иоанна Крестителя (Johannistag). Как видно на фотографиях из Баварии и Гессена, грядки уже накрыли пленкой, чтобы земля лучше прогревалась и спаржа начинала как можно скорее расти.

Подготовка к сезону спаржи в Гессене

Подготовка к сезону спаржи в Гессене

Немцы и спаржа - в тоннах и миллионах

В Германии насчитывается около 1800 фермерских хозяйств, выращивающих этот овощ. Больше всего их находится в Баварии, Нижней Саксонии, Северном Рейне - Вестфалии и Баден-Вюртемберге. Каждый сезон в Федеративной Республике потребляется 125-130 тысяч тонн спаржи. Из них 80 процентов - выращивается в самой Германии. Оставшаяся часть импортируется - в основном, из Испании, Греции и Нидерландов. Ежегодный оборот немецких производителей составляет около 400 миллионов евро.

Классический вариант подачи спаржи с отварным картофелем, ветчиной и голландским соусом

Классический вариант подачи спаржи

Где покупать спаржу в Германии

Самая дорогая спаржа в торговле - класса экстра. Она должна быть абсолютно белой, прямой и диаметром 12 миллиметров. Многие предпочитают покупать спаржу не в магазинах, а непосредственно на крестьянских подворьях, которые торгуют этим сезонным товаром не только в рабочие, но и в выходные дни. Там она - самая свежая, только что с поля, цены - немного ниже, а выбор - шире. Плюс за небольшую дополнительную плату можно воспользоваться автоматом для механической чистки спаржи, чтобы сэкономить дома время.

Смотрите также: 

  • Рецепты со спаржей: спаржа, манго и фиалка

    Спаржа: рецепты из Германии

    Сезон спаржи длится в Германии с апреля по июнь. Истинные гурманы предпочитают наслаждаться ею в оригинальном виде - слегка отварив или приготовив на пару. Так лучше сохраняются полезные свойства "королевы овощей", уверены знатоки. Отваренную (3-5 минут) зеленую спаржу можно, например, сбрызнуть соком лимона, полить растительным маслом и подать с пюре из манго и цветками фиалки.

  • Рецепты со спаржей: классический вариант

    Спаржа: рецепты из Германии

    Самый традиционный рецепт: основательно очищенную спаржу (белую) отваривают (около 8 минут) и подают с отварным картофелем, копченым лососем или ветчиной, обильно полив особо калорийным голландским соусом с внушительным количеством сливочного масла.

  • Рецепты со спаржей: салат с орехами и сыром

    Спаржа: рецепты из Германии

    Этот салат готовят из зеленой (ее даже не нужно чистить!) и белой спаржи (слегка обжаренной на решетке), редиски (нарезать тонкими кружочками), авокадо, рукколы, петрушки и обжаренного овечьего (или козьего) сыра, политого ложкой душистого майского меда. Салат посыпать ядрами кедровых и грецких орехов и подать с хрустящими ломтиками свежего хлеба.

  • Спаржа с беконом и салатом

    Спаржа: рецепты из Германии

    Быстрый вариант приготовления зеленой спаржи: обернуть ее ломтиками бекона, подрумянить на разогретой сковороде и уложить на зеленые салатные листья, приправленные бальзамическим уксусом и растительным маслом. Готово!

  • Суп-пюре из спаржи

    Спаржа: рецепты из Германии

    Нижние, менее сочные, части белых (то есть под землей выращенных) ростков спаржи часто используют для приготовления классического супа-пюре, сдобренного сливочным маслом, сливками, белым вином, молотым мускатом и ароматным перцем. Подавать с рубленой зеленью по вкусу.

  • Спаржа и яйцо пашот

    Спаржа: рецепты из Германии

    Спаржу, обжаренную на сковороде с дольками помидоров, рубленой зеленью и нежным яйцом пашот (яйцо, сваренное без скорлупы в почти кипящей воде), подают как к завтраку, так и к ужину - традиционно с темным хлебом.

  • Бифштекс и спаржа

    Спаржа: рецепты из Германии

    Отварную спаржу в Германии долгое время подавали в качестве гарнира к шницелю или жаркому. Сегодня хорошо приготовленный бифштекс и спаржа (белая или зеленая) в сопровождении помидорно-фруктового соуса - блюдо популярное и изысканное, вкус которого зависит исключительно от качества и свежести ингредиентов.

  • Спаржа на пицце

    Спаржа: рецепты из Германии

    Вегетарианский вариант любимой и в Германии пиццы без спаржи - признанной королевы овощей весеннего сезона - конечно же, не обошелся. Вот только на пиццу опытные кулинары рекомендуют ее класть не сразу, а примерно за десять минут до конца выпекания.

  • Салат из клубники и спаржи

    Спаржа: рецепты из Германии

    В этом салате встречаются фавориты двух сезонов - весеннего и летнего. Зеленую спаржу (ее следует слегка отварить), стручки гороха и клубнику крупно нарезать, заправить смесью бальзамического уксуса, клубничного сиропа или варенья, растительного масла и крупномолотого пряного красного перца. Перед подачей посыпать рубленой зеленью (лучше укропом).

  • Сэндвич со спаржей

    Спаржа: рецепты из Германии

    Отваренную спаржу завернуть в слой смазанной сладковатой горчицей ветчины (можно копченого или маринованного лосося). Уложить на хлеб (булочку или багет), покрытый листьями рукколы, полить голландским соусом, накрыть вторым ломтиком хлеба. В такой "упаковке" спаржа скрасит любой офисный обед.

  • Спаржа во фритюре и блинчики

    Спаржа: рецепты из Германии

    Белую очищенную спаржу обмакнуть в блинное тесто и обжарить во фритюре. Подавать со сладкими блинчиками "Сюзет", которые опускают в нагретый с сахаром апельсиновый ликер. Блюдо посыпать рублеными орехами (фисташками). Такое праздничное яство подают, например, в честь открытия сезона спаржи в Дортмунде. По традиции в этот день избирают "королеву спаржи".

  • Паштет из спаржи

    Спаржа: рецепты из Германии

    Овощной паштет (террин) готовят в нагретой на 180° печи на "водяной бане" (45 минут): емкость для выпекания выложить фольгой, уложить слой зеленой спаржи, пюре из спаржи (смешать с творогом, сливками и яйцами), слой пюре из сладкого перца и снова пюре из спаржи. Подавать с крюшоном из белой спаржи, долек лимона, листьев подмаренника душистого с сахаром, льда и светлого пива.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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