 Прокурор по РФ просит суд не отправлять Флинна за решетку | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.12.2018

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Мир

Прокурор по РФ просит суд не отправлять Флинна за решетку

Бывший советник Трампа Майкл Флинн 19 раз встретился со спецпрокурором Мюллером и передал ему информацию о контактах штаба Трампа с Кремлем.

Майкл Флинн

Майкл Флинн

Спецпрокурор по России Роберт Мюллер обратился к суду с просьбой не приговаривать к тюремному заключению бывшего помощника Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, поскольку тот оказал "существенную поддержку" расследованию Мюллера. Об этом говорится в поданных во вторник, 4 декабря, в суд столичного округа Колумбия документах аппарата Мюллера.

Контекст

Юристы Майкла Флинна прекратили обсуждать с юристами Трампа детали расследования возможных связей с Кремлем. Газета The New York Times делает вывод, что Флинн мог начать сотрудничать со следствием. (24.11.2017)

Признания экс-советника президента США в даче ложных показаний имеют важное значение для следствия. Чем именно это может обернуться для Майкла Флинна и Дональда Трампа - в материале DW. (02.12.2017)

Несмотря на то, что существенная часть документов скрыта, можно понять, что Флинн сотрудничал со следствием в поиске связи между штабом Трампа и российскими властями и предоставил Мюллеру "информацию относительно содержания и контекста взаимодействия" между приближенными Трампа и Кремлем. Флинн встречался с Мюллером или другим представителем прокуратуры 19 раз и передал ему немалое количество документов.

В декабре 2017 года Флинн официально признал свою вину в том, что, будучи советником президента США по национальной безопасности, он сообщил Федеральному бюро расследований США (ФБР) ложные сведения о своих контактах с Россией.

В частности, Флинн признал, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону с российским послом в США Сергеем Кисляком санкции Вашингтона против РФ, а впоследствии дал ложные показания о содержании этого разговора.

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  • Майкл Флинн

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Майкл Флинн

    Отставной генерал Майкл Флинн одним из первых покинул администрацию Трампа. Являясь советником по национальной безопасности, Флинн был вынужден уйти в отставку еще в феврале - после того, как обнаружилось, что он обсуждал вопрос санкций США против РФ с российским послом Кисляком, но утаил этот факт от вице-президента Майка Пенса.

  • Сэлли Йейтс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Сэлли Йейтс

    Сэлли Йейтс, назначенная на свой пост еще в период президентства Обамы, на момент увольнения в конце января была исполняющей обязанности министра юстиции и продемонстрировала независимость от новой администрации Белого дома. После заявления Йейтс о том, что сотрудники Минюста не будут отстаивать в судах миграционный указ президента, Трамп ее уволил.

  • Прит Бхарара

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Прит Бхарара

    Прит Бхарара - бывший федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка. Трамп обещал оставить его на посту, но в начале марта все же уволил. На счету влиятельного прокурора - судебные процессы по делам крупных аферистов и мошенников. Одно из громких дел - расследование отмывания денег в РФ, вскрытого, как утверждали прокуроры, аудитором Сергеем Магнитским. После увольнения Бхарары дело было закрыто.

  • Гэри Кон

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Гэри Кон

    Старший советник Дональда Трампа по экономическим вопросам Гэри Кон ушел в отставку 6 марта 2018 г. предположительно после того, как президент США - вопреки рекомендациям Кона - ввел пошлины на ввоз алюминия и стали. Ранее Кон, считающийся противником политики протекционизма, критиковал инициативу Трампа, заявляя, что эта мера окажет негативное воздействие на американскую экономику.

  • Хоуп Хикс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Хоуп Хикс

    Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, которую журнал Vanity Fair называл "приемной дочерью" Дональда Трампа, подала в отставку 28 февраля 2018 г. Причин отставки она не назвала, однако ходят слухи, что поводом стало нежелание Хикс отвечать на ряд вопросов о связях предвыборного штаба Трампа с представителями РФ. С уходом Хикс Трамп лишился одного из ближайших и самых верных помощников.

    Автор: Роберт Мадж, Михаил Бушуев


Контекст

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

Президент США Трамп быстро и без сантиментов расстается с сотрудниками Белого дома и другими высокопоставленными госслужащими. О тех, кто уже потерял работу, - в галерее DW. (01.08.2017)  

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