Прокурор по РФ просит суд не отправлять Флинна за решетку

Спецпрокурор по России Роберт Мюллер обратился к суду с просьбой не приговаривать к тюремному заключению бывшего помощника Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, поскольку тот оказал "существенную поддержку" расследованию Мюллера. Об этом говорится в поданных во вторник, 4 декабря, в суд столичного округа Колумбия документах аппарата Мюллера.

Несмотря на то, что существенная часть документов скрыта, можно понять, что Флинн сотрудничал со следствием в поиске связи между штабом Трампа и российскими властями и предоставил Мюллеру "информацию относительно содержания и контекста взаимодействия" между приближенными Трампа и Кремлем. Флинн встречался с Мюллером или другим представителем прокуратуры 19 раз и передал ему немалое количество документов.

В декабре 2017 года Флинн официально признал свою вину в том, что, будучи советником президента США по национальной безопасности, он сообщил Федеральному бюро расследований США (ФБР) ложные сведения о своих контактах с Россией.

В частности, Флинн признал, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону с российским послом в США Сергеем Кисляком санкции Вашингтона против РФ, а впоследствии дал ложные показания о содержании этого разговора.

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