 Прокуратура ФРГ предъявила обвинения по делу о теракте в Галле | Новости из Германии о Германии | DW | 21.04.2020

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Германия

Прокуратура ФРГ предъявила обвинения по делу о теракте в Галле

Федеральная прокуратура Германии обвиняет Штефана Б. в убийстве двух человек, покушении на убийство 68 человек, вымогательстве с применением насилия и разжигании межнациональной вражды.

На месте нападения в Галле

На месте нападения в Галле

Спустя полгода посленападения на синагогу в Галле  Федеральная прокуратура Германии предъявила официальное обвинение Штефану Б. (Stephan B.), ранее признавшему свою вину в совершении этого преступления. Ему вменяется в вину убийство двух человек и покушение на убийство в 68 случаях, сообщило ведомство в Карлсруэ во вторник, 21 апреля.

Как отмечается в документе, 28-летний Штефан Б. спланировал и совершил нападение на синагогу, исходя из "антисемитских, расистских и ксенофобских убеждений". Кроме того, он обвиняется в тяжком вымогательстве с применением насилия и разжигании межнациональной розни.

Процесс будет проходить в Высшем земельном суде в Наумбурге. Дата начала слушаний пока неизвестна.

Нападавший признал свою вину

Ранее сообщалось, что Штефан Б. полностью признал свою вину в нападении на синагогу в Галле. Вместе с тем в ходе допросов он выразил сожаление, что ему не удалось убить еще больше людей, особенно мигрантов и евреев. Предполагаемый преступник также сообщил, что для своих расистских и правоэкстремистских убежденийон искал поддержку в интернете, контактируя с единомышленниками, в основном из США. По данным следствия, с ними он обменивался ненавистническими комментариями о евреях и женщинах.

Напомним, что 9 октября 2019 года Штефан Б. попытался с оружием в руках ворваться в синагогу в Галле во время еврейского праздника Йом-Кипур и убить собравшихся там людей. Когда ему это не удалось, он застрелил на улице женщину, а затем мужчину в турецкой закусочной. При попытке скрыться злоумышленник тяжело ранил еще двух человек. В тот же день он был задержан и с тех пор находится в предварительном заключении.

По заключению Федеральной прокуратуры ФРГ, Штефан Б. своими действиями пытался причинить вред репутации Германии на мировой арене. Судя по всему, он действовал в одиночку. По сообщениям СМИ, подозреваемый рассказал следствию, как он самостоятельно изготовил оружие из металлических трубок и с помощью трехмерного принтера. Без посторонней помощи он также смастерил "коктейли Молотова" и бомбы, а патроны купил в интернете.

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    Автор: Дарья Брянцева


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Теракт в Галле: предполагаемый преступник – немец

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