Прокуратура требует 4-летнего тюремного срока для Оюба Титиева

Процесс в отношении главы чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева вступил в завершающуюся стадию. В понедельник, 11 марта, в Шалинском городском суде начались прения сторон по делу о хранении наркотиков в крупных размерах.

Прокуратура запросила для правозащитника наказание в виде 4 лет лишения свободы и штрафа в размере 100 тысяч рублей. "Все выступление гособвинения по делу, разбиравшемуся в суде 8 месяцев, заняло меньше 20 минут", - заявил адвокат Титиева Илья Новиков в Twitter. Он также сообщил, что перед заседанием по делу Титиева с фасада Шалинского суда убрали надпись "Бизнес-центр", "которая прежде очень удивляла иностранных журналистов".

На заседании суда присутствуют глава "Мемориала" Олег Орлов, член ОНК Валерий Борщев, глава "Гражданского содействия" Светлана Ганнушкина, представители иностранных дипмиссий и СМИ. После прений сторон и последнего слова обвиняемого суд огласит приговор.

Титиев вину не признает

Оюб Титиев был задержан 9 января 2018 года и помещен под арест. По версии следствия, правозащитник "в неустановленном месте и время" и "при неустановленных обстоятельствах" приобрел не менее 207 граммов марихуаны. Глава чеченского отделения "Мемориала" вину не признает и настаивает на том, что наркотики ему подбросили.

В "Мемориале" считают, что Титиев арестован на основании фальсифицированных доказательств, при этом нарушено его право на справедливое судебное разбирательство, гарантированное Конституцией России. Вскоре после задержания Титиева телевидение Чечни показало выступление главы республики Рамзана Кадырова, который назвал независимых правозащитников "врагами народа", занимающимися "стукачеством" и дискредитирующими свой народ.

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