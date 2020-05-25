Прокуратура требует для Пола Уилана 18 лет колонии строгого режима за шпионаж

Прокурор потребовал приговорить гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в РФ в шпионаже в пользу американских спецслужб, к 18 годам колонии строгого режима. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщил адвокат американца Владимир Жеребенков, назвав это наказание очень жестким.

По мнению защитника, среди множества представленных суду доказательств явно прослеживаются "признаки провокации преступления со стороны одного лица, от которого исходила вся инициатива".

Никто из допрошенных гособвинением знакомых Уилана, с которыми он общался в Москве, не подтвердил, что американец пытался их завербовать или узнать у них какую-либо секретную информацию, подчеркнул Жеребенков.

Процесс прошел без нарушений

В то же время адвокат отметил, что судебный процесс прошел с соблюдением процессуального законодательства. "Каких-либо нарушений судом не было допущено по отношению к Уилану", - сказал он.

Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Предъявленное ему обвинение в шпионаже предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

По данным обвинения, на изъятой у Уилана при задержании флеш-карте содержались сведения, составляющие гостайну. В свою очередь защита утверждает, что американец не успел ранее ознакомиться с содержанием карты и полагал, что на ней были личные сведения о его предыдущих визитах в Россию.

Подсудимый не признает вину и считает свое преследование провокацией. Кроме американского, у бывшего морского пехотинца США Пола Уилана есть также британское, ирландское и канадское гражданства. Ожидается, что приговор по его делу будет оглашен 15 июня.

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