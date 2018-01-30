 Прокуратура РФ выявила миллиардные хищения в оборонном секторе | Новости из Германии о России | DW | 09.04.2019

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Россия

Прокуратура РФ выявила миллиардные хищения в оборонном секторе

На предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха" были похищены более 1,6 миллиарда рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад генпрокурора Юрия Чайки.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка (фото из архива)

Генпрокурор РФ Юрий Чайка (фото из архива)

На подведомственных предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха" в 2018 году были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на доклад генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году. По данным агентства, документ направлен в Совет Федерации.

Контекст

"Роскосмос" должен был обеспечить 21 пуск ракет-носителей семейства "Союз" для выведения на орбиту спутников связи британской компании OneWeb. Но ФСБ считает эту систему угрозой нацбезопасности России. (13.11.2018)

Счетная палата обнаружила в Роскосмосе нарушения бюджетной отчетности, нецелевое и неэффективное использование средств. Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил о необходимости реформирования космического агентства. (22.05.2015)

Сообщается, что всего в 2018 году прокуратура совместно с правоохранительными контролирующими органами осуществила проверку деятельности почти 19 тысяч исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов власти (МЧС, Роспатент, Федеральное медико-биологическое агентство, ФСИН) и государственных корпораций ("Роскосмос", "Росатом", "Уралвагонзавод", концерн "Алмаз-Антей", Объединенная авиастроительная корпорация).

"Роскосмос" обороняется от прокуроров

По результатам проверок были выявлены факты неправомерного распоряжения средствами, которые выделялись на выполнение работ в рамках оборонного заказа, завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения, а также другие нарушения.

В ноябре 2018 года Генпрокуратура сообщила, что по фактам нарушения в работе только "Роскосмоса" возбуждено 16 уголовных дел. Еще 44 материала находилось на прокурорской проверке. В январе 2019 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью агентству РБК назвал сообщения о возбуждении уголовных дел в госкорпорации "информационной кампанией". "Мне кажется неправильным, когда правоохранительные и контрольные органы ради пиара вбрасывают в публику информацию, которая может привести к ухудшению экономического положения госкомпаний", - заявил он.

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  • Глава Роснефти Игорь Сечин и руководитель Газпрома Алексей Миллер

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    Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".

    Автор: Марина Барановская


Контекст

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

Расследования ФБК Алексея Навального могли бы помочь российским властям в борьбе с коррупцией. Но пока они предпочитают бороться с создателем фонда. Галерея DW - о резонансных разоблачениях ФБК. (12.10.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

В Украине множатся кандидаты. Считаем деньги Путина. Роскосмос без космоса – "Заповедник", выпуск 66  

Поборы в 2019 г.. Пора залезть в Конституцию. 33 ракеты “Авангард” - "Заповедник", выпуск 58  

Как остановить протесты против коррупции в России? - Немцова.комментарий  

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