Прокуратура просит шесть лет тюрьмы для блогера за твит о детях силовиков

Сторона обвинения в ходе прений в Пресненском районном суде города Москвы в понедельник, 2 сентября, запросила шесть лет лишения свободы для жителя Подмосковья, блогера Владислава Синицы, которого следствие подозревает в разжигании ненависти с угрозой насилия за пост в Twitter о детях силовиков.

"Прокурор попросил признать Синицу виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначить наказание в виде шести лет лишения свободы", - цитирует агентство "Интерфакс" заявление представителя суда.

Это максимальное наказание, которое может грозить по данной статье. В суде, в частности, допросили двух сотрудников Росгвардии Александра Андреева и Артема Тарасова, проходящих по делу свидетелями, передает "Медиазона". По утверждению Андреева, он воспринял публикацию как "призыв похищать детей нацгвардейцев с последующей расправой".

Синица арестован до 3 октября

Пресненский суд Москвы 5 августа распорядился арестовать Синицу до 3 октября. Суд удовлетворил ходатайство следствия, которое сочло экстремистским сообщение блогера в Twitter, размещенное 31 июля под ником "Макс Стеклов".

В посте Синица, в частности, написал: "Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы".

Адвокат Синицы особо выделил отсутствие состава преступления. По мнению защитника, в твите содержатся "не призывы, а размышления о том, к чему это все может привести". Его подзащитный признал факт публикации сообщения в микроблоге, однако не признает себя виновным.

Молодого человека задержали 3 августа. Дома у него провели обыск, изъяв компьютер и мобильные телефоны.

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