 Прокуратура просит отменить приговор фигуранту дела ″Нового величия″ | Новости из Германии о России | DW | 24.09.2019

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Россия

Прокуратура просит отменить приговор фигуранту дела "Нового величия"

Павел Ребровский осужден на 2,5 года колонии по обвинению в создании экстремистского сообщества. Он сначала признал вину, но затем отказался от своих показаний.

Судейский молоток

Прокуратура просит отменить приговор фигуранту дела "Нового величия" Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии общего режима. Об этом сообщил адвокат Ребровского Иван Сустин агентству ТАСС во вторник, 24 сентября. Мосгорсуд рассмотрети апелляционное представление прокуратуры 8 октября. 

Прокуратура обосновывает просьбу тем, что Ребровский нарушил условия досудебного соглашения и не подтвердил свои показания в ходе рассмотрения основного дела, пояснил адвокат.

В чем обвиняют фигурантов дела "Нового величия"

29 апреляЛюблинский суд Москвы признал Ребровского виновным в создании экстремистского сообщества. Процесс проходил в закрытом режиме и в особом порядке, так как подсудимый признал вину и заключил досудебное соглашение. В июле Ребровский заявил об отказе от своих показаний.

Контекст

Публичная поддержка жертв российской правоприменительной практики важна не столько самим фигурантам сомнительных уголовных дел, сколько обществу, считает Александр Плющев. (09.07.2019)

Подходит к концу следствие по делу "Нового величия". Его фигурантов обвиняют в попытке свергнуть конституционный строй в РФ. Правозащитники уверены, что процесс - показательный. (12.03.2019)

По версии следствия, Ребровский и другие обвиняемые по делу "Нового величия" создали экстремистскую организацию с целью "свержения конституционного строя". Подозреваемые отвергают обвинения и утверждают, что обсуждали в соцсетях политику и к ним присоединился мужчина, предложивший создать организацию. Защита настаивает, что обвинение построено на показаниях сотрудника силовых структур, внедренного в группу в рамках оперативных действий.

Шестерых фигурантов дела, включая несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову, московский суд отправил под арест в марте 2018 года. В августе Павликова и другой фигурант дела Мария Дубовик были переведены из СИЗО под домашний арест. Рустам Рустамов признал вину в пособничестве участию в экстремистском сообществе и был приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно.

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    Автор: Григорий Аросев


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