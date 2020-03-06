Прокуратура попросила снизить сроки двум фигурантам дела "Сети"

Пензенская прокуратура попросила смягчить наказание фигурантам дела "Сети" Максиму Иванкину и Андрею Чернову. Как пишет в пятницу, 6 марта, онлайн-издание "7х7" со ссылкой на апелляционное представление гособвинителя Сергея Семеренко, датированное 20 февраля 2020 года, Пензенская прокуратура пришла к заключению, что при назначении Иванкину и Чернову наказания по статье за участие в террористическом сообществе судом были нарушены нормы закона.

"Не признано в качестве смягчающего обстоятельства активное способствование раскрытию преступления и изобличение иных преступников", - цитирует издание документ. Активным способствованием раскрытию преступления прокуратура считает признательные показания, которые Иванкин и Чернов дали во время предварительного следствия.

Смягчающие обстоятельства в деле "Сети"

В подобных обстоятельствах, то есть при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок наказания по статье за участие в террористическом сообществе не может превышать двух третей от 10 лет как максимально возможного срока, предусмотренного УК РФ за это преступление, отметил гособвинитель Семеренко. Две трети от десяти лет составляют шесть лет и восемь месяцев. Наказание, назначенное Иванкину (9 лет), превышает этот срок.

Что касается Андрея Чернова, то назначенный ему срок тюремного заключения (6 лет) укладывается в рамки двух третей от максимального срока, предусмотренного УК за участие в террористическом сообществе. Однако в его приговоре не было сказано, что при его вынесении были учтены смягчающие обстоятельства, поэтому прокуратура и попросила на этот раз их учесть.

По мнению следствия, "Сеть" является террористическим сообществом, пытавшимся дестабилизировать обстановку в России перед президентскими выборами и чемпионатом мира по футболу 2018 года.

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе приговорил Иванкина за членство в организации "Сеть" к девяти годам тюремного заключения, а Чернова - к шести годам. Кроме того, Иванкин получил 8, а Чернов - 12 лет колонии по статье за сбыт наркотиков в крупном размере. В итоге по системе частичного сложения наказаний Максим Иванкин был приговорен к 13 годам колонии, а Андрей Чернов - к 14 годам.

Смотрите также:

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах В списках не значатся Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Статистика по регионам Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Узники совести Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу".

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Против веры, оппозиции и экологии "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново. Автор: Елена Барышева

