 Прокуратура направила в суд новое дело по пожару в ″Зимней вишне″ | Новости из Германии о России | DW | 18.02.2020

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Россия

Прокуратура направила в суд новое дело по пожару в "Зимней вишне"

По версии следствия, чиновники Госстройнадзора из Кемеровской области за взятку разрешили ввод в эксплуатацию торгового центра, построенного с грубыми нарушениями.

Здание генеральной прокуратуры РФ

Здание генеральной прокуратуры РФ

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении бывших сотрудников кемеровского Госстройнадзора, которые обвиняются в получении взятки и злоупотреблении служебным положением при строительстве и введении в эксплуатацию ТЦ "Зимняя вишня", где при пожаре погибли 37 детей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры во вторник, 18 февраля.

Грубые нарушения при реконструкции "Зимней вишни"

Контекст

Год назад при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек, большинство из них - дети. Следствие по делу продолжается. Родственники погибших пока не получили все компенсации. (25.03.2019)

Кемеровчане не понимают, почему руководство области не выходит к ним после страшной трагедии? В городе инициативная группа помогает родственникам погибших. Репортаж DW. (29.03.2018)

ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово загорелся из-за замыкания в плафоне, который был расположен над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками. (17.04.2018)

По версии следствия, начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова при участии своего сына Эдуарда и директора ООО "ИСК "Ресурс" Никиты Чередниченко получила 7 млн рублей от генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат". Эта фирма выступала застройщиком при реконструкции "Зимней вишни". Работы проводились без разрешения на строительство и с нарушениями. Деньги были перечислены на счета "ИСК "Ресурс" по мнимому договору об оказании услуг по проектированию, а затем обналичены.

Комкова и ее подчиненная - начальник отдела кемеровского Госстройнадзора Светлана Шенгерей - не приняли мер по устранению нарушений, допущенных при строительстве и реконструкции и выявленных позднее при проверке. В результате здание торгового центра в итоге было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными эвакуационными выходами.

Как считают в прокуратуре, в марте 2014 года Комкова также получила вознаграждение в виде автомобиля за помощь при вводе в эксплуатацию многоквартирного дома в городе Междуреченск Кемеровской области. Это здание было построено без разрешения и технической экспертизы.

Трагедия в торговом центре

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. В огне погибли 60 человек, большинство из них дети, оказавшиеся запертыми в кинозале. Как полагает следствие, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра

Следователи арестовали 12 обвиняемых, которым вменялось взяточничество, мошенничество, халатность, злоупотребления по службе и растрата. 

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Кемерово после пожара: конфликт местных жителей и власти


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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Черное воскресенье в Кемерово

    Пожар начался днем в воскресенье, 25 марта. Его очаг находился на последнем этаже четырехэтажного здания. Местные власти первоначально недооценили масштабы трагедии и попытались их преуменьшить.

  • Russland Kemerowo - Brand in Einkaufszentrum (Imago/TASS/Russian Emergency Situations Ministry)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Тушение пожара продолжалось до поздней ночи

    На место происшествия прибыли десятки машин пожарной и специальной техники. Потушить пожар удалось однако только поздно ночью. В некоторые помещения из-за неустойчивых конструкций и высокой температуры пожарным до ночи попасть не удалось. Из-за опасения обрушения здания были эвакуированы люди из соседних домов.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Более 60 погибших

    По последним данным, жертвами пожара стали более 60 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. В здании было много детей. В дни весенних каникул в торгово-развлекательном центре объявили акцию "Проведи веселые каникулы". В абонемент дневного пребывания входили завтраки и обеды, посещение активити-парка, мастер-классы для детей, боулинг и бассейн, кино и каток.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/AP Photo/Russian Ministry for Emergency Situations)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Возможные причины пожара

    Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов назвал одной из вероятных причин возгорания неосторожное обращение с огнем в игровой комнате. Предполагается, что у одного из детей была зажигалка - из-за нее загорелся поролон, огонь быстро распространился на все здание. Однако специалисты не исключают и того, что пожар возник из-за нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в ТЦ.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Очаг возгорания пока не установлен

    Между тем прибывший на место трагедии глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что очаг возгорания установить еще не удалось. О причинах произошедшего говорить пока преждевременно, подчеркнул он.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Сотни человек участвуют в спасательной операции

    По словам главы МЧС Владимира Пучкова, поисково-спасательная операция на месте трагедии будет продолжаться столько, сколько нужно. В ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" участвует более 600 человек, спасателям Кемерова помогают сотрудники МЧС других регионов Сибири.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Возбуждено уголовное дело

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, задержаны четыре человека. В их числе - руководитель управляющей компании, обслуживающей торговый центр, а также арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, могло возникнуть возгорание.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/dpa/TASS/D. Aikin)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Страшная трагедия

    Страшная трагедия объединила жителей города. Утром 26 марта возле "Зимней вишни" собрались тысячи человек. Более 300 желающих сдать кровь обратились в Кемеровский областной центр крови. Власти Кемеровской области в ближайшие дни объявят траур по погибшим.

  • Russland Gedenken in Kemerowo nach Brand in Einkaufszentrum (picture-alliance/TASS/K. Kukhmar)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Кемерово: Помним, любим, скорбим...

    Люди целый день несли цветы, игрушки и фотографии погибших и числящихся пропавшими без вести детей к стихийному мемориалу в сквере, неподалеку от торгового центра.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Родственники подписывают "бумаги о соблюдении секретности"

    В соцсетях 26 марта распространялась информация о якобы "сотнях жертв пожара" и о том, что власти замалчивают реальные цифры. В Следственном комитете России утверждают, что это не так. Вместе с тем, там подтвердили, что родственникам погибших дают на подпись "бумаги о соблюдении секретности". Это делается во исполение уголовно-процессуального законодательства, заявляют в СК.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/AP Photo/S. Gavrilenko)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    На трагедию откликнулись в регионах России и в мире

    На трагедию в Кемерово откликнулись в других регионах России и в мире. В Ингушетии объявили трехдневный траур по погибшим. Во вторник, 27 марта, акция солидарности запланирована у памятника Пушкину в центре Москвы. Соболезнования россиянам среди прочих выразили канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Тереза Мэй и представитель Белого дома Сара Сандерс.

    Автор: Екатерина Венкина


Контекст

Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

Десятки человек погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. (26.03.2018)  

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Россия скорбит по погибшим в Кемерово  

Трагедии в Кемерове можно было избежать?  

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