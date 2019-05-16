Прокуратура направила в суд новое дело по пожару в "Зимней вишне"

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении бывших сотрудников кемеровского Госстройнадзора, которые обвиняются в получении взятки и злоупотреблении служебным положением при строительстве и введении в эксплуатацию ТЦ "Зимняя вишня", где при пожаре погибли 37 детей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры во вторник, 18 февраля.

Грубые нарушения при реконструкции "Зимней вишни"

По версии следствия, начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова при участии своего сына Эдуарда и директора ООО "ИСК "Ресурс" Никиты Чередниченко получила 7 млн рублей от генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат". Эта фирма выступала застройщиком при реконструкции "Зимней вишни". Работы проводились без разрешения на строительство и с нарушениями. Деньги были перечислены на счета "ИСК "Ресурс" по мнимому договору об оказании услуг по проектированию, а затем обналичены.

Комкова и ее подчиненная - начальник отдела кемеровского Госстройнадзора Светлана Шенгерей - не приняли мер по устранению нарушений, допущенных при строительстве и реконструкции и выявленных позднее при проверке. В результате здание торгового центра в итоге было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными эвакуационными выходами.

Как считают в прокуратуре, в марте 2014 года Комкова также получила вознаграждение в виде автомобиля за помощь при вводе в эксплуатацию многоквартирного дома в городе Междуреченск Кемеровской области. Это здание было построено без разрешения и технической экспертизы.

Трагедия в торговом центре

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. В огне погибли 60 человек, большинство из них дети, оказавшиеся запертыми в кинозале. Как полагает следствие, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра

Следователи арестовали 12 обвиняемых, которым вменялось взяточничество, мошенничество, халатность, злоупотребления по службе и растрата.

Смотрите также:

Смотреть видео 03:13 Поделиться Кемерово после пожара: конфликт местных жителей и власти Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2vDgR Кемерово после пожара: конфликт местных жителей и власти



