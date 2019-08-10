 Прокуратура Москвы предупредила Соболь о незаконности акции 31 августа | Новости из Германии о России | DW | 30.08.2019

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Россия

Прокуратура Москвы предупредила Соболь о незаконности акции 31 августа

Организация несогласованного публичного мероприятия и участие в нем влекут ответственность, отметила прокуратура в предостережении Соболь. Ранее мэрия отклонила все заявки оппозиционеров на акции 31 августа.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь во время задержания полицией

Прокуратура Москвы предупредила юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь о незаконности предстоящей акции 31 августа. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры в пятницу, 30 августа.

Шествие от Чистых прудов до Пушкинский площади не согласовано с органами исполнительной власти, организация и участие в нем "влекут ответственность", - отметили в прокуратуре.

Музыкальный фестиваль вместо политики

На прошлой неделе мэрия Москвы отклонила все заявки оппозиционеров на акции 31 августа. По словам политика Дмитрия Гудкова, альтернативные варианты предложены не были.

Контекст

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31 августа Российский союз молодежи проведет на проспекте Сахарова музыкальный фестиваль "PROлето", в его программу включены концерт, спортивные мероприятия и конкурсы. 29 августа москвичи начали получать СМС-сообщения с призывом прийти на "PROлето".

Акции протеста против недопуска независимых оппозиционных политиков к выборам в Мосгордуму продолжаются с середины июля. Только на двух из них - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек, десятки активистов и случайных прохожих были жестоко избиты силовиками. 14 участникам акций грозит уголовный срок по делу о так называемых массовых беспорядках. Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.

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    Автор: Григорий Аросев


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