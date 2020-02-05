Прокуратура ЗАО Москвы прислала извинения Ивану Голунову

Специальный корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов получил официальные письменные извинения от прокуратуры Западного административного округа Москвы за незаконное преследование. Журналист опубликовал фотографию письма в пятницу, 14 февраля, в своем Telegram-канале.

В письме, датированном 4 февраля 2020 года и подписанным прокурором ЗАО Григорием Радионовым, отмечается, что извинения за необоснованное уголовное преследование приносятся "в соответствии с требованиями ст. 136 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации". Иван Голунов имеет право на возмещения имущественного вреда и через суд потребовать компенсации морального вреда. Журналист также вправе требовать от СМИ, которые сообщали о его задержании и преследовании, сообщений о реабилитации.

Голунов ждет извинений от Генпрокуратуры РФ

Иван Голунов считает, что извинения ему должна принести Генеральная прокуратура. В связи с тем, что именно она осуществляла по закону надзор за Следственным комитетом РФ, куда было передано уголовное дело Голунова.

Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Он заявил, что наркотики ему подбросили в связи с его журналистской деятельностью. Благодаря общественной кампании, дело о наркотиках было прекращено, началась проверка полицейских, которые его задержали. В декабре 2019 года журналист официально был признан потерпевшим.

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