 Прокуратура ЗАО Москвы прислала извинения Ивану Голунову | Новости из Германии о России | DW | 14.02.2020

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Россия

Прокуратура ЗАО Москвы прислала извинения Ивану Голунову

Журналист "Медузы" сообщил о получении письма с официальными письменными извинениями за незаконное преследование, но настаивает, что извиняться должна Генпрокуратура.

Журналист Иван Голунов

Журналист Иван Голунов

Специальный корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов получил официальные письменные извинения от прокуратуры Западного административного округа Москвы за незаконное преследование. Журналист опубликовал фотографию письма в пятницу, 14 февраля, в своем Telegram-канале. 

Контекст

В письме, датированном 4 февраля 2020 года и подписанным прокурором ЗАО Григорием Радионовым, отмечается, что извинения за необоснованное уголовное преследование приносятся "в соответствии с требованиями ст. 136 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации". Иван Голунов имеет право на возмещения имущественного вреда и через суд потребовать компенсации морального вреда. Журналист также вправе требовать от СМИ, которые сообщали о его задержании и преследовании, сообщений о реабилитации.

Голунов ждет извинений от Генпрокуратуры РФ

Иван Голунов считает, что извинения ему должна принести Генеральная прокуратура. В связи с тем, что именно она осуществляла по закону надзор за Следственным комитетом РФ, куда было передано уголовное дело Голунова.

Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Он заявил, что наркотики ему подбросили в связи с его журналистской деятельностью. Благодаря общественной кампании, дело о наркотиках было прекращено, началась проверка полицейских, которые его задержали. В декабре 2019 года журналист официально был признан потерпевшим. 

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Массовые задержания в Москве: кто и почему пришел на марш в поддержку Голунова. DW Новости

  • Марш в поддержку корреспондента Медузы Ивана Голунова

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Против сфабрикованных дел

    В государственный праздник "День России" 12 июня в Москве был запланирован марш в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Накануне протестной акции с журналиста сняли все обвинения по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Это не остановило участников, которые вышли с призывами освободить осужденных по сфабрикованным делам и политических заключенных.

  • Участники протеста собрались в полдень у памятника Грибоедову

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Несколько тысяч участников

    Участники протеста - по разным оценкам их было от 1000 до 3000 человек - собрались в полдень у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре. У многих были плакаты, футболки, значки и кепки с надписью "Я/Мы Иван Голунов".

  • Среди участников были не только журналисты, которые изначально выступили инициаторами акции.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Сотни как Голунов

    Среди участников были не только журналисты, которые изначально выступили инициаторами акции. Многие из митингующих в интервью корреспонденту DW отмечали, что это их способ обратить внимание властей на беспредел властей и правоохранительных органов. По их словам, таких случаев, как с Голуновым, в России сотни, но на них не обращают внимания.

  • Участник акции протеста Андрей

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    "Подбросить нарколабораторию"

    Тридцатилетний Андрей пришел на митинг, потому что его не устраивает, что происходит в стране. "Сначала пенсионная реформа, затем ограничение интернета. С каждым разом все больше походит на репрессии. Но то, что случилось с Голуновым - за гранью добра и зла. Даже такие простые люди, как я, уже не смогли больше терпеть и вышли. Нам всем могут подбросить нарколабораторию", - говорит он.

  • Участники акции протеста

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Голунов как новый символ сопротивления

    Хотя самого Ивана Голунова на марше не было, его имя уже стало символом сопротивления против фабрикации уголовных дел, считает правозащитница Зоя Светова. "Это еще одна возможность напомнить о делах историка Юрия Дмитриева, Олега Сенцова, Анастасии Шевченко и многих других", - говорит она.

  • Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    За футболку - в автозак

    Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам. Поначалу задерживали тех, у кого в руках были плакаты или другие предметы с символикой акции. Сотрудники полиции десятками уводили их в заготовленные вдоль бульвара автозаки и увозили в ОВД.

  • Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Новый арест Навального

    Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. "Власть страшно испугалась фантастического единодушного проявления солидарности в деле Голунова", - написал он из автозака. Через несколько часов после составления административного протокола о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии оппозиционера отпустили.

  • Жесткие действия полиции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Пострадавшие во время акции

    Позже полиции стала действовать жестче. Задерживая, участников протеста волокли по земле и били дубинками. В ОДВ-Инфо сообщают о нескольких случаях, когда задержанным понадобилась скорая помощь. В ОВД "Головинское" вызвали пожилой женщине, а в ОВД "Алексеевское" - избитому фотографу Валерию Теневому.

  • Полицейское оцепление

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Полиция против демонстрантов

    Участники протестной акции продолжили движение по бульварам. Финалом марша должна была стать площадка напротив главного управления МВД России по городу Москве на Петровке. Здесь проходили бессрочные пикеты в поддержку Ивана Голунова. Однако полиция оцепила здание и оттеснила активистов к памятнику Страстному бульвару.

  • Участники протестной акции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Сотни задержанных

    Всего, под данным ОВД-Инфо, во время акции полицейские задержали более 500 человек, среди них были женщины, правозащитники и несовершеннолетние участники. Многих, прежде чем отпустить, удерживали в ОВД дольше положенных трех часов.

    Автор: Елена Барышева, Москва


Контекст

Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

12 июня в российской столице состоялся несанкционированный марш в поддержку журналиста Ивана Голунова и всех заключенных, пострадавших от сфабрикованных уголовных дел. Полиция задержала более 500 протестующих.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Туманное дело Голунова. Дружим с миром с чистого листа. О бизнесе в России - "Заповедник", выпуск 80  

Ильдар Дадин: "Московское дело" - как день сурка в России  

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Журналист Голунов заявил, что прочитал в СМИ об извинениях прокуратуры ЗАО Москвы, но не получал их. Его адвокат утверждает, что извиняться должна Генпрокуратура.

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Иван Голунов потребовал официальных извинений от государства 22.01.2020

Официальные извинения журналисту за незаконное уголовное преследование должны были быть принесены в письменном виде не позднее месяца со дня прекращения уголовного дела. Это не сделано до сих пор.

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