 Прокуратура в Швеции закрыла дело против Ассанжа об изнасиловании | Новости из Германии о Европе | DW | 19.11.2019

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Европа

Прокуратура в Швеции закрыла дело против Ассанжа об изнасиловании

Собранные доказательства недостаточно убедительны для предъявления официального обвинения, заявила замглавы прокуратуры Швеции. Сам основатель WikiLeaks находится в британской тюрьме.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж (фото из архива)

Прокуратура Швеции прекратила предварительное расследование в отношении основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа по подозрению в изнасиловании женщины в 2010 году. Полученные "доказательства недостаточно убедительные, чтобы предъявить официальное обвинение", заявила замглавы прокуратуры Ева-Мари Персон во вторник, 19 ноября.

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Основатель Wikileaks арестован британской полицией 11 апреля. С 2012 года он жил в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США. DW о разоблачениях и заточении Джулиана Ассанжа. (11.04.2019)

Она подчеркнула, что все возможные меры в рамках расследования "были приняты". Ведомство повторно открывало уголовное дело в мае 2019 года и запрашивало европейский ордер на арест Ассанжа, однако суд отклонил ходатайство прокуратуры о заочном аресте разоблачителя.

Арест в посольстве Эквадора

В 2012 году Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией на основании возбужденного дела об изнасиловании. В частности, основатель WikiLeaks считал, что Швеция может экстрадировать его в США, где Ассанжа хотят судить за публикацию сотен тысяч секретных военных документов об операциях США в Ираке и Афганистане. В 2017 году шведские органы юстиции прекратили предварительное расследование в отношении создателя WikiLeaks.

Полиция Великобритании  в апреле арестовала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора. Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года за неявку Ассанжа на судебное заседание по повестке. Южноамериканское государство, в диппредставительстве которого укрывался основатель WikiLeaks, лишило его убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций. 1 мая суд в Лондоне приговорил его к 50 неделям лишения свободы.

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    Автор: Екатерина Венкина


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