 Прокуратура Берлина проводит проверку в отношении министра обороны ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 19.01.2019

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Германия

Прокуратура Берлина проводит проверку в отношении министра обороны ФРГ

Прокуратура Берлина начала проверку заключения контрактов на оказание консалтинговых услуг министерством обороны ФРГ, пишет Spiegel Online.

Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

По информации немецкого издания Spiegel Online, прокуратура в Берлине начала проверку в отношении министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Речь идет о том, превышала ли она служебные полномочия, заключив договор об оказании консультационных услуг с фирмой Accenture, пишет издание в субботу, 19 января, ссылаясь неназванный источник.

Контекст

Проверка началась после того, как в прокуратуру в конце 2018 года поступило анонимное заявление, базирующееся на секретном докладе Федеральной счетной палаты. В документе описываются проекты министерства в цифровой сфере стоимостью 19,5 миллиона евро, при этом заключение договоров об оказании консалтинговых услуг называется "недопустимым и противоправным".

Ущерб на 1 миллион евро

Кроме того, эксперты Федеральной счетной палаты пришли к выводу, что таким образом в министерстве возникли "дополнительные расходы на 1 миллион евро, которых можно было избежать". При этом ведомство призывает Минобороны выяснить, кто несет ответственность за "экономический ущерб".

В заявлении, о котором сообщает Spiegel Online, утверждается, что фон дер Ляйен либо было известно о противоправных договорах, либо она из-за недостаточного контроля и организации сделала возможным нанесения своим ведомством подобного ущерба. Имя заявителя неизвестно, но издание предполагает, что им был один из сотрудников самого министерства обороны ФРГ.

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