 Производители мяса в РФ просят запретить частный ввоз мясных и молочных продуктов | Новости из Германии о России | DW | 25.04.2019

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Россия

Производители мяса в РФ просят запретить частный ввоз мясных и молочных продуктов

Газета "Ведомости" сообщила о письме Национальной мясной ассоциации вице-премьеру РФ Гордееву с просьбой ввести запрет на частный ввоз продуктов животного происхождения.

Мясной прилавок

Российские производители мяса предложили правительству страны ввести запрет на ввоз в РФ частными лицами в страну мясных и молочных продуктов для личного пользования. Об этом говорится в письме, направленном Национальной мясной ассоциацией вице-премьеру России Алексею Гордееву 20 марта, пишет в четверг, 25 апреля, газета "Ведомости", в распоряжении которой имеется копия текста.

Контекст

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Производители мясной продукции предлагают также усилить таможенный контроль за багажом и ручной кладью прибывающих из-за рубежа граждан и повысить ответственность за незаконный ввоз продуктов. Свои требования предприниматели объясняют растущими рисками ввоза в страну возбудителей опасных заболеваний животных, в частности африканской чумы свиней и ящура.

Исключение - для детского питания

Исключение предлагается сделать для ввоза молочных смесей для детей и детского питания. Представитель аппарата Гордеева подтвердила поступление письма Национальной мясной ассоциации. По этим данным, вопросом занимается министерство сельского хозяйства.

В 2014 году в ходе украинского конфликта Россия ввела так называемые контрсанкции, запретив импорт ряда видов продукции, в том числе мясной и молочной, из ЕС, США и других стран. Для личного пользования граждане имеют право ввозить до 5 кг продуктов животного происхождения в заводской упаковке.

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