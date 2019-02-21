Проект цифровизации школ в ФРГ преодолел последнюю преграду

Проект цифровизации школ в ФРГ преодолел последнее препятствие: вслед за бундестагом конституционные поправки, необходимые для реализации цифрового пакета "Школа", в пятницу, 15 марта, одобрила и палата федеральных земель - бундесрат. Для принятия поправок требовалось конституционное большинство в две трети голосов, однако предлагаемые изменения были приняты единогласно.

В рамках цифрового пакта федеральный центр в ближайшие пять лет выделит федеральным землям 5 млрд евро на скоростной интернет, планшеты, магнитно-маркерные доски, а также семинары и наем дополнительного персонала в немецких школах. Внесение поправок в Конституцию ФРГ было условием выделения этих средств.

Теперь федеральный центр получит возможность финансировать в школах персонал, когда речь зайдет о выполнении особых ограниченных по времени задач, например, привлечение системных администраторов для цифровизации.

Урегулирование споров

Соответствующие поправки к конституции планировались уже давно и привели к конфликту между федеральным центром и землями, для урегулирования которого была назначена согласительная комиссия. В конце концов, центр отказался от своего первоначального требования о том, чтобы в случае получения от него ассигнований земли выделяли под проекты аналогичные суммы.

Вместо этого жесткого правила по принципу 50 на 50, финансовые квоты для центра и земель впредь будут устанавливаться индивидуально под каждый отдельный проект. Помимо сферы образования, это правило будет действовать и при реализации проектов в сфере жилищного строительства и развития общественного транспорта.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Молодые гении из Германии Король дискотек Девятилетний Дэймон Вик (Damon Wick) - самый юный диджей Германии. Он родился в Штутгарте в семье музыканта и с ранних лет учился стоять за вертушками. Мальчик играет сеты в немецких клубах в стилях EDM и Deep House.

Молодые гении из Германии Амбициозный политик Роня Кеммер (Ronja Kemmer) - самый молодой депутат бундестага. В 25 лет представительница партии христианских демократов ХДС получила место в парламенте в декабре 2014 года. Уже в мае 2015 года она произнесла свою первую речь в бундестаге.

Молодые гении из Германии Хлебный ценитель Пекарь в четвертом поколении Йорг Шмид (Jörg Schmid) получил звание первого хлебного сомелье Германии в 2015 году. До этого он трижды становился лучшим булочником страны. В свои 33 года он является самым титулованым немецким пекарем.

Молодые гении из Германии Уникальный консультант Филипп Риедерле (Philipp Riederle) родился в Мюнхене в 1994 году. Еще в 13 лет он начал вести свой видеоблог, посвященный гаджетам. Сегодня Филипп консультирует крупные компании по вопросу цифровых технологий и выступает с докладами по всей Германии. Он также написал книгу о поколении Y "Кто мы и чего мы хотим", которая несколько недель была с списке бестселлеров.

Молодые гении из Германии Звездный повар Эта девушка - самый молодой шеф-повар немецкого ресторана, отмеченного мишленовской звездой. Ресторан замка Лоерсфельд (Schloss Loersfeld) под Кельном, коллектив которого возглавляет 27-летняя Юлия Комп (Julia Komp), был вновь включен в авторитетный путеводитель Michelin в конце 2016 года.

Молодые гении из Германии Юный профессор До сих пор математика Петера Шольце (Peter Scholze) из Дрездена не сумели обогнать другие ученые - в 2012 он стал самым молодым университетским преподавателем Германии. В 24 года Боннский университет пригласил его читать лекции по теории чисел и алгебраической геометрии.

Молодые гении из Германии Успешный видеоблогер За жизнью 13-летней Фай Монтаны (Faye Montana) следит более 200 тысяч подписчиков в Instagram и YouTube. Дочь берлинской актрисы Анны-Софи Брист (Anne-Sophie Briest) публикует короткие видео о своих съемочных буднях, тренировках и путешествиях.

Молодые гении из Германии Изобретательный кулинар Когда Пауле было 11 лет, она приготовила свое первое блюдо. Сейчас девочке уже 14 лет и у нее есть свой кулинарный блог и канал на YouTube под названием Zimtduft ("Запах корицы"). Еще в детстве у Паулы началась аллергия на сахар, глютен и лактозу. Именно это сподвигло школьницу придумывать рецепты тортов и других сладостей без этих ингредиентов. Автор: Ксения Сафронова

