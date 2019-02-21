 Проект цифровизации школ в ФРГ преодолел последнюю преграду | Новости из Германии о Германии | DW | 15.03.2019

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Германия

Проект цифровизации школ в ФРГ преодолел последнюю преграду

Вслед за бундестагом конституционные поправки, необходимые для реализации цифрового пакта "Школа", одобрил бундесрат. Немецкие школы получат 5 млрд евро на скоростной интернет, планшеты и наем дополнительного персонала.

Немецкий школьник с планшетом

Проект цифровизации школ в ФРГ преодолел последнее препятствие: вслед за бундестагом конституционные поправки, необходимые для реализации цифрового пакета "Школа", в пятницу, 15 марта, одобрила и палата федеральных земель - бундесрат. Для принятия поправок требовалось конституционное большинство в две трети голосов, однако предлагаемые изменения были приняты единогласно.

В рамках цифрового пакта федеральный центр в ближайшие пять лет выделит федеральным землям 5 млрд евро на скоростной интернет, планшеты, магнитно-маркерные доски, а также семинары и наем дополнительного персонала в немецких школах. Внесение поправок в Конституцию ФРГ было условием выделения этих средств.

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Теперь федеральный центр получит возможность финансировать в школах персонал, когда речь зайдет о выполнении особых ограниченных по времени задач, например, привлечение системных администраторов для цифровизации.

Урегулирование споров

Соответствующие поправки к конституции планировались уже давно и привели к конфликту между федеральным центром и землями, для урегулирования которого была назначена согласительная комиссия. В конце концов, центр отказался от своего первоначального требования о том, чтобы в случае получения от него ассигнований земли выделяли под проекты аналогичные суммы.

Вместо этого жесткого правила по принципу 50 на 50, финансовые квоты для центра и земель впредь будут устанавливаться индивидуально под каждый отдельный проект. Помимо сферы образования, это правило будет действовать и при реализации проектов в сфере жилищного строительства и развития общественного транспорта.

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