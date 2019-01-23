Проект Хржановского, не разрешенный в Берлине, увидит Париж

Париж ждет инсталляцию российского режиссера Ильи Хржановского, . Как пишут французские газеты, с 24 января по 17 февраля в самом центре французской столицы - театре Шатле, Театре-де ля Виль и центре Помпиду - разместится проект "Дау".

Осенью 2018 года власти Берлина не дали согласие на реализацию этого проекта. Они не разрешили строить копию Берлинской стены в центре города.

В Париже инсталляция "Дау" заняла сразу три пространства, которые расположены в шаговой доступности. Парижский проект - это и выставка, и мультимедийная инсталляция и презентация фильма. Это погружение в параллельную реальность, обещает режиссер. "Словами проект "Дау" не объяснить, - говорит исполнительный продюсер проекта Мартина д’Анлежан-Шатильон. - Но у меня есть ощущение, что этот проект изменит понимание того, как зритель познает искусство".

Изначальной идеей фильма Хржановского было показать жизнь в засекреченном Институте физических проблем АН СССР, в котором работал советский физик Лев Ландау, которого коллеги часто называли между собой "Дау". В фильме охвачен период с 1938 по 1968 годы. Съемки превратились в масштабный антропологический эксперимент: в течение трех лет на площадке жили и работали до 400 человек. Результатом 140 съемочных дней за три года работы стали 700 часов видеоматериала, из которых получилось 13 художественных фильмов.

У зрителя в Париже есть возможность приобрести билет на шесть часов, на 24 часа и на неограниченное количество часов и дней.

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