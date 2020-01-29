Проект "Последний адрес": первый памятный знак в Германии

Таня Хартман (Tanja Hartmann) подготовилась заранее и написала речь на две страницы. Но смогла прочитать только первые два предложения - и расплакалась. Ее мать всхлипывала рядом с ней, держа в руках скромную металлическую табличку проекта "Последний адрес", 980-ю по счёту и первую в Германии. Надпись на табличке гласит на немецком: "Здесь жил Хайнц Баумбах, род. в 1926, арестован 10.5.1952, приговорен к смертной казни 16.7.1952, расстрелян в Москве 23.10.1952, реабилитирован в 1996”.

Долгий путь к правде

Для Тани Хартман, ее матери и всей семьи пятница, 30 августа 2018 года, стала итогом многолетней работы по поиску следов ее деда, которого звали Хайнц Баумбах (Heinz Baumach). Он бесследно исчез 10 мая 1952 года, после того как местный полицейский попросил его зайти в городскую администрацию по какой-то мелочи.

Дочь репрессированного Ханнелоре Шварц (слева) и внучка Таня Хартман

Почуяв неладное, мать сказала Хайнцу: “Беги на запад!” (дело было до появления Берлинской стены, и неохраняемая граница между Восточной и Западной Германией проходила в пяти минутах от их дома). Но Хайнц Баумбах, не подозревая опасности, пошел в ратушу.

Полгода спустя он был расстрелян в Москве по приговору советского военного трибунала, по обвинению в антисоветской деятельности.

Его последний адрес - в идиллическом местечке Треффурт в федеральной земле Тюрингия - стал местом скромной, но очень эмоциональной церемонии.

Семья искала информацию о репрессированном с 1993 года

Как говорит Таня Хартман, о проекте "Последний адрес" семья узнала лишь несколько недель назад благодаря берлинскому журналисту российского происхождения Марио Банди. Хотя пыталась выяснить судьбу пропавшего деда ещё начиная с 1993 года. "Мы, конечно, не раздумывали ни минуты, - говорит Хартманн. - это последняя почесть деду, у которого не было похорон”.

Церемония в городе Треффурт

О судьбах сталинских репрессий в ГДР говорили мало - семьи предпочитали молчать, рассказывает Хартман. В 1966 году в Треффурт пришло из Москвы фальшивое свидетельство о смерти: в нем была указано, что Хайнц Баумбах умер в 1954-м от естественных причин. Тридцать лет спустя, в 1996-м, из Москвы пришло решение о реабилитации.

Организация жертв сталинизма в Германии

Первый в Германии “Последний адрес” был найден благодаря общественной организации жертв сталинского террора “Воркута” в Берлине. Ее координатор Штефан Криковски (Stefan Krikowski) - сын репрессированного в начале 1950-х гражданина ГДР Йоханнеса Криковски. Его отец в молодости имел неосторожность выступить в поддержку свободных выборов в студенческий совет своего университета - подобное вольнодумство привело к аресту, обвинению в шпионаже на французскую разведку и 25 годам лишения свободы в трудовом лагере под Воркутой. Йоханнес Криковски был освобожден в рамках амнистии 1955 года, когда канцлер ФРГ Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer) договорился с советским правительством об освобождении последних немецких военнопленных, среди которых было несколько тысяч политзаключенных.

Штефан Криковски не говорит по-русски, но слово “блатной” выговаривает без акцента, а книги Варлама Шаламова читает в немецком переводе. Он говорит, что посттравматический стрессовый синдром преследовал его отца до самой смерти в 2007-м. И что считает своим долгом тратить свободное время на сохранение памяти жертв ГУЛага в Германии - потому что, по его словам, “жертвы коммунистической диктатуры - самые одинокие”. Криковски считает, что им отведено куда более скромное место, чем жертвам нацизма. Хотя коммунизм был не менее жестокой диктатурой XX века.

Первая памятная табличка проекта "Последний адрес" в Германии

Чтобы хоть чуnь-чуть понять то, через что прошел его отец, Штефан Криковски в 2013 году сам съездил в Воркуту - в компании с тремя бывшими узниками ГУЛага из тогдашней ГДР. Происходящее в последние недели в Москве он комментирует словом “катастрофа”.

“Насколько же напуган господин Путин и его режим, что они так жестоко обращаются с молодыми людьми. Это пугает”, - говорит он. Более полувека назад его отец получил 25 лет лишения свободы за призывы к свободным выборам в студенческий совет. Теперь он с ужасом смотрит по телевизору, как полиция и суды в Москве преследуют тех, кто хочет свободных выборов в городской парламент.

Германия - шестая страна проекта “Последний адрес”

Николай Иванов, куратор проекта "Последний адрес" из Санкт-Петербурга, говорит, что Германия стал шестой страной, где появились таблички проекта. "Но наша цель состоит не в том, чтобы увешать все дома Германии табличками с указанием на то, что здесь жили жертвы сталинизма, - говорит он. - Цель в другом - взглянуть на судьбу обыкновенного человека, вспомнить, насколько легко в те времена фальсифицировались уголовные дела, посмотреть на тот ужас, через который проходили люди и показать, что в Германии тоже были невинные жертвы советского государственного террора”.

У фонда “Последний адрес” нет филиала в Германии, координацию работы взял на себя немецкий “Мемориал”. Член правления Анке Гизен (Anke Giesen) говорит, что рада самому факту начала в Германии российского проекта “Последний адрес”. “Это лишний раз показывает, что делается с людьми, когда у них пропадает родственник - и они годами, если не десятилетиями, ничего о нем не знают. Эта боль передается из поколения в поколения”, - говорит Гизен.

По ее словам, активисты “Мемориала” хотят добиться размещения таких табличек еще по трем адресам в Германии. Но, в отличие от “камней преткновения” - проекта памяти жертв Холокоста, ставшего образцом для “Последнего адреса,” - для установки таблички требуется согласие домовладельцев, а получить его не так просто.

Таня Хартман говорит, что памятная церемония стала для ее семьи символическим итогом многолетней поисковой работы. И что когда разойдутся гости и разъедутся журналисты, они еще раз соберутся всей семьей, чтобы помянуть деда, расстрелянного в Москве.

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