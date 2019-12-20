Продажа "Мотор Сич": чем Китай заинтересовали украинские технологии

О том, что более половины акций украинского производителя двигателей для самолетов и крылатых ракет "Мотор Сич" проданы китайской компании Skyrizon Aircraft, сначала публично объявил новый глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус. Позднее это подтвердил и директор украинского предприятия Вячеслав Богуслаев.

Богуслаеву, который выкупил акции "Мотор Сич" еще во время приватизации в девяностые, удалось продать компанию китайским инвесторам лишь со второй попытки. В 2018 году сделку заблокировала Служба безопасности Украины (СБУ). Теперь против покупки китайцами одного из крупнейших производителей авиадвигателей в мире выступает Вашингтон. DW разбиралась в деталях.

Cтратегически важное предприятие

Заинтересованность Китая в приобретении украинского предприятия легко объяснить. Компания "Мотор Сич" начала выпускать авиадвигатели еще во времена Первой мировой войны и сейчас является одним из крупнейших предприятий авиационной промышленности на постсоветском пространстве. "Мотор Сич" производит двигатели для самолетов, вертолетов, крылатых ракет, а также промышленные газотурбинные установки. Ее продукция поставляется более чем в 100 стран, среди которых Китай занимает важное место. По данным англоязычного китайского издания Global Times, в КНР эксплуатируется 13 различных типов двигателей производства "Мотор Сич". Кроме того, использование украинских разработок может сделать Китай независимым в сфере строительства авиадвигателей, где Пекин до сих пор во многом зависит от других стран.

"Мотор Сич" может начать производить лопасти для вертолетов Ми-8

Между тем производственные мощности "Мотор Сич" играют немалую роль и для украинской обороноспособности. Кроме производства двигателей для широкой линейки вертолетов и самолетов, находящихся на вооружении украинской армии, компания занимается и перспективными разработками. Так, уже в этом году на предприятии планировали выпустить первые образцы лопастей для армейского вертолета Ми-8, которые до этого можно было получать только из России. "Мотор Сич" выполняет и государственный оборонный заказ на производство двигателей для новых украинских противокорабельных ракет "Нептун", которые должны стать основой еще относительно слабой береговой обороны Украины.

Почему "Мотор Сич" продают?

До начала войны в Донбассе в 2014 году "Мотор Сич" имела тесные связи с российским военно-промышленным комплексом. Однако после того, как Украина разорвала сотрудничество с Россией в оборонной сфере, доходы компании резко упали. Если в 2013 году выручка "Мотор Сич" составила около 1,1 млрд долларов, то в 2018-м - всего около 450 млн долларов.

В итоге фирма оказалась в трудном положении, в то время как Китай начал демонстрировать к ней повышенный интерес, объясняет Богуслаев. По данным американского издания Washington Post, в 2018 году именно на китайских клиентов "Мотор Сич" пришлось около 35 процентов ее годовой выручки. В результате закрытию завода или сокращению сотрудников Богуслаев предпочел продать "Мотор Сич" компании Skyrizon, которая приобрела более 50 процентов акций. Еще 25 процентов отошли "Укроборонпрому" бесплатно.

По словам Богуслаева, вместе с приобретением акций китайские покупатели обещали инвестировать в завод 250 млн долларов в течение двух лет. 100 миллионов из этой суммы уже поступили в этом году.

Почему продажу блокировала СБУ?

Это была не первая попытка Богуслаева продать акции компании китайцам. В 2018 году на пути этого намерения стала СБУ, открыв дела по статьям "диверсия" и "подготовка к преступлению" и арестовав в суде 56 процентов акций "Мотор Сич". В апреле прошлого года на предприятии прошли обыски.

В 2018 году СБУ блокировала продажу "Мотор Сич"

По мнению украинских силовиков, иностранные акционеры хотели в нарушение закона сконцентрировать в одних руках приобретенные через различные офшорные фирмы акции и получить полный контроль над деятельностью "Мотор Сич" в сфере оборонных заказов. Также в СБУ подозревали, что в этой сделке заинтересована Россия, которая якобы стремилась ослабить таким образом Украину, лишив ее важного оборонного предприятия.

Однако китайская сторона не оставляла попыток получить контроль над компанией. В августе 2019 года "Интерфакс" сообщил со ссылкой на источники в украинском правительстве, что китайские инвесторы обязались предоставить украинской авиастроительной отрасли грантовое финансирование в размере 100 млн долларов при получении разрешения приобрести контрольный пакет акций "Мотор Сич". По словам собеседника агентства, вместе с передачей четверти акций "Укроборонпрому" это было одной из ключевых договоренностей украинского правительства с китайцами.

Сделка по продаже "Мотор Сич" еще не закрыта

Между тем сделка по приобретению компанией Skyrizon контрольного пакета "Мотор Сич" пока окончательно не закрыта. По словам Абромавичуса, "Укроборонпром" попросил Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на два месяца продлить срок рассмотрения заявки на приобретение акций, которую начали рассматривать еще в июне этого года. Эту информацию подтвердили и в АМКУ.

Глава "Укроборонпрома" также отметил, что в сферах интеллектуальной собственности и экспорта стратегически важной продукции украинское государство должно обладать последним словом. Он добавил, что Верховная рада должна принять закон, который предоставил бы украинской власти право вето при приобретении иностранными инвесторами стратегически важных предприятий.

Почему США против?

Помимо Украины и Китая в истории с продажей "Мотор Сич" есть еще один крупный игрок. В августе американское деловое издание The Wall Street Journal написало, что Джон Болтон, занимавший тогда должность советника президента США по национальной безопасности, стремился предотвратить продажу "Мотор Сич" китайской компании. Болтон считал, что сделка позволит КНР получить доступ к важным военным технологиям, отмечали тогда собеседники издания. Речь идет о "стратегической конкуренции с Китаем", отметил один из неназванных представителей администрации Трампа.

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в конце августа Болтон отметил, что обсудил с ним и другими членами правительства "нечестные" торговые практики Китая и предупредил Киев об "опасности" китайского влияния. При этом Болтон отказался отвечать на вопрос, касался ли их разговор возможного приобретения китайцами "Мотор Сич". Он подчеркнул, что продажа отдельных компаний - "суверенное дело Украины".

О том, что США обеспокоены этим соглашением, говорил в интервью DW и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер. "В прошлом китайцы имели проблемы с разработкой собственных авиационных двигателей. Украинские технологии помогут им решить эти проблемы", - отметил он, добавив, что таким образом интересы США вступили в противоречие с экономическими интересами Украины.

Председатель АМКУ Юрий Терентьев предполагает, что из-за продажи "Мотор Сич" компании Skyrizon под американскими санкциями могут оказаться все предприятия "Укроборонпрома" и банки, которые его финансируют. "США могут найти подтверждение тому, что китайская сторона присутствует в цепочках поставки "Вертолетам России", и возникает кафкианская ситуация, когда "Укроборонпром" и "Мотор Сич" окажутся в американских антироссийских санкциях", - предостерег Терентьев.

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