Проглотил и забыл: врачи нашли монету в легких загадочного пациента (фото)

Хамм • Об удивительной медицинской истории со счастливым концом сообщили в начале этой недели многочисленные немецкие СМИ. Расположенную справа на первой фотографии монетку в один евроцент (левая - для сравнения) извлекли недавно из бронхиального дерева в легких одного из своих пациентов врачи клиники Святой Варвары в городе Хамм в земле Северный Рейн - Вестфалия.

Полностью выздоровевший пациент Бернд Бергер и главный врач Маркус Унневер (Markus Unnewehr)

Когда игра в дартс опасна для здоровья?

В январе мужчина, играя в дартс, держал эту монетку во рту и случайно проглотил, когда один приятель неожиданно решил похлопать друга по спине. Как сообщает агентство dpa, особого внимания случившемуся Бернд Бергер (Bernd Berger) придавать не стал - был уверен, что она найдет для себя выход естественным путем, то есть очень скоро об этом просто забыл. Однако монета, как говорится, (незаметно) попала не в то горло.

Рентгеновский снимок

Из легких - на счастье!

Через некоторое время у мужчины появился подозрительный кашель, который долго не проходил. Позже он обратился в клинику, где во время обследования на рентгеновском снимке обнаружился какой-то посторонний объект в легких, но и тогда пациент ничего не вспомнил. В шутку даже предлагал заключать пари, что же там такое находится? Врачи не стали медлить и провели операцию. Монету со следами длительного пребывания в легких и повреждениями, полученными во время хирургического вмешательства, бывший пациент теперь носит с собой в кошельке - на счастье.

Смотрите также:

Немецкие медицинские и анатомические музеи