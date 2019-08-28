 При обрушении стены здания в Новосибирске погибли три человека | Политика и общество | DW | 28.08.2019

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Россия

При обрушении стены здания в Новосибирске погибли три человека

В Новосибирске обрушилась стена насосной станции, рядом с которой ремонтировали теплотрассу. Погибли три человека.

Машина скорой помощи, фото из архива

В Новосибирске в среду, 28 августа, обрушились стена и перекрытия водонасосной станции во время ремонта теплотрассы, проходящей рядом. Об этом сообщил пресс-центр МЧС. Погибли три человека, еще двое получили ранения, один из них доставлен в больницу. Предполагаемая причина обвала - нарушение требований при строительстве.

Контекст

При обрушении жилого дома в Стамбуле имеются многочисленные погибшие и раненые. Поиск выживших продолжается. Причина трагедии пока неизвестна. Президент Турции заявил, что здание построено с нарушением закона.

Предупреждения об угрозе взрыва получили жители Кемерово, Абакана, Новосибирска, Красноярска, Омска. Десятки тысяч человек, в том числе пациенты с капельницами и "беременные в одеялах", оказались в мороз на улице.

Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательную операцию, сообщив, что под завалами людей больше нет. На месте происшествия работали более 100 специалистов. В связи со случившимся Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

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    Автор: Вадим Шаталин, Дженнифер Вагнер


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Рухнувшие здания и мосты: ошибки строителей и человеческие жертвы

Ошибки в конструкции, самовольные постройки, нарушение эксплуатации. Тысячи людей гибнут из-за обрушения мостов, торговых центров, жилых построек. Галерея DW - о самых известных случаях.  

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