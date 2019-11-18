 При обрушении моста во Франции погибла девочка | Новости из Германии о Европе | DW | 18.11.2019

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Европа

При обрушении моста во Франции погибла девочка

В момент обрушения на мосту находились два автомобиля - легковой и грузовой. Газета La Dépêche du Midi сообщает, что вес грузовика превышал допустимую норму.

На месте обрушения моста во Франции, 18 ноября 2019 года

На месте обрушения моста во Франции, 18 ноября 2019 года

При обрушении автомобильного моста на юго-западе Франции в понедельник, 18 ноября, погибла 15-летняя девочка. Ее тело обнаружили в реке под мостом, при этом женщина, находившаяся вместе с дочерью в машине, выжила. Еще несколько человек получили травмы, не менее двух из находятся в тяжелом состоянии.

Контекст

В городе Свободном Амурской области на железную дорогу рухнул мост, по которому ехал грузовик. "Альтернативная дорога находится в ужасном состоянии", - заявил глава Приамурья. (09.10.2018)

Недостроенный пешеходный мост рядом с университетом в Майами обрушился. Под его обломками оказались восемь автомобилей. Не менее четырех человек погибли, еще девять ранены. (16.03.2018)

Рухнувший мост соединял населенные пункты Мирпуа-сюр-Тарн и Бесьер, находящиеся примерно в 30 км к северу от Тулузы. В момент трагедии на мосту помимо легкового автомобиля находился грузовой, который тоже упал в реку. Некоторые очевидцы сообщают о падении еще одной машины, но ее следов не обнаружено. Водитель грузовика числится пропавшим без вести. Вероятно, есть и другие пропавшие.

Причина обрушения еще устанавливается. Местная газета La Dépêche du Midi сообщает, что вес проезжавшего по мосту грузовика превышал допустимую норму.

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    Автор: Вадим Шаталин, Дженнифер Вагнер


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Рухнувшие здания и мосты: ошибки строителей и человеческие жертвы

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