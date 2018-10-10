При запуске ракеты "Союз" на МКС произошла авария

Во время старта ракеты "Союз МС-10" на Международную космическую станцию (МКС) на космодроме Байконур в четверг, 11 октября, случилась авария. "Произошло аварийное отключение двигателей второй ступени", - сообщил "Интерфаксу" источник на Байконуре.
Авария произошла на 119 секунде полета при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя. По словам источника, после того, как сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют. При этом в процессе подготовки запуска проблем с наземным контрольно-проверочным оборудованием не было.
Собеседник "Интерфакса" в ракетно-космической отрасли предположил, что "из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем вызвал аварию".
Экипаж благополучно приземлился
Капсула с экипажем "Союза" благополучно приземлилась в Казахстане. Члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг не пострадали. С экипажем есть связь.
Глава госкорпорации Роскомос Дмитрий Рогозин сообщил, что для выяснения причины аварии создана государственная комиссия, которая уже приступила к работе. "Система аварийного спасения корабля Союз-МС сработала штатно. Экипаж спасен", написал Рогозин в Twitter.
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Автор: Ксения Сафронова