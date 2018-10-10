 При запуске ракеты ″Союз″ на МКС произошла авария | Новости из Германии о России | DW | 11.10.2018

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Россия

При запуске ракеты "Союз" на МКС произошла авария

Капсула с экипажем "Союза" благополучно приземлилась в Казахстане.

Старт Союза МС-10

Старт "Союза МС-10"

Контекст

Астронавт NASA Эндрю Фьюстел назвал "постыдными" такие предположения. По его словам, экипаж станции своевременно обнаружил и ликвидировал повреждение на корабле. (12.09.2018)

На апрель намечен первый пилотируемый полет корабля компании SpaceX, на середину 2019 года - аналогичный полет Boeing, сообщила NASA. (03.08.2018)

Во время старта ракеты "Союз МС-10" на Международную космическую станцию (МКС) на космодроме Байконур в четверг, 11 октября, случилась авария. "Произошло аварийное отключение двигателей второй ступени", - сообщил "Интерфаксу" источник на Байконуре. 

Авария произошла на 119 секунде полета при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя. По словам источника, после того, как сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют. При этом в процессе подготовки запуска проблем с наземным контрольно-проверочным оборудованием не было.

Собеседник "Интерфакса" в ракетно-космической отрасли предположил, что "из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем вызвал аварию". 

Экипаж благополучно приземлился

Капсула с экипажем "Союза" благополучно приземлилась в Казахстане. Члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг не пострадали. С экипажем есть связь.

Глава госкорпорации Роскомос Дмитрий Рогозин сообщил, что для выяснения причины аварии создана государственная комиссия, которая уже приступила к работе. "Система аварийного спасения корабля Союз-МС сработала штатно. Экипаж спасен", написал Рогозин в Twitter. 

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