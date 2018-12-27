 Приятный запах будущего: берлинские художники в Москве | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.12.2018

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Культура и стиль жизни

Приятный запах будущего: берлинские художники в Москве

Обонятельная инсталляция, биоарт и зеркала, которые помогают людям больше общаться: в Московском музее современного искусства исследуют вопрос "Как нам всем оказаться в будущем"?

Майкл Анг. Зеркало города

Майкл Анг. "Зеркало города"

С последней частью экспериментальной программы "Формы художественной жизни"можно познакомиться в образовательном центре Московского музея современного искусства (ММOМА). Выставка организована при участии Гете-Института.

Берлинский проект Spektrum - пожалуй, самый известный в России из тех, что привозили в рамках "Форм художественной жизни" из Германии. Художники, которые попадают в его лаборатории, много и креативно работают со светом, видео и звуком. В рамках проекта его участники изучают взаимовлияние искусства, общества и технологий. Это значит, что в Москву приехали не только сами работы - лайт-арт, инсталляции и видео, - но также мастер-классы и хакатоны художников.

Контекст

Камни из храма Христа Спасителя, арт-законопроект в Госдуму и тренинг-опера: в Москве показывают "Формы художественной жизни" - совместный проект Гете-Института и ММOМА. (17.05.2018)

Как функционируют некоммерческие арт-пространства в Кельне, Берлине, Лейпциге? Немецкие художники поделятся своим опытом в рамках проекта Гете-Института и ММOМА в Москве. (16.12.2017)

В Москве открылась выставка немецких художников из собраний Deutsche Bank. Произведения демонстрируют как общность отдельных художественных течений, так и переломные моменты в развитии немецкого искусства 20 века. (17.11.2004)

В Москве открывается выставка "Фотография будущего". Она проходит в рамках Года Германии в России. На ней экспонируются работы молодых немецких и российских фотохудожников. (06.02.2013)

Тема выставки - будущее. Или, точнее: попытки понять, как в нем оказаться, причем, желательно всем сразу. Кстати, параллельно в Москве проходит выставка Ильи и Эмилии Кабаковых "В будущее возьмут не всех". Но общего у них, кроме темы, мало. Так, во всяком случае, считает Анна Журба, которая курирует программу "Формы художественной жизни" со стороны ММОМА: "В экспозиции Кабаковых показан путь художника, ставится вопрос, возьмут ли конкретно его в будущее. А здесь мы размышляем, скорее, о коллективном будущем. Такая горизонтальная история, где общество и художник связаны. Думаю, у нас больше шансов на будущее с такими установками".

Природа взаимосвязей и общая личность

Выставка Spectrum - небольшая, но разворачивается сразу по трем направлениям: "Звуковые вибрации", "Интеллект всего" и "Создавая эмпатию". За эмпатию отвечает немецкая художница и миколог-самоучка Тереза Шуберт (Theresa Schubert). Семь лет работы она посвятила изучению живых слизевиков - чуть ли не самых древних организмов на земле. Художницу увлекает способность этих простейших организмов к сетевой оптимизации и выстраиванию связей. Свои научные наблюдения она воплотила в нескольких работах. Это фотографии и видео на стыке биологии и поэтического высказывания.

Тереза Шуберт. Среда 02

Аудиовизуальная инсталляция Терезы Шуберт "Среда 02"

Природу взаимосвязей, на этот раз человеческих, исследует другой художник из Берлина, Майкл Анг (Michael Ang), в работе City Refl3ctor, которую российские организаторы выставки для простоты назвали по-русски "Зеркало города". Раньше Анг работал программистом в Силиконовой долине, но затем ему перестала быть интересна "чистая" технология и он направил ее в искусство. Его задача - воспроизводить формы взаимодействия, которых как раз эти технологии нас лишают. В Москву он привез портативное устройство, которое соединяет лица двух людей в одно, образуя, как выражается автор, "общую личность".

Местный контекст Москвы

В российскую столицу, жители которой постоянно жалуются на неприятные запахи от свалок и промышленных производств, коллектив лаборатории Scent club привез запах будущего - приятный. Для его создания художники использовали редкий парфюмерный ингредиент, который активирует рецепторы, чувствительные к феромонам - своеобразным летучим сигналам, модифицирующим поведение людей, в данном случае - желание коммуникации и чувство сопереживания. В феврале Scent club намерен устроить мастер-класс для всех желающих и смоделировать запах будущего из разных субстанций, которые соберут в Москве. Они будут связаны с местным контекстом.

Выставка и мастер-классы Spektrum - последние в программе "Формы художественной жизни". Однако сама идея обмена культурным опытом этим не исчерпывается. ММОМА и Гете-Институт планируют провести осенью 2019 года международный фестиваль самоорганизованных проектных пространств. На него постараются привлечь не только людей искусства из Германии и России, но также из других стран бывшего СССР.

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    Автор: Элина Ибрагимова


Контекст

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Ссылки в интернете

Программа "Формы художественной жизни"

"Как нам вместе попасть в будущее?"

Аудио- и видеофайлы по теме

Искусство на грани падения  

Скульптуры из компакт-дисков  

Немецкий павильон на Венецианской биеннале  

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