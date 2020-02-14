Приют для бездомных: как немецкие школьники вступают во взрослую жизнь

Когда немецких школьников спросили, что они будут делать после окончания школы, то каждый третий сказал, что собирается поступать в университет. Меньше трети заявили, что хотят получить профобразование. На третьем месте предпочтений оказался Добровольный социальный год (Freiwilliges soziales Jahr). Шесть процентов учеников назвали его в качестве своих приоритетов. Портал Statista проводил опрос на эту тему среди школьников пять лет назад.

С годами тема социальной ответственности еще крепче прижилась, и теперь уже никого не удивляет, когда школьники после диплома о среднем образовании сначала стремятся получить опыт работы в социальных сферах и не только в Германии, но и за ее пределами. Зианна Блок (Sianna Block) закончила гимназию со средним баллом аттестата "1,3" (по немецкой системе "1,0" - самый высокий балл). С такой оценкой девушка могла бы поступать в лучшие вузы Германии, выбирая из самых перспективных профессий. Но Зианна на тот момент еще не определилась со своим выбором.

Социальный год в культурной столице Европы

Она решила сначала получить социальный опыт за рубежом и подала заявку на европейскую программу "Europäisches Solidaritätskorps". Пройдя успешно собеседования, Зианна получила приглашение в Ирландию. "Мне всегда хотелось попасть в эту страну, - говорит девушка. - Я получила место работы в Голуэй". Зианна уже полгода находится в этом провинциальном ирландском городке, который в 2020 году носит титул "Культурная столица Европы". "Мне иногда кажется, что здесь всего одна улица, - рассказывает девушка. - Но атмосфера здесь замечательная. Музыка раздается из открытых дверей каждого паба".

В ближайшие полгода, которые Зианна проведет в Ирландии, она, конечно, посетит не одно культурное мероприятие, однако, на первом месте у нее все-таки - работа. Вместе с другими добровольцами из США, Испании, Италии и Германии, Зианна живет в одном общежитии и помогает бездомным: они готовят, убирают, посещают общественные мероприятия. В среднем Зианна работает по 35 часов в неделю. Смены бывают как дневные, так и ночные. "Я думала, что гораздо сильнее буду скучать по дому, - признается она. - Мне очень нравится работать с людьми, и я часто даже не замечаю, что мы имеем дело с бездомными. Это, пожалуй, самое сильное впечатление за последние полгода. Я ведь раньше думала, что у бездомных нет профессии, нет, так сказать, позитивного опыта. Это вовсе не так. Многие из наших "клиентов", как мы их называем, - интеллектуальные люди, которые получили хорошее образование. И это пугает, что бездомным, по сути, может стать каждым".

Роттердам предопределил выбор

Зианна не жалеет, что поехала работать в приют для бездомных и сменила благополучную среду на проблемную. Бывает, неприятные воспоминания захватывают кого-то из подопечных, и он становится агрессивным. Мягкая на вид девушка и с такими ситуациями научилась справляться. Она точно знает, что может смело вписывать такие качества, как уверенность в себе, отзывчивость, независимость, социальные навыки, когда будет составлять резюме. После возвращения в Германию она, скорее всего, пойдет учиться на психолога.

Лиза-Софи Комез (Lisa-Sophie Comes) в феврале исполнится 20 лет. В марте она приступит к обучению в вузе Кобленца. Ее выбор пал на социальную работу не случайно. Получив немецкий аттестат зрелости в июле 2019 года, она сначала решила сделать паузу и не продолжать учебу сразу. По программе для молодежи Лиза-Софи уехала в Нидерланды. Она тщательно изучила условия участия и была хорошо информирована, но вместо полугода провела в Роттердаме всего три месяца.

Лиза-Софи прервала свою стажировку в Роттердаме

"Это было не мое, - признается Лиза-Софи. - Я очень хотела получить опыт работы в социальной сфере. Поэтому выбрала проект, где мне предстояло работать с людьми разных возрастных групп с ограниченными возможностями здоровья". Однако после трех месяцев Лиза-Софи прервала свою стажировку и вернулась домой. Ей не понравилась организация проекта. Каждую неделю менялся график работы, никто конкретно не объяснял девушке ее обязанности. Да и сам город показался ей неприветливым и слишком большим: "Однако я совершенно не жалею о том, что попробовала свои силы. Благодаря этому опыту я теперь точно знаю, чему хочу учиться. После возвращения в Германию я прошла еще несколько стажировок в социальной сфере. Я счастлива, что даже не очень удачный опыт помог мне определиться с выбором профессионального пути".

И Зианна, и Лиза-Софи собираются получать образование в Германии. После небольшой паузы они снова готовы учиться. Во время своей стажировки они научились работе в команде, приобрели уверенность в себе, попробовали свои силы в совершенно новой незнакомой ситуации и приобрели бесценные навыки общения с людьми. Как отмечают обе девушки, среди их друзей очень много похожих примеров. После школы немецкие абитуриенты часто отправляются за опытом и только потом предпочитают сесть за студенческую скамью.

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