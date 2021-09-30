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Напряженность между Белградом и Приштиной обострилась после решения правительства Косово не пропускать на свою территорию автомобили с сербскими номерами.
Эскалация конфликта на границе Косово и Сербии: Приштина отправила туда полицейский спецназ, Белград объявил о приведении армии в состояние повышенной боеготовности. ЕС и НАТО призывают стороны к сдержанности.
В Приштине задержан глава Содружества ветеранов Армии освобождения Косово (АОК) Хисни Гуцати. Его отправят в Гаагу, где базируется Спецтрибунал по Косово.
Отсутствие соглашения мешает развитию обеих сторон, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Брюссель с 2011 года пытается сблизить позиции Сербии и Косово, но пока безуспешно.
Новость об обвинении президента Косово Тачи в военных преступлениях застала власти республики врасплох. На этом фоне сорвались и запланированные в США переговоры между Белградом и Приштиной.
Россия использует на Балканах такие же формы влияния, как в странах Балтии, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая в Приштине в штаб-квартире миссии НАТО KFOR.
На севере Сирии, в охраняемых курдами лагерях, находятся тысячи боевиков ИГ и членов их семей. Многие из них иностранцы. Большинство стран не готово принимать их обратно. Исключение из правила - Косово.
Михаил Краснощеков вместе с другим сотрудником миссии ООН был задержан косовским спецназом на севере страны. В МИД РФ назвали эти действия Приштины неприемлемыми.
На севере Косово в ходе полицейской операции были задержаны два сотрудника миссии ООН. Приштина заявила, что правоохранители проводили рейд против преступных банд.
По словам президента Франции, Париж и Берлин не ставят своей целью "дать Белграду и Приштине" готовое решение проблемы, речь идет лишь о снижении напряженности.
Создание армии Косово говорит о нежелании Приштины вести диалог с Белградом, уверен президент Сербии Александр Вучич. Он также призвал Косово отменить введенные в ноябре пошлины на сербские товары.
Решение о создание в Косово собственной армии было единогласно принято парламентом в Приштине. Депутаты от сербского меньшинства отказались участвовать в голосовании.
Парламент Косово 14 декабря одобрил создание собственной армии. DW о том, как она будет выглядеть и как принимались спорные поправки.
В досрочных парламентских выборах в Косово принимают участие 19 партий. Эксперты опасаются победы радикалов и экстремистов.
Косово планирует создание собственной армии, несмотря на протесты НАТО, ЕС и США, пишет выходящая в Приштине газета Zeri.
Сербский поезд, расписанный лозунгами "Косово - это Сербия", направлялся в Косово, но был остановлен перед границей. Приштина заявляет об угрозе суверенитета Косово.
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