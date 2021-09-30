Зачем Косово возвращает из Сирии боевиков ИГ и их жен

На севере Сирии, в охраняемых курдами лагерях, находятся тысячи боевиков ИГ и членов их семей. Многие из них иностранцы. Большинство стран не готово принимать их обратно. Исключение из правила - Косово.