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Приштина

Kosovo special police officers stand guard as hundreds of Kosovo Serbs protest against a government ban on entry of vehicles with Serbian registration plates, in Jarinje, Kosovo, September 27, 2021. REUTERS/Laura Hasani

Сербия и Косово урегулировали приграничный конфликт 30.09.2021

Напряженность между Белградом и Приштиной обострилась после решения правительства Косово не пропускать на свою территорию автомобили с сербскими номерами.
Kosovo police officers patrol by trucks where Kosovo Serbs block a road near the northern Kosovo border crossing of Jarinje, Monday, Sept. 20, 2021. Tensions soared Monday at the border between Kosovo and Serbia as Kosovo deployed additional police to implement a rule to remove Serbian license plates from cars entering Kosovo, while Serbs protested the move. (AP Photo/Bojan Slavkovic)

Конфликт с Косово: армия Сербии приведена в повышенную боеготовность 26.09.2021

Эскалация конфликта на границе Косово и Сербии: Приштина отправила туда полицейский спецназ, Белград объявил о приведении армии в состояние повышенной боеготовности. ЕС и НАТО призывают стороны к сдержанности.

Members of the Kosovo Protection Corps (KPC), and former fighters within the Kosovo Liberation Army (KLA), fire a salute for former KLA commander Ekrem Rexha, nicknamed Drini, during his funeral at the martyrs' cemetery outside Prizren, Thursday, 11 May, 2000. Some 20,000 people turned out in this southern town today for the funeral of he popular former KLA commander, who was shot dead in the streets here on Monday. Many Kosovo Albanians saw Rexha as a war hero for his role as commander of KLA forces in the key Mount Patsrik area on Kosovo's southwestern border with Albania, a vital supply for the rebels fighting Belgrade in 1998 and 1999. dpa

Миссия ЕС в Косово передает командиров АОК суду в Гааге 25.09.2020

В Приштине задержан глава Содружества ветеранов Армии освобождения Косово (АОК) Хисни Гуцати. Его отправят в Гаагу, где базируется Спецтрибунал по Косово.
HANDOUT - 29.05.2020, Belgien, Brüssel: Josep Borrell, Hoher Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, äußert sich während einer digitalen Pressekonferenz am Ende einer Sitzung des Rates für Auswärtige Angelegenheiten im Europäischen Rat. Die EU verurteilt das von China vorangetriebene Sicherheitsgesetz für Hongkong, erwägt im Unterschied zu den USA allerdings keine Sanktionen. Foto: Zucchi-Enzo/European Council/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Евросоюз призвал Сербию и Косово к компромиссу 12.07.2020

Отсутствие соглашения мешает развитию обеих сторон, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Брюссель с 2011 года пытается сблизить позиции Сербии и Косово, но пока безуспешно.
FILE - In this Monday, Jan. 21, 2019 file photo, Kosovo president Hashim Thaci gestures during a press conference in Kosovo capital Pristina. Kosovo’s president and nine other former separatist fighters were indicted on a range of crimes against humanity and war crimes charges, including murder, by a court investigating crimes against ethnic Serbs during and after Kosovo’s 1998-99 independence war with Serbia, it was reported on Wednesday, June 24, 2020. (AP Photo/Visar Kryeziu, File) |

Прошлое президента Хашима Тачи мешает будущему Косово 26.06.2020

Новость об обвинении президента Косово Тачи в военных преступлениях застала власти республики врасплох. На этом фоне сорвались и запланированные в США переговоры между Белградом и Приштиной.
01.12.2019, Kosovo, Pristina: Annegret Kramp-Kartenbauer (CDU), Verteidigungsministerin, trifft Soldaten des deutschen Einsatzkontingents. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Глава Минобороны ФРГ предупредила о росте влияния Китая и России на Балканах 02.12.2019

Россия использует на Балканах такие же формы влияния, как в странах Балтии, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая в Приштине в штаб-квартире миссии НАТО KFOR.
This picture shows al-Hol camp for displaced people in al-Hasakeh governorate in northeastern Syria on June 02, 2019. - Kurdish authorities in northeast Syria said Sunday they plan to hand 800 women and children, including relatives of jihadists, to their families in the first such transfer from an overcrowded camp. (Photo by Delil SOULEIMAN / AFP) (Photo credit should read DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images)

Зачем Косово возвращает из Сирии боевиков ИГ и их жен 07.10.2019

На севере Сирии, в охраняемых курдами лагерях, находятся тысячи боевиков ИГ и членов их семей. Многие из них иностранцы. Большинство стран не готово принимать их обратно. Исключение из правила - Косово.
28.05.2019 +++ Members of Kosovo Police Special Unit secure the area near the village of Cabra, near the town of Mitrovica on May 28, 2019. - Kosovo police met armed resistance that left one officer wounded in the predominantly Serb north during an operation on May 28, targeting organised crime, police said. The incidents occurred in North Mitrovica, which is the mainly ethnic Serb half of a city in northern Kosovo. (Photo by Armend NIMANI / AFP) (Photo credit should read ARMEND NIMANI/AFP/Getty Images)

Российский сотрудник миссии ООН в Косово объявлен персоной нон грата 31.05.2019

Михаил Краснощеков вместе с другим сотрудником миссии ООН был задержан косовским спецназом на севере страны. В МИД РФ назвали эти действия Приштины неприемлемыми.
28.05.2019 +++ Members of Kosovo Police Special Unit secure the area near the village of Cabra, near the town of Mitrovica on May 28, 2019. - Kosovo police met armed resistance that left one officer wounded in the predominantly Serb north during an operation on May 28, targeting organised crime, police said. The incidents occurred in North Mitrovica, which is the mainly ethnic Serb half of a city in northern Kosovo. (Photo by Armend NIMANI / AFP)

В Косово освобожден задержанный спецназом россиянин 28.05.2019

На севере Косово в ходе полицейской операции были задержаны два сотрудника миссии ООН. Приштина заявила, что правоохранители проводили рейд против преступных банд.
BERLIN, GERMANY - APRIL 29: German Chancellor Angela Merkel (L) and French President Emmanuel Macron (R) hold a joint press conference ahead of Western Balkans Conference in Berlin, Germany on April 29, 2019. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Макрон и Меркель запустили механизм урегулирования по Косово 29.04.2019

По словам президента Франции, Париж и Берлин не ставят своей целью "дать Белграду и Приштине" готовое решение проблемы, речь идет лишь о снижении напряженности.

Titel: Vucic in Sarajevo Schlagworte: Bosnien, Vucic, Serbien Wer hat das Bild gemacht?: Kemal Softic Copyright: K. Softic/Klix.ba Wann wurde das Bild gemacht?: September 2017 Wo wurde das Bild aufgenommen? Sarajevo Bildbeschreibung: Serbischer Präsident Aleksandar Vucic.

Сербия потребовала созвать СБ ООН из-за создания армии в Косово 14.12.2018

Создание армии Косово говорит о нежелании Приштины вести диалог с Белградом, уверен президент Сербии Александр Вучич. Он также призвал Косово отменить введенные в ноябре пошлины на сербские товары.
13.12.2018 +++ Members of Kosovo's Security Forces, march during an exercise in southeastern town of Gjilan, Kosovo on Thursday, Dec. 13, 2018, a day before the parliament votes to transform them into a regular army. Kosovo lawmakers are set to transform the Kosovo Security Force into a regular army, a move that significantly heightened tension with neighboring Serbia which even left open a possibility of an armed intervention in its former province. (AP Photo/Visar Kryeziu) |

Парламент в Приштине одобрил создание косовской армии 14.12.2018

Решение о создание в Косово собственной армии было единогласно принято парламентом в Приштине. Депутаты от сербского меньшинства отказались участвовать в голосовании.
2013 Members of the Kosovo Security Force (KSF) parade during the celebrations marking the fifth anniversary of Kosovo's declaration of independence from Serbia, in Pristina, on February 17, 2013. Almost 100 countries have recognised Kosovo since ethnic Albanians proclaimed independence from Serbia on February 17, 2008, following a 1998-1999 conflict that ended with a NATO bombing campaign against late Serbian strongman Slobodan Milosevic's forces Copyright: Getty Images/AFP/A. Nimani

Что нужно знать о создании собственной армии Косово 14.12.2018

Парламент Косово 14 декабря одобрил создание собственной армии. DW о том, как она будет выглядеть и как принимались спорные поправки.
Political party electoral campaign in Kosovo-( LDK-AKR- Public Domain) Author: LDK Public Domain

В Косово проходят досрочные парламентские выборы 11.06.2017

В досрочных парламентских выборах в Косово принимают участие 19 партий. Эксперты опасаются победы радикалов и экстремистов.
PRISTINE, KOSOVO - JANUARY 14: Police officers stand guard at the railway, in Pristine, Kosovo on January 14, 2017, after the Serbian train which was planned to traveling from Belgrade to Mitrovica, in northern Kosovo, where most of Kosovo's remaining ethnic Serbs live, not allowed to enter the country. Kosovo has prevented a Serbian train crossing the border, which was covered in the words Kosovo is Serbian, written in 20 languages. Medin Halilovic / Anadolu Agency |

Власти Косово выделят 51 млн евро на создание армии 18.03.2017

Косово планирует создание собственной армии, несмотря на протесты НАТО, ЕС и США, пишет выходящая в Приштине газета Zeri.
A railroad worker stands by the first train decorated with letters that read Kosovo is Serbian written in twenty languages departing from the Belgrade to Mitrovica, Kosovo at Belgrade's railway station, Serbia, Saturday, Jan. 14, 2017. Serbia has launched a railway link to Serb-dominated northern Kosovo despite protests from authorities in Pristina who described the move as a provocation and an aggressive violation of Kosovo's sovereignty. (AP Photo/Darko Vojinovic) |

Пропагандистский поезд обострил отношения между Сербией и Косово 15.01.2017

Сербский поезд, расписанный лозунгами "Косово - это Сербия", направлялся в Косово, но был остановлен перед границей. Приштина заявляет об угрозе суверенитета Косово.
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