Принят новый антидопинговый кодекс WADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в четверг, 7 ноября, на пятой Всемирной конференции WADA в польском городе Катовице приняло новый Всемирный антидопинговый кодекс (WADC). Вступить в силу он должен будет в начале 2021 года. До этого времени отдельные государства должны будут привести правила национальных антидопинговых агентств в соответствие с новым кодексом.

Всемирный антидопинговый кодекс WADA появился в 2003 году. В 2009 и 2015 году издавались его переработанные версии. Как поясняет информагентство dpa, кодекс WADC объединяет и систематизирует правила в борьбе с допингом, а также прописывает санкции за их нарушения, чтобы "гарантировать спортсменам основополагающее право на честную игру и равенство возможностей на состязании". Одним из новых правил, содержащихся в обновленной версии кодекса, является привлечение к ответственности лиц, препятствующих огласке случаев допинга.

Витольд Банька официально избран главой WADA

Кроме того, в четверг бывший польский легкоатлет Витольд Банька был официально избран главой Всемирного антидопингового агентства, а его заместительницей - китаянка Ян Ян. Свои должности они займут в 2020 году.

30 октября в интервью DW Витольд Банька заявил, что собирается последовательно реагировать на каждую ситуацию, связанную с допингом, "вне зависимости от того, представляет ли мошенник Польшу, Россию или США".

В свою очередь министр спорта РФ Павел Колобков, выступая в Катовице в среду, заявил, что Россия уже выполняет некоторые положения нового антидопингового кодекса WADA. В качестве примера он привел проблему так называемых "закрытых городов", в которых теперь тоже проводится антидопинговое тестирование. "В России мы проводим даже в школах и других учебных заведениях, занятия, посвященные борьбе с допингом", - подчеркнул Колобков.

Ранее уходящий со своего поста глава WADA, сэр Крейг Ридли назвал допинговый скандал в России "худшим провалом системы" за время его председательства в организации и за всю историю антидопингового движения.

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