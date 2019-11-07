 Принят новый антидопинговый кодекс WADA | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.11.2019

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Мир

Принят новый антидопинговый кодекс WADA

В соответствии с новым Всемирным антидопинговым кодексом WADA, с 2021 года к ответственности будут привлекаться лица, препятствующие огласке случаев допинга.

Допинг-тест

Допинг-тест

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в четверг, 7 ноября, на пятой Всемирной конференции WADA в польском городе Катовице приняло новый Всемирный антидопинговый кодекс  (WADC).  Вступить в силу он должен будет в начале 2021 года. До этого времени отдельные государства должны будут привести правила национальных антидопинговых агентств в соответствие с новым кодексом.

Всемирный антидопинговый кодекс WADA появился в 2003 году. В 2009 и 2015 году издавались его переработанные версии. Как поясняет информагентство dpa, кодекс WADC объединяет и систематизирует правила в борьбе с допингом, а также прописывает санкции за их нарушения, чтобы "гарантировать спортсменам основополагающее право на честную игру и равенство возможностей на состязании". Одним из новых правил, содержащихся в обновленной версии кодекса, является привлечение к ответственности лиц, препятствующих огласке случаев допинга.

Витольд Банька официально избран главой WADA

Кроме того, в четверг бывший польский легкоатлет Витольд Банька был официально избран главой Всемирного антидопингового агентства, а его заместительницей - китаянка Ян Ян. Свои должности они займут в 2020 году.

Контекст

Ричард Паунд рассказал в интервью DW, почему именно российские легкоатлеты оказались в фокусе расследования допингового скандала и как впредь пресечь коррупцию в легкой атлетике. (15.01.2016)

Спортивный скандал, способный переплюнуть коррупцию в ФИФА: комиссия антидопингового агентства WADA обвинила Россию в систематическом применении допинга и манипуляциях с пробами спортсменов. (09.11.2015)

30 октября в интервью DW Витольд Банька заявил, что собирается последовательно реагировать на каждую ситуацию, связанную с допингом, "вне зависимости от того, представляет ли мошенник Польшу, Россию или США".

В свою очередь министр спорта РФ Павел Колобков, выступая в Катовице в среду, заявил, что Россия уже выполняет некоторые положения нового антидопингового кодекса WADA. В качестве примера он привел проблему так называемых "закрытых городов", в которых теперь тоже проводится антидопинговое тестирование. "В России мы проводим даже в школах и других учебных заведениях, занятия, посвященные борьбе с допингом", - подчеркнул Колобков.

Ранее уходящий со своего поста глава WADA, сэр Крейг Ридли назвал допинговый скандал в России "худшим провалом системы" за время его председательства в организации и за всю историю антидопингового движения.

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    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 13:41

Допинговый скандал: российские спортсмены останутся без Олимпиады? DW Новости

Контекст

Российские олимпийцы: потенциальные медалисты, не попавшие в Бразилию

Решение о допуске в Рио россиян принимают международные федерации. Они не пускают на Олимпиаду атлетов, ранее пойманных на допинге или названных в докладе комиссии WADA. Потенциальные медалисты из них - в фотогалерее DW.  

Ссылки в интернете

Интервью DW с новым главой WADA Витольдом Банькой

Интервью DW с новым главой WADA Витольдом Банькой  

Статья DW о высказывании главы WADA Крейга Ридли относительно допингового скандала в России.

Статья DW о высказывании главы WADA Крейга Ридли относительно допингового скандала в России.  

Выступление министра спорта РФ Павла Колобкова на Всемирной конференции WADA в Катовице

Выступление министра спорта РФ Павла Колобкова на Всемирной конференции WADA в Катовице

Всемирный антидопинговый кодекс WADA на русском языке в редакии 2015 года

Всемирный антидопинговый кодекс WADA на русском языке в редакии 2015 года

Аудио- и видеофайлы по теме

Допинговый скандал: российские спортсмены останутся без Олимпиады? DW Новости  

Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов  

Как в США продвигается "закон Родченкова"  

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