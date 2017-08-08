Призрак ИГ на юге Филиппин

От некогда великолепной мечети Бато-Али, что в городе Марави, остался только уродливый остов с изрешеченным минаретом. Эти развалины как ничто другое напоминают о том, что происходило здесь, на юге Филиппин, почти два года назад.

В Марави, расположенном на острове Минданао, живут чуть более 200 тысяч человек. Этот город - крупнейший мусульманский населенный пункт на Филиппинах, большинство жителей которых исповедуют католицизм. Но именно Марави две группировки, присягнувшие террористам из "Исламского государства", хотели в 2017 году сделать своим "халифатом" на юго-востоке Азии.

С мая по октябрь того года двум сотням местных боевиков удалось захватить центр Марави. Джихадисты убивали христиан, брали заложников и в результате заняли крупнейшую мечеть города - Бато-Али. Террористы вынудили филиппинских военных вступить в самый кровопролитный бой со времен Второй мировой войны. В результате погибли более 1200 человек.

Битва за Марави - "только начало"?

Сейчас Марави разрушен так же, как иракский Мосул и сирийская Рака. Город обещают восстановить, но пока десятки тысяч людей оказались во временном жилье. На всем Минданао действует военное положение. 27 января в одной из церквей на соседнем с Минданао острове Холо произошел крупный теракт. В результате взрывов погибло почти 30 человек. Ответственность за преступление взяли на себя боевики ИГ.

Нородин Лукман

По мнению Нородина Лукмана, главы одной из влиятельных семей Марави, это было только начало. Он знает лично многих из боевиков. По его словам, это были озлобленные молодые люди с соседних улиц и без особых жизненных перспектив. Они же разрешили Лукману на двенадцатый день боев вывести из зоны боевых действий более 150 гражданских лиц - как христиан, так и мусульман.

Уничтожение Марави, по выражению Лукмана, оставило после себя "много страданий, вражды, злости, возмущения". Если правительство не приступит к решению проблемы, это "вновь приведет к мятежу", предупреждает Лукман и говорит о длящейся по сей день "колониальной войне".

На Минданао и других островах, включая Холо, тлеет один из самых продолжительных конфликтов в Азии - то и дело обостряющаяся борьба за власть между христианским большинством и мусульманским меньшинством. Всего на Филиппинах только около пяти процентов мусульман - и почти все живут на Минданао.

Положение мусульман на Филиппинах

Самира Гуток считает себя представителем угнетаемого меньшинства. 43-летняя политик из Марави хочет стать сенатором. Уже 25 лет в филиппинский сенат не избирали мусульман. "Если мы будем думать, что мира на общенациональном уровне могут добиваться только военные, не вовлекая людей на местах, эксперимент в Марави (по урегулированию конфликтов между двумя религиозными общинами. - Ред.) окажется провальным", - отмечает Гуток.

Самира Гуток (на фото справа)

Она обвиняет президента страны Родриго Дутерте в том, что он принес Марави в жертву в борьбе с терроризмом. "Марави - пример дискриминации, который выражен в виде запрета на самостоятельное решение наших конфликтов", - считает женщина. С ее точки зрения, было неверно категорически отказываться от переговоров с местными боевиками ИГ - так, как поступил Дутерте.

Правительство Филиппин в первую очередь вело переговоры с так называемым "Исламским освободительным фронтом моро". Десятки лет это движение боролось за создание независимого мусульманского государства на юге Филиппин.

Дутерте и проект Багнсаморо

Однако после многолетних переговоров активисты фронта сменили свои первоначальные требования и стали агитировать население за широкую мусульманскую автономию (под названием Бангсаморо - "земля моро") - со своим парламентом, бюджетом и исламскими законами. В случае формирования правительства автономии оружие готовы сложить до 30 тысяч боевиков.

Активисты Исламского освободительного фронта моро патрулируют местность на Минданао

Ситуация с Марави ускорила процесс. Борьба с ИГ дала президенту Дутерте, известному за рубежом прежде всего из-за его жестких мер в отношении наркодилеров, важные козыри. "Я знаю, что у Дутерте и в Германии плохая репутация", - говорит филиппинский политолог Ричард Хейдариан. Однако Дутерте "использует всю силу своей президентской власти и весь свой политический капитал для того, чтобы склонить политическую элиту поддержать проект Багнсаморо", поясняет политолог.

Автономия Бангсаморо станет первым шагом к федерализации Филиппин. Для Самиры Гуток, которая стремится стать членом парламента, предоставление автономии - "механизм, который можно использовать для того, чтобы местные проблемы решать на местах". Но гарантии успеха в борьбе с террором нет.

Филиппины - новый фронт ИГ?

Дутерте будет президентом до 2021 года. Не исключено, что его преемник откажется от обещаний предоставить региону автономию. Не исключено и то, что борьба за власть обострится внутри "Фронта моро" или между этой группировкой и другими. Конкурируют друг с другом и традиционные мусульманские кланы на Минданао. Широко на острове распространены коррупция и кумовство.

Четыре десятка лет гражданской войны и более чем 120 тысяч погибших оставили глубокие следы. Территории, на которых живут мусульмане, считаются беднейшими и наименее развитыми на Филиппинах.

"Когда верхушка ИГ на Ближнем Востоке решила назначить "эмира" в регионе, выбор пал не на индонезийца или малайзийца", - указывает политолог Хейдариан. Назначен был филиппинец Иснилон Хапилон (убитый при битве за Марави), и это было связано с тем, что в ИГ якобы полагают, что "линия фронта проходит не в Индонезии или Малайзии, а на юге Филиппин". Только здесь муссируются слухи о предполагаемой борьбе христианского правительства с мусульманами.

Сейчас, после падения ИГ-"халифата" в Ираке и Сирии, иностранных наемников-исламистов, возможно, еще проще привлечь на Минданао. Уже в боях за Марави принимали участие некоторые боевики из соседних мусульманских стран - Индонезии и Малайзии. Там также существуют активные террористические ячейки. На близлежащих к ним южно-филиппинских островах, на тамошних крупных территориях, покрытых джунглями и болотами, можно легко укрыться, а к тому же до них легко добраться на лодках.

Остров Минданао будет оставаться питательной средой для исламистской пропаганды до тех пор, пока обещанная автономия не обеспечит для всех филиппинцев равные возможности и лучшие условиях жизни.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта От "весны" до войны В начале 2011 года "арабская весна" добралась до Сирии, но первые мирные демонстрации были жестоко подавлены полицией. Тогда, начиная с 15 марта, по всей стране стали вспыхивать массовые акции протеста с требованиями отставки Башара Асада. Вряд ли можно было вообразить, что те события положат начало конфликту, который затянется на восемь долгих лет и унесет жизни почти полумиллиона сирийцев.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Стороны конфликта После того как волна массовых протестов прокатилась по стране, Асад начал использовать для их подавления армию. В свою очередь противники режима были вынуждены взять в руки оружие. В конфликт вступили также отряды национальных меньшинств (например, курды) и исламистские террористические группировки, среди которых особняком стоит так называемое "Исламское государство".

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта "Халифат" террористов В апреле 2013 года в гражданскую войну в Сирии вступили боевики террористической организации ИГИЛ, образованной из подразделения "Аль-Каиды". В июне 2014 года группировка объявила о переименовании в "Исламское государство" и провозгласила "халифат". По некоторым данным, в 2015 году под контролем ИГ находилось около 70 процентов территории Сирии, а численность боевиков составляла 60 000 человек.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Культурное наследие как цель террористов Разрушение античного города-оазиса Пальмиры стало символом варварского обращения террористов ИГ с объектами культурного наследия. Всего же с момента начала гражданской войны в Сирии было разрушено более 300 археологических памятников. В феврале 2015 года Совбез ООН приравнял уничтожение боевиками ИГ предметов исторической, культурной и религиозной ценности к терактам.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Миграционный кризис По данным ООН, за последние семь лет 5,3 млн сирийцев бежали из страны. Большинство из них нашли убежище в соседних Турции (более 3 млн человек), Ливане (свыше 1 млн) и Иордании (почти 700 тысяч). Но возможности этих стран по приему беженцев оказались практически исчерпаны. В результате сотни тысяч сирийцев отправились искать спасения в Европе, вызвав миграционный кризис в ЕС.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Международная коалиция против ИГ В сентябре 2014 года президент США Барак Обама объявил о создании международной коалиции против ИГ, в которую вошли более 60 государств. Участники коалиции наносили авиаудары по позициям боевиков, занимались подготовкой местных сухопутных войск, оказывали гумпомощь населению. В декабре 2018-го президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских солдат из Сирии, обосновав это победой над ИГ.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Исламская антитеррористическая коалиция В декабре 2015 года Саудовская Аравия представила свою антитеррористическую коалицию, состоящую из исламских стран. В нее вошли 34 государства, часть из которых, как и сами саудовцы, являются также членами международной коалиции под предводительством США.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Участие России С осени 2015 года российские ВКС также наносят удары в Сирии - по заверениям Москвы, лишь по позициям ИГ. По данным же НАТО, 80% российских авианалетов были нацелены на противников Асада из умеренной оппозиции. В ноябре 2017 года Путин заявил о скором окончании военной миссии в Сирии. Группировка будет сокращена, но в распоряжении РФ останутся 2 военные базы и некоторые другие структуры.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Мирные переговоры 14 марта 2016 года, в канун 5-летия начала гражданской войны в Сирии в Женеве стартовали переговоры по мирному урегулированию конфликта под эгидой ООН. Первая подобная попытка в начале февраля завершилась неудачей на фоне наступления армии Асада на город Алеппо. Второй шанс появился после заключения перемирия между сторонами с 27 февраля при содействии США и РФ.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Применение химического оружия Согласно совместному докладу ООН и ОЗХО, режим Асада несет ответственность за применение отравляющего вещества зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года, а "Исламское государство" применяло сернистый иприт во время атаки в населенном пункте Ум-Хош в сентябре 2016 года.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Договоренность о зонах безопасности С января 2017 года в столице Казахстана по инициативе России, Турции и Ирана проводятся параллельные женевским межсирийские переговоры по урегулированию в Сирии. На них впервые за одним столом встретились представители как режима Башара Асада, так и оппозиционных сил. В мае в Астане подписан меморандум о создании четырех зон деэскалации в северной, центральной и южной части Сирии.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Год радикальных перемен в Сирии 2017 год принес радикальные перемены в ситуации в Сирии. Еще в декабре 2016 года войска Асада при поддержке ВКС России освободили Алеппо, весной 2017-го - Хомс. А в июне были достигнуты американо-российские соглашения об установлении реки Евфрат в качестве разделительной линии между "Силами демократической Сирии" и войсками Асада.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Разгром ИГ, но еще не окончательная победа В 2018 году войска Асада заняли стратегически важный город Дейр-эз-Зор и ряд других. А оппозиционные "Силы демократической Сирии" и курдские Отряды народной самообороны при поддержке США - Ракку. 3 марта 2019 года произошло решающее сражение за последнее поселение Бахгус, находящееся в руках ИГ. После освобождения деревни под контролем ИГ останется только отдаленный регион к западу от Евфрата.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта "Тройка" в Сочи В 2017 году на встрече в Сочи лидеры РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с рядом инициатив, призвав Дамаск и оппозицию к участию в сирийском Конгрессе национального диалога, который должен открыть дорогу к конституционной реформе. В 2019-м лидеры трех государств заявили, что контроль над Сирией должен вернуться к правительству в Дамаске.

Сирия: 8 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Новое применение химоружия в Думе По данным гуморганизаций, 7 апреля 2018 года в городе Дума, последнем очаге сопротивления исламистов и повстанцев в регионе, было вновь применено химоружие. По данным ВОЗ, в ходе атаки более 70 человек погибли, у 500 жителей зафиксированы симптомы отравления. Власти Сирии опровергали эту информацию. Но 1 марта 2019 года эксперты ОЗХО пришли к выводу, что в Думе, вероятнее всего, был применен хлор. Автор: Илья Коваль

