 Призер Олимпиады в Сочи фигурист Денис Тен погиб от ножевого ранения | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.07.2018

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Мир

Призер Олимпиады в Сочи фигурист Денис Тен погиб от ножевого ранения

Бронзовый медалист сочинской Олимпиады Денис Тен стал жертвой нападения автомобильных воров.

Денис Тен

Денис Тен

Контекст

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Казахстанский фигурист Денис Тен скончался в четверг, 19 июля, от ножевого ранения в больнице. Бронзовый призер Олимпиады в Сочи стал жертвой нападения автомобильных воров. Ему было 25 лет.

Денис Тен застиг двух неизвестных, которые пытались украсть зеркала с его автомобиля. В результате завязавшейся драки он получил ножевое ранение бедра. Тен поступил в центральную клиническую больницу Алма-Аты в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на то, что врачи начали экстренную операцию, фигурист скончался от сильной потери крови.

Казахстанские правоохранительные органы начали расследование, ведется поиск подозреваемых.

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    Автор: Ефим Шуман


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