Приднестровье и коронавирус: сближает ли общая беда Кишинев и Тирасполь?

После первых выявленных случаев нового коронавируса SARS-CoV-2 в Молдавии некоторые эксперты высказывали надежду на то, что общая беда стаенет шансом на сближение двух берегов Днестра и реинтеграцию Приднестровья. Насколько реалистичными оказались такие прогнозы, разбиралась DW.

Сотрудничество Кишинева и Тирасполя в сфере медицины

Еще на начальном этапе распространения коронавируса было налажено сотрудничество между учреждениями здравоохранения двух берегов Днестра. Так, тесты на COVID-19 отправляются из Приднестровья на проверку в молдавскую столицу. По словам президента страны Игоря Додона, Кишинев помогает Тирасполю в "открытии сертифицированной лаборатории по диагностике коронавируса", семь приднестровских специалистов приезжали в столицу Молдавии для изучения опыта работы коллег. Есть договоренность о том, что тяжелобольных будут госпитализировать в Кишиневе.

В ходе прямого эфира в соцсетях 3 апреля Додон подчеркнул также, что жители непризнанной республики могут ездить на правый берег Днестра без каких-либо ограничений со стороны молдавских властей. В Молдавии ведется и общая статистика заболевших COVID-19. Так, на утро 13 апреля зафиксировано 1662 подтвержденных диагноза, в том числе 131 случай в Приднестровском регионе.

Взаимные обвинения на фоне коронавируса

Но в остальном стороны больше обмениваются взаимными упреками, чем сотрудничают. Так, 10 апреля молдавский вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник заявила, что власти самопровозглашенной "Приднестровской молдавской республики" препятствуют борьбе с коронавирусом, а Кишинев не получает информацию о реальной ситуации в регионе.

Поэтому Молдавия требует в срочном порядке провести переговоры в формате "5+2" (стороны конфликта, а также представители России, Украины, ОБСЕ, ЕС и США). В Тирасполе отвергают обвинения Кишинева, называя их "спекулятивными выпадами" и "шантажом".

Самоизоляция Приднестровья

Приднестровье закрыло свои границы, включая внутреннюю административную с остальной Молдавией, еще 16 марта. Исключения сделаны для представителей дипмиссий, водителей грузового транспорта, полиции. Позднее к ним добавили и фермеров из молдавских сел, имеющих участки на территории непризнанной республики.

Самоизоляция региона вызывает беспокойство в Кишиневе. По словам Кристины Лесик, из-за этого "ограничен доступ к компенсируемым лекарствам и медицинским услугам для 320 тысяч граждан Молдавии", проживающих на этой территории. Молдавский вице-премьер по реинтеграции заявила, что Тирасполь установил 18 "незаконных контрольных пунктов, ограничивающих свободное перемещение людей, в нарушение основных прав человека и предыдущих договоренностей". А 95 врачей, проживающих в зоне безопасности, "не могут выполнять свои должностные обязанности из-за карантина, введенного приднестровской стороной".

Речь идет о врачах, живущих на левом берегу Днестра, но работающих в правобережных медучреждениях. После введения в Приднестровье режима чрезвычайного положения 17 марта они не могут попасть на работу.

1 апреля пресс-секретарь главы непризнанной республики Денис Подгорный сообщил, что Тирасполь не может предоставить этим докторам "возможность свободного пересечения границы", так как в Молдавии "не были своевременно приняты ограничительные меры, в результате число зараженных коронавирусом работников медучреждений неуклонно растет". Подгорный предложил врачам либо продолжать работу на правом берегу и временно там проживать, либо "исключительно в добровольном порядке" трудоустроиться "в рамках системы" Приднестровья.

Чем недоволен Тирасполь?

На левом берегу Днестра обвиняют Кишинев в том, что молдавская сторона "неоднократно блокировала доставку в Приднестровье лекарств и оборудования, используя административно-бюрократические подходы", а также в организации "банковской блокады". С конца января в торговых сетях региона нельзя оплачивать покупки с помощью банковских карт Visa и Mastercard.

Улицы Кишинева во время пандемии коронавируса

"Не только проживающие в Приднестровье граждане России пенсионного возраста, но и сотрудники молдавских учреждений вынуждены рисковать собственным здоровьем, выезжая для снятия денежных средств" на правый берег, говорится в комментарии "МИДа" непризнанной республики. По информации Нацбанка Молдавии, такую возможность заблокировали сами платежные системы в связи с тем, что терминалы были установлены российским банком, а не банками, получившими лицензии в Молдавии.

Барьеры с Приднестровьем растут на фоне SARS-CoV-2

Борьба с коронавирусом до сих пор так и не стала фактором сближения Кишинева и Тирасполя, констатируют опрошенные DW эксперты. "СМИ левого берега активно муссируют тему того, что Молдавия оставила этот регион один на один с бедой. А призывы Кишинева встретиться и обсудить ситуацию встречают сопротивление Тирасполя", - рассказывает в интервью DW директор Института эффективной политики, доктор истории Виталий Андриевский. По его мнению, сближению мешают "какие-то личные субъективные факторы". "Барьеры не падают. Они растут", - резюмирует он.

"Общая беда должна бы сблизить, но Кишинев должен первым пойти навстречу", - убеждена политический аналитик Стелла Жантуан. Она считает, что необходимы общие закупки медикаментов, медоборудования и других вещей, необходимых для лечения коронавируса, для снабжения ими приднестровских больниц. Нужно также открыть доступ предпринимателям из Приднестровья, чтобы они могли продавать товары первой необходимости в правобережной Молдавии, полагает Жантуан.

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