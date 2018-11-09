Пригожина заметили в составе делегации России на переговорах с Ливией

Российский бизнесмен Евгений Пригожин присутствовал на состоявшейся 7 ноября в Москве встрече министра обороны России Сергея Шойгу с командующим ливийской национальной армией Халифом Хафтаром. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщила "Новая газета", сославшись в подтверждение на видео, выложенное на официальном канале Главного командования ливийских вооруженных сил.

На встрече, в числе прочих, присутствовал начальник Генштаба Минобороны РФ Валерий Герасимов. Пригожин, как видно на записи, принимал участие в переговорах, сидя поблизости от Шойгу. По словам военно-дипломатического источника "Интерфакса", Пригожин организовал официальный обед на встрече. Он участвовал в обсуждении культурной программы для делегации Ливии.

На переговорах российская и ливийская стороны обсуждали ситуацию в Ливии, борьбу с терроризмом, вопросы безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. По информации "Новой газеты", Россия активно поддерживает Халифа Хафтара. Нынешняя встреча Хафтара с Шойгу - не первая. В 2017 году Шойгу принимал Хафтара на борту авианосца "Адмирал Кузнецов" у берегов Ливии.

Евгения Пригожина связывают с частной военной компанией "Вагнер", однако бизнесмен отрицает это. В ноябре 2017 года, согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс", гендиректором управляющей компании ресторанного холдинга Пригожина "Конкорд менеджмент и консалтинг" стал Дмитрий Уткин. "Фонтанка" называла его командиром ЧВК "Вагнер". СМИ неоднократно сообщали об участии наемников этой частной военной компании в боевых действиях в Сирии.

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