 Пригоден ли ребенок к школе: как проверяют дошкольников в Германии? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Пригоден ли ребенок к школе: как проверяют дошкольников в Германии?

Дошкольники в Германии проходят обязательное медицинское обследование. Что должны уметь дети перед школой, как их проверяют?

Ребенок на дошкольном обследовании в Дрездене

Посещение школы в Германии - обязательно. Каждый ребенок должен пойти в школу. А еще каждый ребенок проходит обследование в дошкольном возрасте, по-немецки - Einschulungsuntersuchung. Проводит его городская администрация. На практике это выглядит так: родители получают приглашение прийти с ребенком на дошкольное обследование в отдел здравоохранения - Gesundheitsamt.

Образование в Германии регулируется на земельном уровне, поэтому в каждой федеральной земле своя образовательная программа, свои нормативы, свои экзамены. Но вот дошкольный тест в восьми из 16 земель - единый, а нормативы были разработаны в Билефельде.

Так что же должен уметь ребенок, идущий в немецкую школу? "Читать? Нет, этому его научат в школе", - улыбается Имке Майвальд (Imke Maywald), руководитель службы врачей, наблюдающих за состоянием здоровья детей и подростков в боннском отделе здравоохранения. Может быть, считать? И этого от ребенка не потребуют. "Многие родители боятся, что если ребенок не сможет выполнить какие-то задания, то его не допустят к школе, - делится своим опытом Майвальд в интервью DW. - Это не так. Мы проводим скрининг, чтобы посмотреть, как ребенок развит для своего возраста".

Как проходит дошкольное обследование

Медицинское обследование позволяет также выявить заболевания, которые в дальнейшем могут повлиять на учебу и работу. Например, проверка зрения. Ребенок даже при наличии определенных проблем со зрением быстро учится их компенсировать. Родителям сложно вовремя это заметить. А ведь при определенных проблемах со зрительным восприятием в будущем может оказаться недоступен целый ряд профессий. Но вернемся в настоящее: малыш, которому до 30 сентября текущего года исполнится шесть лет, пойдет в школу в августе 2019 года. В период с января по июль он должен пройти обследование. В назначенный день ребенок приходит в сопровождении одного из родителей в городской отдел здравоохранения.

Само обследование состоит из двух частей. Первую ребенок проходит самостоятельно, в отсутствии родителей. "Наши сотрудники хотят увидеть, как ребенок поведет себя в ситуации, приближенной к школьной. Он остается наедине со специалистом и выполняет определенные задания, - говорит Имке Майвальд. Ребенок хорошо взаимодействует? Дерзит? Отказывается что-либо делать? Допустим, малыш был несговорчив и не стал отвечать на вопросы специалиста. Эта информация будет потом передана в школу. Или, например, специалист заметит, что ребенку сложно держать равновесие или у него есть какие-то другие проблемы. Врач здравотдела может рекомендовать эрготерапию и другие эффективные методы. Рецепт надо будет уже получать у своего педиатра. Во время медосмотра врач проверит и паспорт прививок. Если потребуется, будет проведена консультация с родителеями. 

Дошкольное обследование в Гамбурге

Дошкольное обследование в Гамбурге

Вторую часть обследования ребенок проходит в присутствии родителей. Врач обязательно проверит рост, вес, посмотрит зубы, предложит ребенку выполнить пару физических упражнений, нарисовать точно такую же картинку, которая будет изображена на листке, попросит описать рисунок. В общем, как подчеркивает немецкий специалист, речь идет о простых навыках и умениях, которые прививаются ребенку дома и в детском саду. "Ничего сложного! Это не экзамен. Все проходит в игровой форме, - уверяет Имке Майвальд. - Учиться чему-то или специально готовиться, чтобы пройти тестирование, не надо. Ребенок все это умеет делать, если, конечно, его не лишили возможностей приобрести эти навыки - игрушек, книг, карандашей". 

Как отмечает руководитель отдела, случаев, когда ребенка рекомендуют отдать в школу на следующий год, очень мало. "Не более одного-двух процентов от общего числа, - говорит Имке Майвальд. - Как правило, родители уже готовы к этому". Кроме того, в ходе обследования мы можем понять, сможет ли ребенок учиться в обычной школе или ему нужна коррекционная школа. На этапе начальной школы в основном все дети попадают в обычную школу, в коррекционные - мало, так как в начальной школе есть интегративные классы. Понятие "интегративные", привычное для немецких детских садов и школ, означает, что в них вместе с обычными детьми учатся, играют дети с ограниченными возможностями здоровья.

Контекст

В Германии растет интерес к частным школам. В них учится каждый 11-й школьник. Что они из себя представляют? DW разбиралась.

Это изобретение XX века уже давно открыли для себя и дети. А хорошо ли это? (15.08.2016)

Вакцинация детей - одна из самых болезненных тем в Германии. Какие проблемы волнуют сейчас немецких врачей? Мы решили разобраться. (05.04.2019)

13 мая в Германии - День работника дошкольного образования, говоря проще - воспитателя. Абсолютное большинство воспитателей в немецких детских садах - женщины, мужчин - чуть больше пяти процентов. Почему? (13.05.2019)

Было время, когда детских площадок не было вообще. Вместо игр детям предлагали физкультуру. Как забавы на свежем воздухе победили муштру? (27.07.2018)

Кто решает, пойдет ли ребенок в школу

Любопытно, что в Германии гораздо чаще сами родители хотят оставить ребенка "на второй год" в детском саду, полагая, что он еще не готов к школе. "Для этого должны быть основательные медицинские показания. Если родители просто хотят, чтобы ребенок поиграл еще год в саду, где ему очень комфортно, этого недостаточно", - говорит специалист из Бонна. На практике встречаются и примеры, когда ребенок интеллектуально готов к школе, а психологической и социальной готовности у него нет. "Тогда мы рекомендуем не отдавать в школу", - поясняет Имке Майвальд.

Еще один важный аспект: заключение комиссии носит рекомендательный характер, школа и родители не обязаны следовать этим рекомендациям. Решение о допуске ребенка принимает школа. При этом директор руководствуется заключением комиссии и собственными наблюдениями. Как отмечает руководитель боннского отдела здравоохранения, скорее всего, только в единичных случаях его решение будет идти вразрез с выводами врачей. Однако важно понимать, что в Германии ребенок, достигший школьного возраста, обязан идти в школу (Schulpflicht). И только в редких случаях это не происходит: когда, например, невозможно компенсировать имеющийся дефицит навыков и умений у ребенка за счет коррекционных мер.

Решающим фактором заключение медкомиссии является и для детей, которые идут в школу раньше "обязательного" возраста (в Германии таких дошколят называют "Kann-Kind", что означает, что ребенок может, но не должен идти в школу). Руководство школы принимает во внимание не только тот факт, готов ли ребенок интеллектуально, но созрел ли в социальном плане и на эмоциональном уровне. 

А чем отличаются современные дети? Руководитель отдела боннского ведомства отмечает отрицательное явление: современные дети вместо того, чтобы перелистывать страницы (при выполнении определенных заданий тестирования), автоматически делают движения, характерные для пользователей смартфонов и планшетов. "Все-таки важно, чтобы детям были доступны традиционные вещи - книги, карандаши, краски, конструкторы. Понятно, что мы живем в век цифровых технологий, но ими они овладеют рано или поздно. Для нас важно, чтобы дети проводили время на свежем воздухе, играли, лазили, умели держать карандаш в руке. Если вы просто водите пальцем по экрану, мелкую моторику вы не разовьете", - предупреждает Имке Майвальд. Ее сотрудникам все чаще приходится констатировать отсутствие определенных навыков, которые дети сегодня просто не тренируют.

Смотрите также:
Жизнь в Германии: особенности немецких родителей

  • Кормящие детей женщины

    Особенности немецких родителей

    Кормление грудью в общественных местах

    Мамы в Германии не стесняются кормить младенцев грудью прямо на улице. У немцев в целом спокойное отношение к обнаженному телу - сосущий грудь ребенок никого не смутит. Но и "заставить" людей наблюдать за кормлением нельзя. Поэтому владелец ресторана, например, учитывая пожелания гостей, может деликатно попросить прекратить "несанкционированный" обед.

  • Браслеты детские с именами

    Особенности немецких родителей

    Выбор имени

    "Как вы лодку назовете, так она и поплывет"… Влияет ли выбор имени на судьбу человека? Не факт! Бесспорно то, что имя ребенка "выдает" информацию о его родителях. Поэтому не стоит, каким бы нелепым оно вам ни казалось, давать волю эмоциям в присутствии пап и мам. В 2016 году самыми популярными именами в Германии были Мари и Элиас.

  • Отец кормит ребенка

    Особенности немецких родителей

    Папы и дети

    До какого возраста кормить ребенка молоком? Об этом тоже любят поспорить родители. Мамы, прикладывающие к груди трехлетних карапузов, - скорее исключение. Как правило, уже годовалых детей переводят на обычное питание, а мамы при этом возвращаются на работу. И вот тут активно подключаются к воспитательному процессу отцы: отпуск по уходу за ребенком часто берут и папы.

  • Детсад

    Особенности немецких родителей

    Правильный детсад

    Мест в детских садах Германии меньше, чем детей, поэтому дальновидные родители начинают искать подходящее заведение еще до рождения ребенка. Одни выбирают детсад поближе к дому, другим важно, чтобы ребенок проводил день в "правильной" социальной и педагогической среде, а кто-то ставит во главу угла требование, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно.

  • Привика

    Особенности немецких родителей

    Прививки

    Вакцинация в Германии - практически поголовная. За этим следят детские врачи с самого рождения ребенка. Но вот среди родителей тема эта спорная. Некоторые не видят от прививок большого вреда, другие видят в них только благо, а третьи категорически их отвергают, предпочитая, чтобы ребенок переболел всеми возможными детскими болезнями и закалил свой иммунитет естественным путем.

  • Плачущий ребенок

    Особенности немецких родителей

    Ночной сон

    Маленькие дети имеют обыкновение просыпаться по ночам и плакать, требуя внимания родителей. На этот счет в Германии популярно мнение, что ребенка успокаивать не надо: поплачет, перестанет и научится спокойно спать в своей кроватке. Противники такого воспитания считают это жестокостью и мирятся с тем, что иным детям кровати родителей нравятся гораздо больше, чем их собственные.

  • Детское питание

    Особенности немецких родителей

    Демократичное питание

    Некоторые родители не жалеют денег на самые свежие и экологически чистые продукты для своих детей. Другие считают нормой три раза в день кормить чадо макаронами. Кто-то готовит супы и каши сам, кто-то покупает баночное питание. Детей в Германии не пичкают: не хочешь - не ешь, захочешь - скажешь. Хочешь есть ложкой - будь любезен, хочешь ножом с вилкой - пожалуйста!

  • Ребенок на ступеньках

    Особенности немецких родителей

    Неортодоксальная гигиена

    В отличие от некоторых стран, где ребенок рискует поплатиться здоровьем за выпачканные штанишки или порванные колготки, в Германии детям не только позволительно пачкаться во время прогулок, их даже в этом поощряют, позволяя ползать по земле и топать по лужам. Размазанные по детским лицу сопли родителей тоже часто не смущают. Детей здесь с малых лет приучают громко и основательно сморкаться.

  • Ренбенок у телевизора

    Особенности немецких родителей

    Мультимедийное воспитание

    Приобщение к информационным технологиям - спорная тема. Есть родители, которые не видят ничего плохого в телевизоре и компьютерных играх. Другие стараются как можно дольше оттягивать момент "инициализации", запрещая или дозируя. Но, чего уж там, как противники, так и сторонники наслаждаются минутами покоя в момент общения ребенка с развлекательной электроникой.

  • Ребенок с конфетами

    Особенности немецких родителей

    Сладости

    В Германии считается, что действительно заботливые родители вообще не должны давать малышам сладкого: ни конфет, ни сладких напитков, ни даже чая с сахаром. Иногда можно покормить потомство пирогом - например, морковным.

  • Набитый вещами багажник автомобиля

    Особенности немецких родителей

    Приобретение опыта

    Все перечисленные ранее "правила" распространяются, как правило, на первенца. С появлением второго, третьего ребенка, не говоря уже о последующих, "прописные истины" довольно быстро оказываются за бортом повседневной семейной жизни...

    Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина


______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp

Контекст

Особенности немецких родителей

Как воспитывают детей в Германии? Дают ли здесь малышам сладкое и разрешают ли смотреть мультики? (20.09.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Чудеса грудного молока  

"Что-то щелкнуло!": почему немка взяла на воспитание русских детей из детдома  

Школьники за экологию  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Культура и стиль жизни

Берегись автомобиля - фирменного!

Вождение фирменного автомобиля - большая отвественность

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера