Пригоден ли ребенок к школе: как проверяют дошкольников в Германии?

Посещение школы в Германии - обязательно. Каждый ребенок должен пойти в школу. А еще каждый ребенок проходит обследование в дошкольном возрасте, по-немецки - Einschulungsuntersuchung. Проводит его городская администрация. На практике это выглядит так: родители получают приглашение прийти с ребенком на дошкольное обследование в отдел здравоохранения - Gesundheitsamt.

Образование в Германии регулируется на земельном уровне, поэтому в каждой федеральной земле своя образовательная программа, свои нормативы, свои экзамены. Но вот дошкольный тест в восьми из 16 земель - единый, а нормативы были разработаны в Билефельде.

Так что же должен уметь ребенок, идущий в немецкую школу? "Читать? Нет, этому его научат в школе", - улыбается Имке Майвальд (Imke Maywald), руководитель службы врачей, наблюдающих за состоянием здоровья детей и подростков в боннском отделе здравоохранения. Может быть, считать? И этого от ребенка не потребуют. "Многие родители боятся, что если ребенок не сможет выполнить какие-то задания, то его не допустят к школе, - делится своим опытом Майвальд в интервью DW. - Это не так. Мы проводим скрининг, чтобы посмотреть, как ребенок развит для своего возраста".

Как проходит дошкольное обследование

Медицинское обследование позволяет также выявить заболевания, которые в дальнейшем могут повлиять на учебу и работу. Например, проверка зрения. Ребенок даже при наличии определенных проблем со зрением быстро учится их компенсировать. Родителям сложно вовремя это заметить. А ведь при определенных проблемах со зрительным восприятием в будущем может оказаться недоступен целый ряд профессий. Но вернемся в настоящее: малыш, которому до 30 сентября текущего года исполнится шесть лет, пойдет в школу в августе 2019 года. В период с января по июль он должен пройти обследование. В назначенный день ребенок приходит в сопровождении одного из родителей в городской отдел здравоохранения.

Само обследование состоит из двух частей. Первую ребенок проходит самостоятельно, в отсутствии родителей. "Наши сотрудники хотят увидеть, как ребенок поведет себя в ситуации, приближенной к школьной. Он остается наедине со специалистом и выполняет определенные задания, - говорит Имке Майвальд. Ребенок хорошо взаимодействует? Дерзит? Отказывается что-либо делать? Допустим, малыш был несговорчив и не стал отвечать на вопросы специалиста. Эта информация будет потом передана в школу. Или, например, специалист заметит, что ребенку сложно держать равновесие или у него есть какие-то другие проблемы. Врач здравотдела может рекомендовать эрготерапию и другие эффективные методы. Рецепт надо будет уже получать у своего педиатра. Во время медосмотра врач проверит и паспорт прививок. Если потребуется, будет проведена консультация с родителеями.

Дошкольное обследование в Гамбурге

Вторую часть обследования ребенок проходит в присутствии родителей. Врач обязательно проверит рост, вес, посмотрит зубы, предложит ребенку выполнить пару физических упражнений, нарисовать точно такую же картинку, которая будет изображена на листке, попросит описать рисунок. В общем, как подчеркивает немецкий специалист, речь идет о простых навыках и умениях, которые прививаются ребенку дома и в детском саду. "Ничего сложного! Это не экзамен. Все проходит в игровой форме, - уверяет Имке Майвальд. - Учиться чему-то или специально готовиться, чтобы пройти тестирование, не надо. Ребенок все это умеет делать, если, конечно, его не лишили возможностей приобрести эти навыки - игрушек, книг, карандашей".

Как отмечает руководитель отдела, случаев, когда ребенка рекомендуют отдать в школу на следующий год, очень мало. "Не более одного-двух процентов от общего числа, - говорит Имке Майвальд. - Как правило, родители уже готовы к этому". Кроме того, в ходе обследования мы можем понять, сможет ли ребенок учиться в обычной школе или ему нужна коррекционная школа. На этапе начальной школы в основном все дети попадают в обычную школу, в коррекционные - мало, так как в начальной школе есть интегративные классы. Понятие "интегративные", привычное для немецких детских садов и школ, означает, что в них вместе с обычными детьми учатся, играют дети с ограниченными возможностями здоровья.

Кто решает, пойдет ли ребенок в школу

Любопытно, что в Германии гораздо чаще сами родители хотят оставить ребенка "на второй год" в детском саду, полагая, что он еще не готов к школе. "Для этого должны быть основательные медицинские показания. Если родители просто хотят, чтобы ребенок поиграл еще год в саду, где ему очень комфортно, этого недостаточно", - говорит специалист из Бонна. На практике встречаются и примеры, когда ребенок интеллектуально готов к школе, а психологической и социальной готовности у него нет. "Тогда мы рекомендуем не отдавать в школу", - поясняет Имке Майвальд.

Еще один важный аспект: заключение комиссии носит рекомендательный характер, школа и родители не обязаны следовать этим рекомендациям. Решение о допуске ребенка принимает школа. При этом директор руководствуется заключением комиссии и собственными наблюдениями. Как отмечает руководитель боннского отдела здравоохранения, скорее всего, только в единичных случаях его решение будет идти вразрез с выводами врачей. Однако важно понимать, что в Германии ребенок, достигший школьного возраста, обязан идти в школу (Schulpflicht). И только в редких случаях это не происходит: когда, например, невозможно компенсировать имеющийся дефицит навыков и умений у ребенка за счет коррекционных мер.

Решающим фактором заключение медкомиссии является и для детей, которые идут в школу раньше "обязательного" возраста (в Германии таких дошколят называют "Kann-Kind", что означает, что ребенок может, но не должен идти в школу). Руководство школы принимает во внимание не только тот факт, готов ли ребенок интеллектуально, но созрел ли в социальном плане и на эмоциональном уровне.

А чем отличаются современные дети? Руководитель отдела боннского ведомства отмечает отрицательное явление: современные дети вместо того, чтобы перелистывать страницы (при выполнении определенных заданий тестирования), автоматически делают движения, характерные для пользователей смартфонов и планшетов. "Все-таки важно, чтобы детям были доступны традиционные вещи - книги, карандаши, краски, конструкторы. Понятно, что мы живем в век цифровых технологий, но ими они овладеют рано или поздно. Для нас важно, чтобы дети проводили время на свежем воздухе, играли, лазили, умели держать карандаш в руке. Если вы просто водите пальцем по экрану, мелкую моторику вы не разовьете", - предупреждает Имке Майвальд. Ее сотрудникам все чаще приходится констатировать отсутствие определенных навыков, которые дети сегодня просто не тренируют.

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Особенности немецких родителей Кормление грудью в общественных местах Мамы в Германии не стесняются кормить младенцев грудью прямо на улице. У немцев в целом спокойное отношение к обнаженному телу - сосущий грудь ребенок никого не смутит. Но и "заставить" людей наблюдать за кормлением нельзя. Поэтому владелец ресторана, например, учитывая пожелания гостей, может деликатно попросить прекратить "несанкционированный" обед.

Особенности немецких родителей Выбор имени "Как вы лодку назовете, так она и поплывет"… Влияет ли выбор имени на судьбу человека? Не факт! Бесспорно то, что имя ребенка "выдает" информацию о его родителях. Поэтому не стоит, каким бы нелепым оно вам ни казалось, давать волю эмоциям в присутствии пап и мам. В 2016 году самыми популярными именами в Германии были Мари и Элиас.

Особенности немецких родителей Папы и дети До какого возраста кормить ребенка молоком? Об этом тоже любят поспорить родители. Мамы, прикладывающие к груди трехлетних карапузов, - скорее исключение. Как правило, уже годовалых детей переводят на обычное питание, а мамы при этом возвращаются на работу. И вот тут активно подключаются к воспитательному процессу отцы: отпуск по уходу за ребенком часто берут и папы.

Особенности немецких родителей Правильный детсад Мест в детских садах Германии меньше, чем детей, поэтому дальновидные родители начинают искать подходящее заведение еще до рождения ребенка. Одни выбирают детсад поближе к дому, другим важно, чтобы ребенок проводил день в "правильной" социальной и педагогической среде, а кто-то ставит во главу угла требование, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно.

Особенности немецких родителей Прививки Вакцинация в Германии - практически поголовная. За этим следят детские врачи с самого рождения ребенка. Но вот среди родителей тема эта спорная. Некоторые не видят от прививок большого вреда, другие видят в них только благо, а третьи категорически их отвергают, предпочитая, чтобы ребенок переболел всеми возможными детскими болезнями и закалил свой иммунитет естественным путем.

Особенности немецких родителей Ночной сон Маленькие дети имеют обыкновение просыпаться по ночам и плакать, требуя внимания родителей. На этот счет в Германии популярно мнение, что ребенка успокаивать не надо: поплачет, перестанет и научится спокойно спать в своей кроватке. Противники такого воспитания считают это жестокостью и мирятся с тем, что иным детям кровати родителей нравятся гораздо больше, чем их собственные.

Особенности немецких родителей Демократичное питание Некоторые родители не жалеют денег на самые свежие и экологически чистые продукты для своих детей. Другие считают нормой три раза в день кормить чадо макаронами. Кто-то готовит супы и каши сам, кто-то покупает баночное питание. Детей в Германии не пичкают: не хочешь - не ешь, захочешь - скажешь. Хочешь есть ложкой - будь любезен, хочешь ножом с вилкой - пожалуйста!

Особенности немецких родителей Неортодоксальная гигиена В отличие от некоторых стран, где ребенок рискует поплатиться здоровьем за выпачканные штанишки или порванные колготки, в Германии детям не только позволительно пачкаться во время прогулок, их даже в этом поощряют, позволяя ползать по земле и топать по лужам. Размазанные по детским лицу сопли родителей тоже часто не смущают. Детей здесь с малых лет приучают громко и основательно сморкаться.

Особенности немецких родителей Мультимедийное воспитание Приобщение к информационным технологиям - спорная тема. Есть родители, которые не видят ничего плохого в телевизоре и компьютерных играх. Другие стараются как можно дольше оттягивать момент "инициализации", запрещая или дозируя. Но, чего уж там, как противники, так и сторонники наслаждаются минутами покоя в момент общения ребенка с развлекательной электроникой.

Особенности немецких родителей Сладости В Германии считается, что действительно заботливые родители вообще не должны давать малышам сладкого: ни конфет, ни сладких напитков, ни даже чая с сахаром. Иногда можно покормить потомство пирогом - например, морковным.

Особенности немецких родителей Приобретение опыта Все перечисленные ранее "правила" распространяются, как правило, на первенца. С появлением второго, третьего ребенка, не говоря уже о последующих, "прописные истины" довольно быстро оказываются за бортом повседневной семейной жизни... Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина



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