Приговор по делу "Сети": с оглядкой на прошлое?

Обвиняемые по делу "Сети" приговорены к долгим срокам заключения

Суд приговорил семерых фигурантов дела "Сети" к лишению свободы в колонии на сроки от 6 до 18 лет. Ранее ряд из них заявлял о пытках и давлении со стороны силовиков.