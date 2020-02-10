Приговор по делу "Сети": с оглядкой на прошлое?

Суд в Пензе приговорил фигурантов дела "Сети" к длительным тюремным срокам. Обвиняемые говорят о пытках во время дознания. Сергею Елкину все это напомнило о мрачных страницах истории страны.
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В Петербурге открылась выставка, посвященная процессу по делу "Сети", фигурантов которого обвиняют в подготовке терактов. Их родственники и адвокаты считают дело сфабрикованным. О выставке - DW. (13.01.2020)