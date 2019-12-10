Приговор по делу о теракте в Санкт-Петербурге. Как проходил суд

Во вторник, 10 декабря, состоялось последнее выездное заседание Второго Западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге. Председательствующий судья Андрей Морозов огласил приговор фигурантам дела о теракте в петербургском метро 3 апреля 2017 года. Все находившиеся на скамье подсудимых получили реальные сроки - от 19 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Адвокаты намерены обжаловать приговор, который их подзащитные считают несправедливым.

Все подсудимые признаны виновными

На заключительное заседание по делу о теракте в петербургском метро пришло в несколько раз больше людей, чем обычно. В большом зале Западного окружного военного суда Петербурга (там проходят выездные заседания московского суда) собрались до ста человек - журналистов, потерпевших и родственников обвиняемых.

Оглашение приговора по делу о теракте в Санкт-Петербурге

Оглашение резолютивной части приговора заняло у судьи Андрея Морозова не больше получаса. Мотивировочную часть решения должны опубликовать в среду. На заседании, во вторник, некоторые адвокаты даже пожаловались, что не расслышали, в какой колонии суд назначил отбывать наказание их подзащитным - строгого или особого режима. Из-за многолюдности и звука затвора многочисленных фотокамер судей было едва слышно.

Оглашение приговора судья Морозов начал с перечисления статей Уголовного кодекса РФ, по которым были осуждены обвиняемые: участие в террористическом сообществе, теракт и покушение на теракт, незаконное хранение взрывчатки и оружия.

Какой приговор вынес суд

На предыдущем заседании суда, 18 ноября, прокурор Надежда Тихонова запросила для десяти обвиняемых сроки лишения свободы от 27 лет до пожизненного заключения, а единственной фигурантке-женщине Шохисте Каримовой - 20 лет колонии общего режима. В итоге суд приговорил к срокам, на которых настаивало обвинение, только двух обвиняемых. Пожизненный срок получил Аброр Азимов и 20 лет колонии - Шохисте Каримова.

Аброр Азимов признан организатором теракта. По данным обвинения, он через своего брата переводил полученные в Турции деньги на счет смертника Акбаржона Джалилова. В суде звучала запись телефонного разговора на узбекском языке, на которой предположительно Азимов инструктирует и поддерживает Джалилова. Сам Азимов утверждал, что не знал, кому и зачем переводит деньги - якобы делал это по просьбе своего знакомого-бизнесмена из Стамбула.

Задержание подозреваемых после теракта в Петербурге (апрель 2017 года)

Прокурор Тихонова также просила пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии строгого режима для брата Аброра - Акрама Азимова и для двух других обвиняемых - братьев Эрматовых. Суд, тем не менее, приговорил Акрама Азимова и Мухамадюсупа Эрматова к 28 годам в колонии строгого режима, а Ибрагимжона Эрматова - к 27 годам заключения. Мухамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов и Дилмурод Муитдинов приговорены к 20 годам лишения свободы, а Сайфилла Хакимов и Бахром Эргашев - к 19 годам. Кроме того, каждый из обвиняемых должен будет заплатить штраф от 500 тысяч до 800 тысяч рублей. Всего на скамье подсудимых находились 11 человек.

Адвокаты обжалуют приговор

После оглашения приговора сами осужденные и их родственники стали выкрикивать, что решение суда "несправедливо", а "настоящие террористы - сотрудники ФСБ". Ранее обвиняемые заявляли о пытках в "секретной тюрьме ФСБ" в Москве, где из них якобы выбивали признательные показания. Шохиста Каримова стала рыдать и стучать ногами.

Мать Мухамадюсуфа Мирзаалимова после заседания заявила журналистам, что будет проклинать сотрудников ФСБ. "Вот эту душевную боль вы тоже почувствуете, - кричала женщина. - Это все дело рук ФСБ - почему вы не понимаете?!"

Адвокат Марат Сагитов (защищал Мирзаалимова, Бахрома Эргашева, Азамжона Махмудова и Сейфуллу Хакимова) заявил журналистам, что не согласен с приговором и не понимает, на чем основано решение суда. В ближайшее время он вместе с другими защитниками пообещал подать апелляционную жалобу на вынесенный приговор. Коллега Сагитова - Виктор Дроздов также заявил, что не признает ни одно из предъявленных его подзащитной Шохисте Каримовой обвинений, по которым ее осудили на 20 лет лишения свободы.

Ранее адвокаты указывали на многочисленные нестыковки в деле. О чем писала, в частности, "Новая газета". Так, следствие не смогло объяснить, где и при каких обстоятельствах были найдены биологические следы обвиняемых "на якобы обнаруженных уликах" - неких деталях взрывного устройства. Эти улики не были представлены суду.

Кроме того, осталось неясным, почему после взрыва предполагаемые террористы не съехали с квартиры, которую они делили со смертником Акбаржоном Джалиловым.

Что говорят о приговоре пострадавшие

Наталья Кириллова, получившая в результате теракта в петербургском метро инвалидность, считает, что вина осужденных доказана. Аргументы адвокатов показались ей неубедительными. "У защиты нет никакой нравственной позиции, - говорит Кириллова. - Строить позицию только на словах самих обвиняемых, что они невиновным - это не защита". Она также добавила, что пожизненный срок только для Аброра Азимова кажется ей недостаточным. По ее мнению, среди подсудимых было три организатора.

Гособвинение в разговоре с DW поддерживала и другая потерпевшая - Марина Сеедр. Доводы прокурора она посчитала убедительными, а запрошенные сроки - достаточными.

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