Приговор американцу Полу Уилану вступил в силу

Приговор американцу Полу Уилану, который осужден в России на 16 лет по обвинению в шпионаже, вступил в законную силу. Об этом в четверг, 2 июля, сказал его адвокат Владимир Жеребенков.

Защита приговор обжаловать не стала. "Мы решили поступить так, чтобы не терять время. Те два-три месяца, которые ушли бы на рассмотрение жалобы, можно теперь потратить на переговоры и организацию обмена Уилана на россиян, осужденных в США. После вступления в силу приговора юридических препятствий для этого нет", - сказал ТАСС адвокат Жеребенков. Мосгорсуд заявляет, что приговор вступает в законную силу 3 июля.

Ранее сообщалось, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность обмена Пола Уилана на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. Пол Уилан не признает свою вину в шпионаже и называет дело против него провокацией российских спецслужб.

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