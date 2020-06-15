 Приговор американцу Полу Уилану вступил в силу | Новости из Германии о России | DW | 03.07.2020

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Россия

Приговор американцу Полу Уилану вступил в силу

Защита Пола Уилана решила не обжаловать приговор, чтобы не терять время. Она надеется на обмен Уилана.

Пол Уилан

Пол Уилан

Приговор американцу Полу Уилану, который осужден в России на 16 лет по обвинению в шпионаже, вступил в законную силу. Об этом в четверг, 2 июля, сказал его адвокат Владимир Жеребенков.

Защита приговор обжаловать не стала. "Мы решили поступить так, чтобы не терять время. Те два-три месяца, которые ушли бы на рассмотрение жалобы, можно теперь потратить на переговоры и организацию обмена Уилана на россиян, осужденных в США. После вступления в силу приговора юридических препятствий для этого нет", - сказал ТАСС адвокат Жеребенков. Мосгорсуд заявляет, что приговор вступает в законную силу 3 июля.

Ранее сообщалось, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность обмена Пола Уилана на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. Пол Уилан не признает свою вину в шпионаже и называет дело против него провокацией российских спецслужб.

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