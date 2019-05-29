 Прибыл ″ремонтировать″ Украину: как Киев встретил Саакашвили | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 29.05.2019

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Украина

Прибыл "ремонтировать" Украину: как Киев встретил Саакашвили

Михаил Саакашвили - вновь гражданин Украины. Паспорт ему вернул новый глава государства Владимир Зеленский. Экс-президенту Петру Порошенко Саакашвили обещает не мстить.

Михаил Саакашвили в толпе сторонников в аэропорту Борисполь

Михаил Саакашвили прилетел в Киев из Варшавы вечером в среду, 29 мая. Его встречали сотни людей. И даже оркестр в вышиванках. Еще как минимум 200 пассажиров были удивлены присутствием около ста фото- и телекамер в зале ожидания. "Кого все встречают?" - спрашивает загоревшая до красноты женщина, вернувшаяся в Киев из турецкого Бодрума. "Что? Не знаете? В Турции совсем оторвались от реальности! Михо!" - отвечает ей мужчина в футболке с надписью "Никому не отказываю!" Ему вторит толпа, начиная скандировать: "Михо! Миша! "

Оркестр из нескольких человек попеременно играет то грузинские, то украинские мелодии. Женщина в вышиванке машет букетом, уже растрепанным, и кричит: "Саакашвили - премьер-министр !" Старушка в инвалидном кресле, прибывшая из Варшавы, на ломаном русском замечает, что это было бы очень хорошо. И, обращаясь к съемочной группе DW, спрашивает: "А разве его любит новый президент?"

"Пацан сказал - пацан сделал"

Встречать Саакашвили в терминал D международного аэропорта Борисполь сотни людей пришли чуть ли не за четыре часа до прилета - с флагами Украины, Грузии, его портретами и плакатами с надписями на английском, русском, украинском. Смысл всех надписей был прост: Саакашвили - надежда Украины.

Михаил Саакашвили вышел к своим сторонникам довольно быстро. У пограничников, которые еще месяц назад могли вернуть и даже задержать его, вопросов к политику не возникло. Накануне президент Зеленский предоставил ему гражданство Украины, отмененное президентом Порошенко почти полтора года назад. Трехлетний запрет на въезд соответственно был отменен.

Оператор из Грузии с видеокамерой на голове

Оператор из Грузии, поставив камеру себе на голову, вращал ее, напоминая башню танка


Первое, что сказал Саакашвили своим приверженцам, это слова благодарности за поддержку. А второе - что новый президент "в состоянии принимать смелые и неожиданные решения". Саакашвили уверен, что Зеленский - "не простой парень, который еще всех удивит": "Он обещал вернуть мне гражданство после первого тура и сделал. Пацан сказал - пацан сделал!" А еще Саакашвили, показывая свои новые документы, многократно повторил, что мстить Петру Порошенко не собирается.

Украина сможет сделать рывок из "Совка".

Пассажирам других рейсов быстро покинуть зал прилета в тот вечер было нелегко - даже почти невозможно. Саакашвили, облепленный толпой, перемещался к выходу медленно, то и дело останавливаясь возле многочисленных желающих сделать с ним "селфи", что-то спросить, обнять, подарить цветы. Попутно он отвечал на вопросы журналистов, которые, как и фото- и телеоператоры, делали умопомрачительные телодвижения, пытаясь снять, записать и просто устоять на ногах. Рекордсменом этих невероятных съемок стал оператор из Грузии, который поставил камеру себе на голову и поворачивал ее, напоминая башню танка.

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Экс-глава Одесской области прилетел в Киев из Варшавы на следующий день после возвращения ему украинского гражданства. (29.05.2019)

Указ Владимира Зеленского о возвращении Саакашвили украинского гражданства опубликован на сайте президента Украины. Как сообщила DW пресс-служба Саакашвили, он вернется в Украину 29 мая рейсом из Варшавы. (28.05.2019)

Блогер из Грузии, назвавший себя Бека, передал в прямом эфире "друзьям в Тбилиси", что насчитал в Борисполе более 100 камер. Тем временем атмосфера усугубилась настолько, что журналисты, не выдержав, потребовали провести пресс-конференцию в нормальном режиме.

Михаил Николозович остановился, взял сразу несколько микрофонов и принялся отвечать на вопросы журналистов. Он говорил попеременно на русском, украинском, грузинском, английском... Главный вопрос, который интересовал всех, - его политические планы. Саакашвили сообщил, что сначала хочет насладиться Украиной, Киевом, Одессой... И будет с осторожностью смотреть, что конкретно и с кем можно делать дальше. По его словам, он вернулся делать то, что умеет делать лучше всего, то есть "строить". "То, что мне не дали сделать в Одессе. Новую Украину! Без коррупции и жадного олигархата", - уточнил он.

Напоследок Саакашвили сказал своим сторонникам: он уверен, что Украина сможет сделать "рывок из "совка", отойти от старых "системников" в политике. Сторонники все никак не хотели отпускать его, но он извинился, сделал напоследок еще с десяток "селфи", и укатил на... черной "Тойоте", даже не VIP-класса. Кстати, покидал он зону прилета тоже не из VIP-зала, а вместе со всеми пассажирами. Первая ночь в Киеве у Саакашвили пройдет в эфирах национальных каналов, которые расписаны поминутно.

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