 Претендент на пост британского премьера Джонсон выступает за свободную торговлю с ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 22.07.2019

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Европа

Претендент на пост британского премьера Джонсон выступает за свободную торговлю с ЕС

В то же время Борис Джонсон отметил, что страна способна выйти из состава ЕС до 31 октября, для чего "безусловно, есть технология".

Борис Джонсон (фото из архива)

Борис Джонсон (фото из архива)

Фаворит на пост премьер-министра Великобритании, Борис  Джонсон, обещает заключить соглашение о свободной торговле с Евросоюзом. "Существует много возможностей, чтобы найти необходимые решения", - написал консервативный политик в своей колонке для издания The Telegraph, опубликованной в воскресенье, 21 июля.

По словам Джонсона, к необходимому компромиссу можно прийти в рамках договора о свободной торговле, переговоры о котором он намерен вести с Брюсселем после выхода Великобритании из ЕС. Кроме того, политик затронул и вопрос потенциального пограничного контроля между Ирландией и Северной Ирландией. "Если уж человек 50 лет назад смог найти  способ слетать на Луну и обратно, то у нас определенно есть технология того, как решить вопрос с границей Северной Ирландии - единственной проблемой на пути у сделки по "Брекзиту", - заявил Борис Джонсон.

Контекст

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В свою очередь, политик подчеркнул, что Великобритания намерена выйти из состава ЕС к 31 октября, для чего "безусловно, есть технология". "То, что нам нужно сейчас, - это воля и стимул", - отметил Джонсон.

Борьба за пост премьера Великобритании

Наравне с главой МИД Великобритании Джереми Хантом Борис Джонсон претендует на пост премьер-министра страны взамен уходящей Терезы Мэй. При этом сторонник жесткой линии в отношении ЕС, Джонсон считается явным фаворитом. Он пообещал в любом случае провести "Брекзит" до 31 октября - со сделкой или без нее. Нового премьера Великобритании должны объявить 23 июля.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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