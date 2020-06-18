Претендента на пост президента Беларуси Бабарико задержали

Белорусские правоохранительные органы проводят обыски в домах семьи потенциального кандидата на пост президента страны Виктора Бабарико. "Можем подтвердить, что в доме проводят обыск", - заявили "Интерфаксу" в четверг, 18 июня, в избирательном штабе Бабарико, который возглавляет его сын Эдуард.
Гражданская жена Эдуарда Бабарико Елена Зверева написала в Facebook, что обыскивают также квартиру в микрорайоне Цна на окраине Минска, где они вместе живут. По ее словам, квартиры обыскивают в отсутствие владельцев.
Виктор и Эдуард Бабарико утром того же дня отправились сдавать очередную часть подписей, собранных для регистрации Бабарико-старшего в качестве кандидата на президентских выборах, сообщил его штаб на своем сайте. Однако вскоре они перестали выходить на связь, телефоны не доступны. "ДФР (Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля. - Ред.) дверь не открывает, комментариев не дает", - указывается в сообщении.
Агентство телевизионных новостей (АТН), подразделение государственной Белтелерадиокомпании, сообщило, что отец и сын Бабарико были доставлены в ДФР для проведения следственных действий в рамках дела Белгазпромбанка, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных средств. В сообщении указывается, что задержанные "аккуратно дают показания".
Адвокатов Виктора и Эдуарда Бабарико не допустили к своим подзащитным со ссылкой на то, в здании ДФР проходят "учения", пишет Tut.by. Защитники подали жалобу в Генеральную прокуратуру, сообщает телеграм-канал Onliner.
В Комитете госконтроля (КГК) сообщили, что Бабарико задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. По словам главы КГК Ивана Тертеля, он являлся непосредственным организатором противоправной деятельности.
Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Срок сбора подписей претендентов в президенты истекает 19 июня.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Академик Анатолий Михайлов (Литва)
Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)
Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)
Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)
То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)
Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)
Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Бизнесмен Павел Маринич (Литва)
Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.
Автор: Галина Петровская