Преступления правых экстремистов в Германии: хронология

Политически мотивированным правым террором называют немецкие спецслужбы преступления, совершенные правыми экстремистами. К таким преступлениям относят прежде всего насилие против иностранцев, евреев, мусульман, политических деятелей или представителей государства. С момента воссоединения Германии в 1990 году от рук правых экстремистов, согласно официальным данным, погибли 94 человека.

По информации журналистов и фонда Amadeu Antonio Stiftung, это число намного больше - 198 человек. Многие из этих преступлений не относят к правому террору, ошибочно называя их основным мотивом личную месть. DW представляет хронологию преступлений, совершенных правыми экстремистами в Германии.

Теракт в Ханау

19 февраля 2020 года в Ханау,в течение короткого времени были один за другим совершены два теракта. Преступник сначала расстрелял посетителей в центральной части Ханау, в результате чего погибли три человека, а затем таким же образом убил еще восемь человек в кальянной в другом районе города. Еще один человек скончался позже от полученных ран.

На месте трагедии в Ханау

Полицейские нашли предполагаемого убийцу мертвым в его квартире, рядом с ним было обнаружено тело его матери. 43-летний гражданин Германии Тобиас P, по данным Федеральной прокуратуры Германии, совершил преступление, руководствуясь ксенофобскими мотивами. Все жертвы имеют миграционные корни.

Теракт в Галле

9 октября 2019 года неонацист Штефан Б. из Айслебена собирался совершить убийство в синагоге в Галле. Он взял напрокат автомобиль, заполнил его самодельной взрывчаткой и оружием. Ворваться в синагогу, где верующие отмечали важнейший иудейский праздник Йом-Кипур, ему помешала крепкая дверь. Не сумев осуществить задуманное, преступник застрелил женщину, случайно проходившую мимо, и молодого мужчину в кебабной. Пытаясь сбежать от полиции, он ранил еще двух человек. На допросе Штефан Б. назвал своими мотивами антисемитизм и ксенофобию.

Убийство политика Вальтера Любке в Касселе

2 июня 2019 года у своего дома в Касселе был застрелен политик Вальтер Любке (Walter Lübcke). Подозреваемый в его убийстве Штефан Э. был известен полиции с 1990 годов как правый экстремист, уже совершивший ряд преступлений.

Церемония прощания с Вальтером Любке

До сих пор неизвестен мотив убийцы, как и то, помогал ли ему кто-либо еще. По одной из версий, Любке мог стать жертвой правого экстремиста, потому что выступал за прием и поддержку беженцев.

Теракты в общежитиях для беженцев

Осенью 2015 года, в разгар миграционного кризиса, в Германии выросло число преступлений, совершенных на почве расизма и ксенофобии. В 2015-2016 годах, по официальным данным, число нападений на общежития для беженцев достигло максимума - 995 зарегистрированных чиновниками случаев.

В 2015 году правоэкстремистская организация Gruppe Freital совершила взрыв в общежитии для беженцев. Восемь ее членов в 2018 году были осуждены за создание террористической организации.

Еще один взрыв, который планировала в общежитии для беженцев другая праворадикальная организация - Oldschool Society, полиции удалось предотвратить. В мае 2015 года была проведена спецоперация, и в пяти городах были арестованы члены неонацистских группировок.

Ножевые атаки на политиков

В октябре 2015 года правый экстремист напал с ножом на беспартийного кандидата в обер-бургомистры Кельна Хенриетту Рекер(Henriette Reker), ранив ее в шею. Рекер чудом удалось выжить. Политика, направленная на поддержку беженцев, стала мотивом этого преступления.

Преступник, пытавшийся убить Генриетту Рекер

В ноябре 2017 года 56-летний преступник напал с ножом на мэра города Альтена Андреаса Хольштайна (Andreas Hollsteyn). На помощь политику пришел владелец кебабной, где произошло нападение. Хольштайн получил легкое ранение. Преступник заявил, что хотел наказать мэра за то, что город принял 200 беженцев.

В апреле 2017 года по подозрению в организации терактов, жертвами которых должны были стать сирийские беженцы, был арестован солдат бундесвера Франко А. Чтобы совершить преступление, он выдал себя за бежавшего от войны сирийца и подал ходатайство о получении убежища. После того, как верховный земельный суд во Франкфурте-на-Майне не смог собрать необходимые доказательства подготовки тяжкого преступления против государственного строя, в дело вмешалась Федеральная прокуратура. По ее данным, Франко А. составил список возможных жертв. Среди них оказался и нынешний министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Mass). Этот случай вызвал в немецком обществе бурную дискуссию о том, что в рядах бундесвера могут находиться люди с праворадикальными взглядами.

Теракт в Мюнхене

О том, было это терактом или преступлением, совершенным психически больным человеком, спорили долго. Фактом является лишь то, что 22 июля 2016 года в Мюнхене 18-летний школьник застрелил у входа в торговый центр восемь молодых людей и 45-летнюю женщину. Затем он покончил с собой. Лишь осенью 2019 года баварское земельное ведомство по уголовным делам объявило, что это было политически мотивированное преступление. Преступник выбирал своих жертв на основании их происхождения. Об этом свидетельствуют его записи в многочисленных форумах и "манифест" правоэкстремистского содержания.

Серия убийств, совершенных NSU

О террористической организации "Национал-социалистическое подполье" (NSU) на протяжении 13 лет не было известно ничего. Ее члены Уве Бёнхарт и Уве Мундлос с 2000 по 2007 годы совершили серию убийств, жертвами которых стали девять человек с миграционными корнями, а также служащая полиции. После того как преступники ограбили банк в ноябре 2011 года и полиция вышла на их след, они покончили жизнь самоубийством.

Жертвы преступлений, совершенных NSU

Их сообщница, третья участница этой террористической организации Беате Цшепе, в 2018 году была приговорена к пожизненному заключению. После того как стало известно о преступлениях NSU, в обществе разгорелась дискуссия о том, что государство недооценило опасность правоэкстремистского террора, СМИ сообщали об убийствах кебабщиков, потому что две жертвы были турками, а полиция искала преступников среди родных и друзей убитых.

Поджоги и нападения в начале 1990-х

В начале 1990-х годов неонацисты несколько раз поджигали общежития для беженцев, а также дома, в которых жили иностранцы. В то время в Германии шла жесткая дискуссия о праве на убежище, и число случаев насилия, совершенного правыми экстремистами, достигло максимума. Жертвами погромов в Ростоке-Лихтенхагене в 1992 году стали беженцы и иностранцы.

В Мёльне в 1992 году неонацисты подожгли жилой дом, в результате погибли три человека: девочки 10 и 14 лет, а также их бабушка. В мае 1993 года в Золингене правые экстремисты подожгли дом, в котором жили турецкие семьи, погибли пять человек - женщины и девочки-подростки.

С 1990 по 1993 годы от рук правых экстремистов в ФРГ погибли 58 человек. Гражданин Анголы Амадеу Антонио Киова стал первой жертвой неонацистов со времен воссоединения Германии. 24 ноября 1990 года его жестоко избили прямо на улице, а затем добивали его, прыгая по голове истекающего кровью человека.

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