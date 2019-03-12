Преследования за "неуважение к власти" в РФ: пошла новая волна?

Соратник Навального Леонид Волков и блогер из Смоленска продолжили список тех, кому правоохранительные органы РФ предъявляют претензии за "неуважение к власти". Карикатурист Сергей Елкин недоумевает.
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