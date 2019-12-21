 Преподаватель вуза в Пакистане приговорен к смерти за богохульство | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Преподаватель вуза в Пакистане приговорен к смерти за богохульство

33-летнего преподавателя в Пакистане приговорили к смерти за "уничижительные комментарии". Amnesty International выступила в защиту Джунаида Хафиза.

Джунаид Хафиз (фото из архива)

Джунаид Хафиз (фото из архива)

Суд в пакистанском городе Мултан в субботу, 21 декабря, приговорил университетского преподавателя Джунаида Хафиза к смерти по обвинению в богохульстве. Адвокат осужденного заявил, что подаст апелляцию на приговор. Хафиз был арестован в марте 2013 года за "уничижительные комментарии" о пророке Мухаммеде, которые преподаватель якобы публиковал с интернете. Адвокат, который защищал Хафиза в первое время, получал угрозы, а в мае 2014 года был убит.

Контекст

Ядерные державы Индия и Пакистан снова оказались на пороге полномасштабной войны. Международные эксперты рассказали DW о причинах конфликта и возможных сценариях его развития. (28.02.2019)

Авиаудар индийских ВВС по лагерю террористов в пакистанской части Кашмира привел к резкому обострению отношений между Дели и Исламабадом. Происходящее вызывает беспокойство, пишет FAZ. (27.02.2019)

Рабия Мехмуд, представительница международной правозащитной организации Amnesty International, назвала приговор "грубой судебной ошибкой" и призвала к немедленному освобождению 33-летнего Хафиза, обеспечив безопасность фигуранта дела, членов его семьи и его представителей. Она назвала приговор "крайне неутешительным".

В Пакистане, преимущественно населенном мусульманами, богохульство часто карается вынесением смертного приговора. Критики заявляют, что закон о богохульстве нередко является способом заставить молчать меньшинства, включая местных христиан и либеральных активистов. Даже недоказанные обвинения нередко приводят к суду Линча. По оценке американских экспертов, сделанной в 2018 году, в Пакистане за подобные преступления к высшей мере приговорены около 40 человек, которые сейчас находятся в камере смертников.

Смотрите также:

  • Виды мусульманской женской одежды и головных уборов

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Большое разнообразие

    Различия в некоторых элементах традиционной мусульманской женской одежды порой кажутся незначительными. Неудивительно, что многие нередко путают никаб с паранджой или чадрой. Кроме того, женщины часто носят разные элементы одежды в сочетании, что только усугубляет путаницу. Чем отличаются традиционные головные уборы и элементы одежды женщин-мусульманок - в галерее DW.

  • Женщина в шейле

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Шейла

    Длинный прямоугольный шарф, который свободно оборачивают вокруг головы и кладут на плечи. Шейлы бывают разных цветов. Данный вариант головного убора наиболее распространен в странах Персидского залива.

  • Женщина в хиджабе

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Хиджаб

    В более широком смысле хиджаб - это любая одежда, соответствующая нормам шариата. Однако в западных странах хиджабом называют традиционный женский мусульманский платок, полностью скрывающий волосы, уши и шею и в большинстве случаев слегка покрывающий плечи. Лицо при этом остается открытым.

  • Женщина в хиджабе амире

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Хиджаб амира

    Этот головной убор состоит из двух частей. Одна из них плотно облегает голову наподобие шапочки, другая представляет собой шарф, который часто имеет форму рукава и надевается сверху, закрывая плечи. Само слово "амира" переводится с арабского как "принцесса".

  • Женщина в химаре

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Химар

    Накидка с прорезью для лица, закрывающая волосы, уши и плечи и доходящая до талии. Химар распространен на Ближнем Востоке и в Турции.

  • Женщина в чадре

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Чадра

    Длинное покрывало, закрывающее все тело с головы до пят. Чадра никак не крепится к одежде и не имеет застежек, женщина обычно сама придерживает ее руками. Сама чадра лицо не закрывает, но при желании женщина может закрыть лицо краем покрывала. Кроме того, ее часто носят в сочетании с никабом. Распространена в Иране.

  • Женщина в никабе

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Никаб

    Головной убор черного цвета, полностью закрывающий лицо и волосы и оставляющий лишь прорезь для глаз. Никаб сочетают с другими видами традиционной мусульманской одежды, например с абайей - длинным платьем с рукавами и без пояса. Чаще всего никаб носят в странах Персидского залива, Йемене и Пакистане.

  • Женщина в парандже

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Паранджа

    Длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Этот вид одежды распространен в Средней Азии и Афганистане.

    Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова


Смотреть видео 26:03

Замглавы АдГ Георг Паздерски ответил на острые и неудобные вопросы DW - Conflict Zone на русском

 

Контекст

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

В ФРГ не утихают споры по поводу частичного запрета мусульманской одежды, закрывающей лицо. Но речь не только о парандже. Чем отличаются разные виды женской одежды мусульманок - в галерее DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что делать с выходцами из Европы, воевавшими на стороне ИГ?  

Оттепель в Узбекистане: политзаключенные выходят на свободу  

Замглавы АдГ Георг Паздерски ответил на острые и неудобные вопросы DW - Conflict Zone на русском  

Реклама

Самые читаемые

“Нет - союзу с Россией”: белорусы снова протестуют против интеграции с РФ  

Швейцарская компания приостановила строительство "Северного потока - 2"  

Берлин не планирует отвечать на санкции США против "Северного потока - 2"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно