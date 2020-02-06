Премьер Тюрингии за сутки в должности заработал более 90 тысяч евро

Томас Кеммерих (Thomas Kemmerich), который занял пост премьер-министра Тюрингии благодаря поддержке правопопулистов и в первый же день после избрания объявил об уходе в отставку, заработал за сутки пребывания в должности не менее 93 тысяч евро. Эта сумма будет увеличиваться с каждым новым месяцем, проведенным на посту главы федеральной земли, подсчитали в четверг, 6 февраля, журналисты немецкой медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Согласно их данным, Кеммерих, избранный 5 февраля, получит полный месячный оклад премьер-министра за весь февраль. Основной оклад главы правительства Тюрингии составляет 16617,74 евро до вычета налогов и сборов. Кроме того, ему полагается возмещение служебных издержек на сумму 766 евро и семейная надбавка в размере 153 евро. Таким образом, сумма выплат увеличится до 17536,74 евро.

Кроме того, Кеммерих после ухода с должности вправе получать компенсацию на протяжении шести месяцев. В первые три месяца ее размер составит сумму полного месячного оклада и семейной надбавки, в последующие - вполовину меньше. Таким образом, компенсация за первые три месяца составит 50312,22 евро, за следующие три - 25156,11 евро, что в итоге равняется 75468,33 евро. В совокупности зарплата за февраль и компенсация за шесть месяцев составят 93005,07 евро, указывает далее издание.

Скандал вокруг избрания премьера Тюрингии

Томас Кеммерих из Свободной демократической партии (СвДП) 5 февраля был избран премьер-министром Тюрингии при поддержке депутатов из правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ). Уже на следующий день фракция СвДП сообщила в Twitter, что Кеммерих сложит свои полномочия. Таким образом он снимет с должности премьера Тюрингии "позорное пятно" поддержки со стороны АдГ, заявила фракция.

Сам Кеммерих после встречи с председателем СвДП Кристианом Линднером (Christian Lindner) в Эрфурте назвал свою отставку, роспуск парламента и проведение новых выборов "неизбежными". "АдГ попыталась с помощью коварной уловки нанести ущерб демократии. Мы не пойдем на это", - заявил Кеммерих. Фракция СвДП решила подать заявку на роспуск парламента, за которым должны последовать новые выборы.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) раскритиковала избрание нового премьера Тюрингии с поддержкой правых популистов и призвала к повторному голосованию. Избрание Кеммериха произошло "вразрез с ценностями и убеждениями Христианско-демократического союза (ХДС)" и стало "плохим днем для демократии", заявила она.

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