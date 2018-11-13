Премьер Сербии не считает расправу в Сребренице геноцидом

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич отказалась назвать геноцидом массовую расправу боснийских сербов над мусульманами в городе Сребреница в 1995 году. "Расправа в Сребренице была ужасным преступлением, но оно не было совершено во имя сербского народа, и на сербов нельзя возлагать коллективную вину за случившееся. Я не думаю, что это был геноцид", - заявила она в программе DW Conflict Zone в четверг, 15 ноября.

Одновременно Брнабич выразила мнение, что "Сербия сегодня - лучший в регионе пример того, как нужно бороться с военными преступлениями".

"Сербия может вступить в Евросоюз не ранее 2025 года"

Премьер-министр Сербии выразила мнение, что ее страна сможет вступить в ЕС не ранее 2025 года. "Важно то, чтобы мы провели все реформы, с тем чтобы мы как общество были готовы к вступлению в ЕС и в политическом, и в экономическом отношении", - сказала она.

Ана Брнабич, однако, констатировала, что в прошлом расширение Евросоюза "не было особенно успешным", добавив, что если для вступления в ЕС потребуется 20 лет, то "мы, естественно, не присоединимся к Евросоюзу".

О правах человека в Сербии

В интервью в программе Conflict Zone Брнабич позитивно охарактеризовала ситуацию с правами человека в Сербии. "Я вижу, что в Сербии свобода СМИ. Я каждый день вижу в СМИ критику в адрес президента, меня самой и правительства. У нас в Сербии много проблем, мы с ними работаем, и ситуация улучшается. Она никоим образом не хуже, чем раньше", - подчеркнула премьер-министр Сербии.

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