 Премьер-министр Саксонии выступил за отмену санкций против России | Новости из Германии о России | DW | 07.06.2019

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Россия

Премьер-министр Саксонии выступил за отмену санкций против России

Михаэль Кречмер заявил о необходимости нормализаций отношений с Россией. Он надеется, что обе стороны сделают шаги в сторону друг друга.

Михаэль Кречмер

Михаэль Кречмер

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) выступил за нормализацию отношений с Россией и отмену санкций в отношении Москвы. Об этом Кречмер заявил в пятницу, 7 июня, перед тем как принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает dpa.

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В разговоре с агентством премьер-министр Саксонии добавил, что санкции являются "большой проблемой" для саксонской и восточногерманской экономики. Он намерен выступить за улучшение ситуации и считает нормализацию отношений с Россией стратегической целью.

"Россия принадлежит к европейскому культурному пространству". - отметил Кречмер. Необходимо все сделать, чтобы Россия сохранила свою европейскую ориентацию, а не искала партнеров в таких странах как Китай или Индия, добавил он. На 7 июня запланирована встреча Михаила Кречмера и Владимира Путина.

Как сообщает интернет-портал телеканала n-tv, Россия является крупным торговым партнером Саксонии. В 2018 году экспорт составил около 537 миллионов евро, в основном речь идет о  продукции машиностроения и автомобилестроения. Объем  российского импорта достиг почти 263 миллионов евро. 

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    Автор: Ирина Филатова


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