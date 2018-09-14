Премьер-министр Канады обеспокоен ситуацией с Верзиловым

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обеспокоен ситуацией с Петром Верзиловым, который был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского в Москве. Об этом Трюдо заявил журналистам в четверг, 13 ноября, в канадском городе Саскатун.

Госпитализация гражданина Канады вызывает тревогу у Трюдо, в том числе из-за "действий россиян в Великобритании". "Мы воспринимаем это очень серьезно. Пока рано делать выводы, что и как произошло. Мы знаем лишь, что гражданин Канады в больнице, и должны уверенно заявить, что поддержим его", - сказал глава канадского правительства.

Врачи исключили инсульт

Вечером 11 ноября стало известно, что издатель "Медиазоны" Петр Верзилов попал в реанимацию в тяжелом состоянии. По словам его спутницы жизни Вероники Никульшиной, Верзилов начал "терять зрение, речь и способность двигаться", у него появились судороги.

Из московской городской клинической больницы имени Бахрушиных Верзилов был переведен в НИИ имени Склифосовского. По словам Никульшиной, врачи исключили возможность инсульта, вероятно, он отравился лекарственными препаратами.

Никульшина заявила, что речь идет о большой дозировке, а Верзилов никаких препаратов не принимал. Он почувствовал себя плохо после заседания Басманного суда, на котором Никульшину и еще одну участницу Pussy Riot признали виновными в сопротивлении служащим полиции.

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