Премьер-министр Канады Джастин Трюдо представил новый кабинет

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо спустя месяц после парламентских выборов представил свой новый кабинет. Ряд министров прежнего правительства получили новые посты, кроме того в кабинет вошли и новые члены, заявил Трюдо, лидер победившей на выборах Либеральной партии Канады в среду, 20 ноября, в Оттаве.

Христя Фриланд получила ключевой пост в новом кабинете

Бывшая министр иностранных дел Христя Фриланд назначена вице-премьером и будет отвечать за общение между центральным правительством и властями канадских провинций. МИД Канады возглавил Франсуа-Филипп Шампань, который в прежнем правительстве занимал пост министра инфраструктуры и сообществ.

Министром по вопросам окружающей среды и изменения климата стал Джонатан Уилкинсон, до этого возглавлявший министерство рыболовства, океанов и канадской береговой охраны. Стивен Жилбо получил пост министра по вопросам канадского наследия и мультикультурализма.

Из 37 членов правительства примерно половина - женщины

"Я рад, что мы можем делать нашу работу таким образом, как нам поручили на выборах канадцы: сплотить страну, концентрироваться на экономическом росте на благо среднего класса, бороться с изменениями климата и защищать канадцев", - заявил Трюдо, представляя новое правительство. В общей сложности новый кабинет состоит из 37 членов, из них примерно половина - женщины.

На выборах в Палату общин 21 октября Либеральная партия Канады потеряла абсолютное большинство и была вынуждена сформировать правительство меньшинства. Партия Трюдо понесла потери главным образом на западе страны. Избиратели целого ряда западных и центральных провинций выразили недовольство энергетической и экологической политикой прежнего кабинета.

Либеральная партия Канады получила большинство в 157 округах из 338, ее ближайший соперник, Консервативная партия Канады лидировала в 121 округе. На третьем месте расположился "Квебекский блок", на четвертом - Новая демократическая партия. Явка составила 62,95 процента из 27 млн избирателей.

Смотрите также:

Главное фото саммита G7: так ли все однозначно? Остановись, мгновенье... Это фото стало хитом соцсетей, едва появившись в Twitter-аккаунте официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта. Снимок сделал официальный фотограф германского правительства Йеско Денцель (Jesco Denzel), лауреат прошлогоднего World Press Photo в одной из номинаций. Но взгляд на сцену переговоров лидеров G7 заметно различается в зависимости от перспективы его автора...

Главное фото саммита G7: так ли все однозначно? Трамп в центре переговоров Например, на фотографии, которую чуть раньше Зайберта выложила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в центре событий американский президент Дональд Трамп, а не Ангела Меркель (Angela Merkel). Здесь уже кажется, что это он задает тон дискуссии.

Главное фото саммита G7: так ли все однозначно? Итальянский взгляд: от Трампа только прическа А вот на фотоснимке, сделанном пресс-службой премьер-министра Италии Джузеппе Конте, Трампа вообще почти нет - разве что краешек его прически. Зато в кадр попала Тереза Мэй, которую совсем не видно на разлетевшейся по интернету "немецкой" фотографии. Сам итальянский премьер здесь сосредоточенно вчитывается в проект коммюнике в окружении коллег.

Главное фото саммита G7: так ли все однозначно? Тон задает Макрон "После долгого рабочего дня и очень прямого диалога согласуем амбициозный документ", - твитнул французский президент Эмманюэль Макрон, добавив это фото. Здесь уже он с помощью слов и жестов активно объясняет что-то другим мировым лидерам, которые внимательно слушают.

Главное фото саммита G7: так ли все однозначно? Расслабленная атмосфера? А это версия официального фотографа канадского премьера Джастина Трюдо Адама Скотти. Вероятно, снимки Скотти и его немецкого коллеги Йеско Денцеля разделяют лишь считанные секунды или минуты, но настроение фото разительно отличается. Меркель и Трюдо смеются, а Трамп выглядит как минимум открытым к беседе. Автор: Илья Коваль, Хелена Кашель

