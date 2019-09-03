 Премьер-министр и принцесса вышли на картошку (фото) | Кадр дня | DW | 11.09.2019

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Кадр за кадром

Премьер-министр и принцесса вышли на картошку (фото)

В Германии торжественно приступили к сбору урожая картофеля. Вот, как это выглядело в Тюрингии.

Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow)

Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow)

Хайхельхайм • Эти фотографии сделаны в окрестностях Веймара в Тюрингии, где сейчас приступили к сбору нынешнего урожая картофеля. Первые аппетитные клубни при поддержке местной картофельной принцессы и группы детей торжественно выкопал премьер-министр этой немецкой федеральной земли Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) из Левой партии.

Тюрингская картофельная принцесса Ванесса I - Ванесса Кауфман (Vanessa Kaufmann)

Тюрингская картофельная принцесса Ванесса I - Ванесса Кауфман (Vanessa Kaufmann)

Ежегодно немецкие фермеры выращивают около 10 миллионов тонн картофеля, однако этот показатель может сильно колебаться в зависимости от погоды - на пару миллионов тонн. Например, прошлый год оказался самым плохим за два десятилетия - 8,9 миллиона тонн. Дополнительные потребности покрываются за счет импорта - около 600 тысяч тонн ежегодно.

Молодая тюрингская картошечка

Молодая тюрингская картошечка

Немцы любят блюда и разные гарниры из картофеля. Каждый житель Германии потребляет в среднем около 60 килограммов картофеля ежегодно. В России, например, этот показатель составляет от 95 до 110 килограммов в год. В Германии половина из этого объема приходится на производство разных картофельных продуктов и полуфабрикатов вроде картошки фри или чипсов.

Смотрите также:
Летние хождения немецких политиков в народ

  • Ангела Меркель, 2002 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    Немецких политиков летом можно встретить в самых неожиданных местах, в самых отдаленных уголках Германии, куда их нога ступает редко, а также за занятиями самыми разнообразными (правда, на батискафах под воду они не погружаются и античные вазы со дна морского не достают). Это так называемые летние туры, имеющие в Германии давние демократические традиции хождения политиков в народ.

  • Ангела Меркель, 2004 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    Предыдущая фотография была сделана в 2002 году в крепости Кёнигштайн, куда Ангела Меркель приехала в должности председателя ХДС, эта - в 2004 году на острове Боркум. Часто такие поездки проходят в рамках предвыборных кампаний, но не только. Для многих политиков лето - просто хорошая возможность спокойно пообщаться с людьми или познакомиться с проектами, на которые обычно времени не хватает.

  • Ангела Меркель, 2001 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    В 2001 году Меркель во время летнего тура посетила сразу восемь федеральных земель, в том числе - заглянула в велосипедную столицу Германии, город Мюнстер. Должность канцлера она займет в 2005 году после поражения партии Герхарда Шрёдера (СДПГ) на досрочных выборах в бундестаг. Шрёдера мы еще увидим…

  • Ангела Меркель, 2017 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    В свою очередь, эта фотография была сделана летом 2017 года в земле Мекленбург - Передняя Померания. Здесь находится избирательный округ, который Меркель беспрерывно представляет в бундестаге с 1990 года, когда был избран первый федеральный парламент объединенной Германии. Хотите посмотреть снимок тех времен - сделанный, правда, не во время летнего тура?

  • Ангела Меркель, 1990 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    В ходе своей первой предвыборной кампании в ноябре 1990 года тогдашний кандидат в депутаты и начинающий политик Ангела Меркель общалась с рыбаками на острове Рюген.

  • Герхард Шрёдер, 1995 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    А Герхард Шрёдер в 1990 году уже возглавлял земельное правительство Нижней Саксонии. Здесь он разговаривает по мобильному телефону во время своего летнего тура по этой федеральной земле в 1995 году.

  • Герхард Шрёдер, 2001 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    На этой фотографии - Герхард Шрёдер, уже несколько лет занимавший к тому времени пост федерального канцлера, демонстрирует свои таланты футболиста на стадионе города Айзенхюттенштадт во время летнего путешествия по восточногерманским землям в 2001 году.

  • Замок Альтенштайн, 2019 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    Летом "в народ" ходят не только немецкие канцлеры и главы земельных правительств, но и министры - федеральные и земельные. В один из дождливых дней нынешнего лета министр культуры Тюрингии Беньямин-Иммануил Хофф (Левая партия) посетил замок Альтенштайн, который сейчас реставрируют на бюджетные средства. Не будем мешать беседе экспертов…

  • Бодо Рамелов, 2019 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    Задержимся в Тюрингии, но спустимся под землю в музейную шахту "Черный крест" ("Schwarze Crux"), как спустился туда тюрингский премьер-министр Бодо Рамелов (Левые). Здесь на протяжении многих столетий добывали железную руду. Это месторождение возникло около 500 миллионов лет назад в результате извержения подводного вулкана и считается старейшим геологическим формированием в Германии.

  • Бодо Рамелов, 2019 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    Так Бодо Рамелов выглядит при дневном свете. Фотография была сделана также во время нынешнего летнего тура в парке развлечений около водохранилища Хоэнфельден, где тюрингскому премьер-министру рассказали о планах развития туризма в этих местах и даже дали пострелять из лука. В конце октября в той федеральной земле пройдут выборы в ландтаг.

  • Михаэль Кречмер, 2019 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    Еще раньше - 1-го сентября - земельные выборы состоятся в Саксонии. Эта фотография сделана в начале летнего тура саксонского премьер-министра Михаэля Кречмера (ХДС), в рамках которого он посетит все шестьдесят здешних избирательных округов. Перед таким путешествием нужно хорошо подкрепиться!

  • Михаэль Мюллер, 2018 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    В Берлине для политиков тоже найдется достаточно мест, по которым можно совершить летний тур, хотя больших расстояний преодолевать не придется. Эта фотография была сделана прошлым летом, когда правящий бургомистр столицы Михаэль Мюллер (СДПГ) заглянул в исторический аудиоархив Университета имени Гумбольдта.

  • Даниэль Гюнтер, 2018 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    Слева на этой фотографии - премьер-министр земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер (ХДС). В 2018 году он решил почувствовать себя немного викингом, посещая археологический музей под открытым небом в Хедебю, только что получивший тогда статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Малу Драйер, 2019 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    В свою очередь, премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер (СДПГ) свой летний тур нынешнего года решила целиком посвятить вопросам здравоохранения, а также ухода за больными и престарелыми людьми. Она за столом - в центре.

  • Штефан Вайль, 2019 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль (СДПГ) маршрут летнего тура в этом году проложил по сельским районам своей федеральной земли, чтобы обсудить перспективы развития таких регионов. Часть поездки он проделал на велосипеде. Здесь - в первом ряду справа, а на следующей фотографии…

  • Штефан Вайль, 2019 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    … Штефан Вайль пробует себя в роли кузнеца.

  • Мануэла Швезиг, 2019 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    Рассказ о летних поездках немецких политиков был бы неполным без фотографии в защитной каске. Ограничимся одним таким снимком, сделанным во время нынешнего тура премьер-министра земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэлы Швезиг (СДПГ). Она посетила одно из лесных хозяйств. Леса в Германии сейчас переживают нелегкие времена из-за последствий изменения земного климата.

  • Свенья Шульце, 2019 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    Судя по многочисленным фотографиям в информационных агентствах, среди федеральных министров особое удовольствие от таких летних туров получает министр экологии Свенья Шульце (СДПГ), посещающая самые разные места и полезные для природы и климата проекты. Но мы решили выбрать этот кадр, где она просто рада подарку - настоящей бранденбургской солянке.

    Автор: Максим Нелюбин


Кулинарные приключения картофеля

  • Драники

    Кулинарные приключения картофеля

    Драники

    Знаменитые драники (Reibekuchen) или картофельные оладьи (Kartoffelpuffer) по-саксонски подают с ломтиком черного хлеба и фруктовым пюре: яблочным, грушевым или сливовым. На западе Германии в картофельную массу предпочитают добавлять предварительно обжаренный тертый лук и хорошую пригоршню молотого черного перца.

  • Небо и земля

    Кулинарные приключения картофеля

    "Небо и земля"

    "Земляные яблоки" (Erdäpfel) или "земляные ягоды" (Grundbeeren), как картошку в Германии нередко именуют и поныне, а также яблоки, кровяная колбаса и жареные кольца репчатого лука - это ингредиенты традиционного в Кельне блюда "Небо и земля" ("Himmel un Ääd").

  • Кнедли, клецки...

    Кулинарные приключения картофеля

    Кнедли, клецки...

    В Баварии знаменитые кнедли (Knödeln) делаются из размоченного хлеба. А вот в Тюрингии их готовят традиционно из картофеля, причем наполовину из сырого и наполовину из отваренного. Затем картофельные "шарики" (иногда с мясной начинкой) отваривают в большом количестве воды (она не должна кипеть!) и подают самостоятельно или в качестве гарнира, например, к рождественскому гусю.

  • Картофельный салат

    Кулинарные приключения картофеля

    Картофельный салат

    В каждом регионе его готовят по-своему. Швабы - с мелко порубленным луком, уксусом и растительным маслом. Баварцы лук обжаривают вместе со шпигом, а салат заправляют соусом из мясного бульона, горчицы, растительного масла, уксуса, соли, сахара и перца. В гамбургский салат добавляют сельдь слабого посола и заправляют майонезом. В Бранденбурге никак не обойтись без соленых огурчиков и укропа.

  • Гайсбургский марш

    Кулинарные приключения картофеля

    Гайсбургский марш

    Швабский айнтопф (густой суп) "Gaisburger Marsch" готовят на говяжьем бульоне. В него добавляют картофель и местную разновидность лапши – шпецле. Перед подачей наваристый супчик украшается подрумяненными в масле кольцами лука. Согласно легенде, своим названием и популярностью айнтопф обязан офицерам из Штутгарта, которые на обед в харчевню соседнего Гайсбурга шагали строем.

  • Фаршированный желудок и картофельное пюре

    Кулинарные приключения картофеля

    Фаршированный желудок

    В западногерманском Хунсрюке делают даже картофельную колбасу! Один из вариантов – свиной желудок (Saumagen), начиненный картофельно-мясной начинкой. Традиционно любимое блюдо бывшего канцлера Гельмута Коля (Helmut Kohl) подают с картофельным пюре и тушеной капустой.

  • Озорные галушки

    Кулинарные приключения картофеля

    "Озорные" галушки

    Так называемые "Bubespitzle" - своего рода "озорные" картофельные галушки. Тесто для этого блюда готовится из картофельного пюре, муки, яйца, соли и муската. Оно режется на "колбаски" с палец толщиной, которые отваривают, а затем обжаривают в сковороде до румяной корочки. Сладкий вариант называется "Nackte Mariechen". Его подают с яблочным пюре.

  • Штрудель с картофелем

    Кулинарные приключения картофеля

    Штрудель

    Картофельный штрудель (Kartoffelstrudel) готовится из специального, вытяжного (листового) теста с начинкой из отварного картофеля, мелко порубленного лука, чеснока, муската, перца и соли. Подготовленный рулет отваривают, затем нарезают дольками, их перед подачей обжаривают. Другой вариант: с сырым картофелем. Штрудель обжаривают целиком, переворачивая его время от времени, или запекают в печи.

  • Картофельные ломтики

    Кулинарные приключения картофеля

    Картофельные ломтики

    Это излюбленное лакомство детей и взрослых в Германии. Задолго до начала победного шествия знаменитого картофеля фри, тонко нарезанные картофельные пластинки уже выпекались в печи с добавлением жира или растительного масла, пряностей, зелени и кунжута или, как в голодные времена, просто "без ничего".

  • Картофельный пирог

    Кулинарные приключения картофеля

    Картофельный пирог

    В восточной землях Германии этот традиционный пирог выпекают из дрожжевого теста, в которое добавляют картофельное пюре, изюм, миндаль и цедру лимона. Существует множество региональных рецептов пирога – с колбасой, со шпеком, шпинатом, сыром или ягодами. Нередко традиционное блюдо "бедных людей" подают во время народных гуляний и празднеств, как, например, в День мельницы в Цигенрюке.

  • Хоппель-поппель на весь мир на ярмарке в Бранденбурге.

    Кулинарные приключения картофеля

    Хоппель-поппель

    "Hoppelpoppel"- так называют берлинцы крестьянский завтрак быстрого приготовления. Готовят его из остатков еды ("popelig"), которые вот-вот испортятся ("hops"). Отваренный картофель режут ломтиками, обжаривают вместе с мелко порубленным шпеком, заливают взбитым яйцом, сдобренным перцем, солью и мускатом, и посыпают свежей зеленью. Завтрак "на весь мир" устроили участники ярмарки в Бранденбурге.

  • Шнапс Зеллендорфский картофель

    Кулинарные приключения картофеля

    Шнапс

    Немецкая любовь к "земляным яблокам" поистине безгранична: из них готовят буквально все – от каши до водки. Традиция изготовления водки немецкого шнапса из клубней картофеля существует на спиртоводочном предприятии в Зеллендорфе (Sellendorf) со дня его основания в 1780 году. На снимке: шнапс "Зеллендорфский картофель". Его крепость – 32 градуса.

    Автор: Инга Ваннер


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Контекст

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Как и с чем едят картофель (фотогалерея)

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