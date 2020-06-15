Премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев уходит в отставку

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии в понедельник, 15 июня.

В своем официальном заявлении на этот счет политик напоминает о выдвинутых против него обвинениях в причастности к скандалу вокруг незаконного переоформления радиочастот в Киргизии для мобильной связи в режиме 4G.

Указав, что прозвучавшие в его адрес обвинения "не имеют под собой никаких оснований", Абылгазиев сообщает, что намерен уйти в отставку, поскольку "правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием со стороны граждан".

Дело о переоформлении радиочастот в Киргизии для связи в режиме 4G

По данным киргизских СМИ, в марте 2020 года ОсОО Sky Mobile (торговая марка Beeline) приобрела за 1,8 млн долларов компанию "Ала-TV", а вместе с ней и лицензию по использованию радиочастотного спектра 200 МГц, предназначенного для вещания кабельного телевидения.

Далее сотовая компания через Госкомитет информационных технологий и связи (ГКИТиС) переоформила радиочастоты, которые использовались для телевещания, для работы связи в режиме 4G.

По данным Генпрокуратуры Киргизии, точный объем материального ущерба, причиненного государству в результате этой махинации, пока не установлен. По оценкам некоторых СМИ, он может составлять до 5 млрд сомов (67,5 млн долларов).

В парламенте Киргизии потребовали прояснить роль Абылгазиева в скандале вокруг переоформления радиочастот

20 мая на заседании парламента Киргизии депутат Жанар Акаев заявил, что сделка по продаже радиочастот не могла быть осуществлена без участия высокопоставленных чиновников страны. "Речь идет об очень большой сумме ущерба, поэтому премьер-министр должен доказать свою непричастность к этому скандалу. В случае если глава правительства имеет к этому отношение, то он должен ответить", - заявил тогда Акаев.

Неделю спустя, 27 мая, Абылгазиев взял отпуск, чтобы избежать обвинений в давлении на следствие по делу о незаконном переоформлении радиочастот, напоминает "Интерфакс".

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