 Премьер Канады извинился перед евреями за ″Плавание обреченных″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.11.2018

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Мир

Премьер Канады извинился перед евреями за "Плавание обреченных"

В 1939 году Канада не приняла судно с еврейскими беженцами, пытавшимися избежать нацистского преследования. Премьер Трюдо напомнил канадским парламентариям о событиях того времени.

Джастин Трюдо выступает перед парламентариями

Джастин Трюдо выступает перед парламентариями

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду, 7 ноября, принес официальные извинения за то, что Оттава в 1939 году отказалась принять судно "Сент-Луис" с более чем 900 еврейских беженцев на борту, пытавшимися избежать нацистского преследования в Европе.

Глава правительства выступил перед депутатами Палаты общин канадского парламента.

"Мы сожалеем о бессердечности ответа, который дала Канада. Мы сожалеем, что не принесли извинений раньше", - отметил он.

Трюдо признал, что антисемитизм все еще существует в Канаде и других странах мира и вспомнил о трагическом инциденте со стрельбой в синагоге американского Питтсбурга (штат Пенсильвания) 27 октября, в результате которой погибли 11 человек.

Встретился с пассажиркой "Сент-Луиса"

Перед выступлением в парламенте премьер пообщался с единственной пассажиркой "Сент-Луиса", которая на данный момент проживает в Канаде.

Контекст

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Глава правительства также обратил внимание на то, что 9 ноября, в годовщину крупного еврейского погрома ("Хрустальной ночи"), в Германии будут отмечать День памяти жертв национал-социализма.

Судно "Сент-Луис" с 907 евреями на борту покинуло порт Гамбурга в мае 1939 года.

Рейс впоследствии получил название "Плавание обреченных".

Некоторые евреи попали на корабль прямо из концентрационных лагерей, откуда их чудом удалось выкупить родственникам.

Власти Кубы, а позднее США и Канада не разрешили пассажирам сойти на берег после того, как корабль пересек Атлантику.

В начале июня судно отправилось в обратный рейс. Беженцев в итоге приняли Великобритания, Франция, Бельгия и Голландия. Однако в мае-июне 1940 года немецкие войска оккупировали страны Западной Европы. Холокост смогли пережить около 680 участников того рейса.

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    Автор: Сабине Ольце, Ольга Солонарь


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