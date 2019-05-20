Премьер Индии Моди одержал крупную победу на парламентских выборах

Партия премьер-министра Индии Нарендры Моди одержала блестящую победу на парламентских выборах. 68-летний Моди и его националистическая партия Бхаратия джаната парти могут рассчитывать на 300 из 543 мест в Народной палате, сообщила газета Times of India со ссылкой на предварительные результаты в четверг, 23 мая. Это первый случай за более чем 30 лет, когда политическая партия в Индии получает абсолютное большинство на парламентских выборах два раза подряд.

"Индия вновь победила! Мы вместе растем. Мы вместе процветаем. Вместе мы построим сильную Индию для всех", - написал Моди в своем микроблоге в Twitter.

Правление без оппозиции

Бхаратия джаната парти смогла добиться успеха по всей стране, даже в таких штатах, как Западная Бенгалия, где избиратели традиционно предпочитают левых политиков. Партия Индийский национальный конгресс, доминировавшая на протяжении многих десятилетий, заняла второе место, сильно отстав от победителя. Бхаратия джаната парти вместе с партнерами по коалиции получает 344 мандата. Это означает, что Моди, который теперь останется на посту премьера еще на пять лет, сможет править в стране практически без оппозиции.

Приверженец индуизма Нарендра Моди укрепил свою репутацию сильного лидера, когда в феврале-марте 2019 года в ходе очередного пограничного конфликта применил вооруженные силы против заклятого врага Индии Пакистана. В сфере экономики ему не удалось добиться внушительных побед, однако высокая безработица и тяжелая ситуация в сельском хозяйстве, очевидно, практически не повлияли на настроения избирателей.

Выборы в Индии - крупнейшей демократии в мире с населением 900 млн человек - проходили в семь этапов с 11 апреля по 19 мая. Активность избирателей составляла 67 процентов.

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